Movistar Plus+ ofrece el mejor cine con 'Los Tigres' y 'Los Domingos', dos títulos que suman 20 nominaciones a los Goya.

A punto de celebrarse una nueva edición de los premios del cine español, la plataforma española de ‘streaming’ renueva su catálogo con más éxitos taquilleros

Como suele ser habitual, el final del invierno coincide con la llegada de importantes eventos en torno al cine, como los Premios Goya en clave nacional o los míticos premios Oscar. Por eso, las plataformas de streaming aprovechan este tirón informativo para sacar pecho y dar a sus suscriptores el catálogo más actualizado y relevante de las películas más destacadas del momento. Es el caso, como no podía ser de otra manera, del profundo catálogo que tiene Movistar Plus+. En esta recta final de febrero, cualquier usuario va a poder visionar dos filmes españoles de gran calidad (Los Tigres y Los Domingos) que entre ambos suman ya 20 nominaciones a los Goya. Y muchos lectores de EL PAÍS Escaparate tendrán la posibilidad de disfrutar de estas historias —y de otros muchos contenidos, como series, documentales y más— por un precio asequible: 9,99 euros al mes (sin permanencia).

Cartel de Movistar Plus+ con imágenes promocionales de películas de los Goya. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

‘Los Tigres’, siete nominaciones junto a actores con una extensa trayectoria

Esta película original de Movistar Plus+ acaba de estrenarse el pasado 20 de febrero. El guion se trata de una apuesta decidida por contar qué dilemas vitales se presentan cuando la droga se cruza por delante de sus dos protagonistas, Antonio y Estrella, que están pasando un momento delicado en sus vidas y también en el plano económico.

Las siete nominaciones que ha recibido Los Tigres , entre ellas a las candidaturas de Mejor fotografía, Mejor montaje, Mejor música original o Mejores efectos especiales, entre otras, vienen precedidos por los otros diez galardones que se granjearon en los premios Carmen, pertenecientes a la Academia de Cine de Andalucía. Los actores de renombre que dan vida a esta dupla de personajes, Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, convencerán a cualquier espectador de lo duro que es su trabajo en un entorno tan hostil como es el mar y los entornos subacuáticos.

Imagen promocional de la película 'Los Tigres', que se emite en Movistar Plus+.

‘Los Domingos’, 20 nominaciones en la nueva propuesta de Ruiz de Azúa

La película de Los Domingos , ganadora de la Concha de Oro, parte de un debate que lleva repitiéndose desde tiempos inmemoriales pero que ahora, inmersos en la era digital, los vídeos virales y la inmediatez, parece estar más lejana que nunca para muchas familias: ¿qué pasa cuando una hija desea ingresar en un convento de clausura? A partir de esta premisa, la directora Alauda Ruiz de Azúa convierte el guion en una batalla entre la elección personal de una joven, por un lado, y las tensiones de cada miembro de la familia, por el otro.

Sus 20 nominaciones en los premios Goya la convierten en una de las aspirantes a llevarse una buena cantidad de estatuillas. No hay que olvidar que está nominada, entre otras categorías, a la de Mejor película, Mejor dirección o Mejor actriz protagonista. Aunque tendrá una férrea disputa con otros títulos, también producidos en España, y con más de una decena de nominaciones. Como le sucede a Sirat, un largometraje que triunfo en la pasada edición de Cannes y también se puede ver en exclusiva en Movistar Plus+.

Cartel promocional de la película 'Los Domingos', que se estrena el próximo 27 de febrero en Movistar Plus+. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

Preguntas frecuentes sobre películas de los Goya en Movistar Plus+

¿Cuándo se podrá ver ‘Los Domingos’ en Movistar Plus+?​

La recién premiada en los premios Feroz con cinco galardones, se estrena en la popular plataforma española el próximo 27 de febrero.

¿Los Domingos se ha convertido en un éxito en taquilla desde su estreno en octubre?

Así es. Ha sido vista por más de 650.000 espectadores en las salas donde se ha emitido y se ha convertido en una de las películas más taquilleras de los últimos tiempos.

¿Qué otros contenidos nominados a los premios Goya ya están disponibles en Movistar Plus+?

El documental sobre el cantante Leiva, Hasta que me quede sin voz, es uno de ellos. Nara la vida de exmúsico de Pereza como nunca antes se había visto, tanto dentro de los escenarios como en la fase de producción de sus discos o en entornos más familiares, como la relación con sus padres. Este documental ha sido nominado a los premios Goya en la categoría de Mejor canción original.

