El lehendakari llama a los migrantes a comprometerse con el pueblo vasco e integrarse con “derechos y obligaciones”
Pradales exige a Sánchez que cumpla sus compromisos en materia de autogobierno y traspase las competencias pendientes a Euskadi
El lehendakari ha centrado su discurso de Nochevieja en los migrantes llegados al País Vasco, que en este primer cuarto de siglo es un colectivo que se ha multiplicado por diez (han pasado de 30.000 en 2000 a más de 300.000 en la actualidad). Imanol Pradales ha tendido la mano a toda la comunidad migrante que vive en Euskadi: “Habéis puesto un pie en Euskadi. Os animo a que pongáis los dos”, ha dicho en su última intervención del año. Pradales ha abogado por lograr una cohesión social y una integración de estas personas a través del compromiso y exigencia”, que ha calificado como “un camino de doble sentido de derechos y obligaciones”.
El mandatario vasco se ha detenido en esta cuestión durante la tradicional alocución de fin de año, que se ha emitido a las 14.00 de este miércoles. “Euskadi es de todas esas personas que respetáis y contribuís a fortalecer los cimientos de la casa vasca, vengáis de donde vengáis. Pero no podemos hacerlo solos. Es necesario que todas y todos nos impliquemos con determinación”, ha enfatizado. Ha hecho un llamamiento especial a “las comunidades de personas”, especialmente a quienes las lideran en el País Vasco, para que lideren “este compromiso colectivo, este espacio común de derechos y obligaciones”, ha vuelto a remarcar.
Para el lehendakari, que se ha declarado un defensor del ideario humanista en asuntos como la inmigración, “la libertad de uno comienza por defender la libertad del de enfrente, la responsabilidad hacia el otro y también hacia la propia comunidad”. “Somos lo que nos une, y lo que nos une debe ser mucho más que el espacio físico que compartimos como pueblo”, ha señalado. Y ha animado a los migrantes a aceptar “una identidad basada en valores como el respeto, la igualdad y la convivencia, una vida en comunidad asentada sobre nuestra cultura y bienestar colectivo”. “Llegáis a un país con cultura, lengua e identidad propia”, ha manifestado dirigiéndose a los migrantes.
Pradales no ha dejado escapar la ocasión para dirigirse, sin citarle, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien le ha exigido que cumpla los compromisos que firmó con el PNV, cuando este partido lo presidía Andoni Ortuzar, para favorecer su investidura en noviembre de 2023. Entonces se selló un pacto entre las dos formaciones para lograr avances en materia de autogobierno con el traspaso de las competencias pendientes al Gobierno vasco antes de que finalizara 2025. “Vamos tarde y la paciencia se agota”, ha proclamado hoy.
Es un dardo directo al Gobierno central, que ha pedido retrasar a mediados de enero la celebración de la comisión bilateral que trata el traspaso de nuevas competencias al Ejecutivo autónomo: “El escenario actual es preocupante”, ha insistido, porque a su juicio “los compromisos firmados con el Gobierno español siguen sin cumplirse”: “Y no observamos el avance y la determinación que la situación exige para llegar en buenas condiciones a la reválida bilateral. Ha pasado ya demasiado tiempo. Nuestra obligación es cumplir el mandato del pueblo vasco”.
El lehendakari vuelve a reclamar al Ejecutivo central que cumpla lo prometido para lograr mayores cotas de gobernanza en Euskadi: “No se trata únicamente de más o menos competencias. Reducirlo todo a esa cuestión sería un planteamiento falso y simplista. Queremos cuidar y gobernar nuestra propia casa. Necesitamos todas las herramientas para que otros no decidan por nosotras y nosotros”. Ha confiado en que el año 2026 que comienza sea “decisivo para seguir mejorando nuestra casa, la casa vasca”.
No ha dejado pasar por alto la situación del euskera tras las últimas resoluciones judiciales en contra de las exigencias de esta lengua para acceder a un puesto de trabajo en la Administración vasca: “Hay quienes tratan de dificultar este objetivo y buscan desandar lo ya andado. Nada ni nadie podrá impedir que la ciudadanía de Euskadi continúe impulsando nuestra lengua, porque anida en lo más profundo de nuestros corazones. Y vamos a dar un nuevo salto hacia la normalización y revitalización del euskera”.
