Fin de semana de cine en Movistar Plus+: películas nominadas a los Goya que puedes ver ya

No te pierdas nada del extenso catálogo sobre filmes españoles que ofrece la popular plataforma de ‘streaming’, incluyendo su último estreno: ‘Los Domingos’

Una de las mejores formas que cualquier apasionado al cine tiene de disfrutar de sus películas favoritas sin salir de casa es eligiendo la plataforma de streaming que ofrece un catálogo más extenso de los títulos nominados en los Premios Goya: Movistar Plus+. Entre su extenso catálogo, se han ido añadido de forma progresiva un montón de títulos que han sido nominados por la Academia para los Premios Goya, que se celebrarán este 28 de febrero en Barcelona, tras 26 años sin recalar en la ciudad condal. Todo ello con el mismo precio mensual, que Movistar Plus+ lleva tiempo ofreciendo a sus usuarios, para ver todo el contenido que aloja su gran cineteca: tan solo 9,99 euros.

En la selección de películas españolas nominadas a los Goya y que se pueden encontrar ya en Movistar Plus+, con incorporaciones de última hora como la cinta Los Domingos —la candidatura que concentra más expectación—, hemos destacado las propuestas que más candidaturas presentan a la gala anual más esperada del cine español.

Cartel de Movistar Plus+ con imágenes promocionales de películas de los Goya. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

‘Los Domingos’ (13 nominaciones)

La directora de Cinco lobitos y Querer, Alauda Ruiz de Azúa, lleva en su último trabajo al espectador al mismo dilema de una familia en el momento en el que una hija adolescente, de tan solo 17 años, desea entrar en un convento de clausura. Quizá, solo queden las comidas de los domingos como un remanso (tenso) de paz para protegerse de las opiniones de unos y otros familiares, en un asunto tan privado como es la fe individual.

Cartel promocional de la película 'Los Domingos', que se estrena el próximo 27 de febrero en Movistar Plus+. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

‘Sirat’ (11 nominaciones)

La segunda película más nominada en la 40 edición de los Premios Goya no es algo casual. La querencia por saber dónde estará su hija desaparecida llevan a un padre y a su hijo pequeño, protagonistas de esta historia de tantos matices, a vivir un periplo por tierras lejanas, desiertos infinitos y unos acompañantes de viaje tan extraños como cercanos al mismo tiempo. Solo el destino dictará sentencia en el siguiente recodo del camino. Sirat conjuga muy bien una gran fotografía, un montaje excepcional y una gran banda sonora.

Imagen promocional de la película española 'Sirat'. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

‘Maspalomas’ (9 nominaciones)

Otra propuesta que ha pegado con fuerza entre las nominaciones de estos Premios Goya, que se celebran el próximo sábado 28 de febrero, es la de los directores José Mari Goenaga y Aitor Arregi: Maspalomas. Los creadores de películas que ya se han hecho un hueco en el panorama español, como La trinchera infinita o Handía, se centran ahora en contar la historia de Vicente, un hombre que rebasa los 70 años y es abiertamente gay, pero que al entrar en una residencia debe ocultar su sexualidad.

Cartel promocional de la película española 'Maspalomas', nominada a los Goya. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

‘La cena’ (8 nominaciones)

Nominada también a mejor película —como los tres títulos anteriores de los que hemos hablado—, La cena, protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan, es una comedia de enredos antibelicista que une el humor y el drama en una historia de guerra, dictadura y represión. Y es que la risa siempre ha sido una espita por la cual afrontar los acontecimientos más duros a lo largo de la vida, incluido, claro, las consecuencias derivadas de una cruel posguerra como la que impuso el dictador Franco.

Cartel promocional de la película española 'La cena', nominada a los Premios Goya. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

‘Los Tigres’ (7 nominaciones)

Dirigido por el mismo director que dirigió Modelo 77, Alberto Rodríguez, narra la historia de dos hermanos que, acosados por estrecheces económicas y un futuro nada halagüeño en el trabajo, desean dar un cambio a su vida. El problema es que el cambio conlleva cruzarse con un alijo de cocaína. Esta ambiciosa producción implicó rodar muchas imágenes en alta mar y en entornos subacuáticos salvajes. Los Tigres obtuvo el premio del Jurado a la mejor fotografía en el Festival de Cine de San Sebastián de 2025.

Imagen promocional de la película 'Los Tigres', que se emite en Movistar Plus+.

‘Sorda’ (7 nominaciones)

Las personas con discapacidad siempre juegan con un hándicap añadido a lo largo de sus vidas. Y, como cualquier ser humano, también tienen miedo a lo que vendrá. Estas dos premisas juegan en Sorda, cuya protagonista se ve en la piel de una mujer embarazada que se enfrenta al nacimiento de su primer hijo. Junto a su pareja oyente, el guion transita por las barreras comunicacionales de un mundo exterior que no siempre es amigable.

Cartel promocional de la película española 'Sorda', nominada a los Premios Goya. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

‘Romería’ (6 nominaciones)

Sus media docenas de nominaciones, incluidas a las de Mejor dirección y Mejor guion adaptado lo dicen todo de la nueva propuesta de Carla Simón, la misma cineasta que ya dio vida a Verano 1993 y Alcarràs. En esta ocasión, Simón prosigue buceando en su historia familiar con Romería: un filme que pone en primer foco a una generación olvidada, la de sus progenitores, rodeada de manera constante por drogas tan virulentas como la heroína.

Cartel promocional de la película española 'Romería', nominada a los Premios Goya. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

‘Una quinta portuguesa’ (3 nominaciones)

En ocasiones, la tristeza suele ser un lugar al que recurrir cuando se agotan las ganas de vivir. Sin embargo, en la película Una quinta portuguesa, su protagonista, Manolo Soto, decide tomar una decisión: suplantar la identidad de otra persona hasta encontrar la suya, perdida en algún sitio del pasado. De esta idea central va el guion un filme que se ha convertido en uno de los dramas más especiales de las propuestas nominadas para esta edición de los Premios Goya.

Cartel promocional de la película española 'Una quinta portuguesa', nominada a los Premios Goya. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

Preguntas frecuentes sobre películas nominadas de los Goya en Movistar Plus+

¿Qué otras películas con alguna nominación también se pueden visionar en esta plataforma de ‘streaming’ española?

Otras cintas que también han sido nominadas a alguna categoría en los Premios Goya de 2026 y que también pueden hallarse en el catálogo de Movistar Plus+, son (entre otras): Muy lejos, cuyo protagonista es un Mario Casas en plena madurez actoral, Extraño río o Un simple accidente (una demoledora fábula moral, entre la comedia y el drama).

