El Atlético maquilla una temporada procelosa con la final de la Copa de la Reina

Las rojiblancas derrotan al Costa Adeje Tenerife en el Heliodoro con un gol de Jensen tras el 1-0 de la ida y pelearán por su tercer título copero ante el Barça o el Badalona Women

En una temporada tan procelosa como esta, fuera ya de la Champions y muy lejos en la Liga F de los puestos que dan acceso a Europa, el Atlético cogió esta noche el único billete que puede maquillar su año: el de la final de la Copa de la Reina, en donde se enfrentará el 16 de mayo en el Estadio de Gran Canaria con el vencedor de la eliminatoria que se decide el miércoles entre el todopoderoso Barça y el Badalona Women. Las rojiblancas tumbaron este martes con un tanto de Jensen al Costa Adeje Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López tras el 1-0 que lograron la semana pasada en el Centro Deportivo Alcalá de Henares. Las dos victorias por la mínima fueron suficientes para pelear en su séptima final copera por el primer título de una campaña en la que, hasta hoy, las decepciones se habían ido superponiendo una tras otra.

CDTF Tenerife Femenino 0 Noelia Ramos, Patri Gavira, Claudia Blanco (Ange N'Guessan, min. 76), Aleksandra Zaremba, Fatou Dembele, Elba Vergés (Sandra Castelló, min. 76), Yerliane Moreno, Bárbara Martínez (Violeta Quiles, min. 65), Natalia Ramos, Iratxe Pérez (Sakina Ouzraoui Diki, min. 65) y Paulina Gramaglia (Carlota Suárez, min. 55) ATMF Atlético Femenino 1 Lola Gallardo, Xènia Pérez, Lauren (Lydia Rodríguez, min. 82), Andrea Medina, Natalia Peñalvo, Alexia Fernández, Fiamma Benítez, Rosa Otermín (Carmen Menayo, min. 69), Vilde Bøe Risa (Júlia Bartel, min. 69), Amaiur Sarriegi (Gio Garbelini, min. 55) y Synne Jensen (Priscila Chinchilla, min. 82) Goles 0-1 min. 51: Synne Jensen Arbitro Olatz Rivera Olmedo

Tarjetas amarillas Patri Gavira (min. 13), Lauren (min. 43), Andrea Medina (min. 72), Elba Vergés (min. 73), Fiamma Benítez (min. 88), Júlia Bartel (min. 97) Tarjetas rojas Fatou Dembele (min. 88)

No pasará la eliminatoria entre el Atlético y el Tenerife a los libros de historia y mucho menos será recordada por el juego que desplegaron ambos equipos. La ida ya fue un choque rácano que se decidió por un gol de Gio en el último cuarto de hora, y la vuelta no mejoró mucho lo que se apreció el pasado jueves en Madrid. Otra vez más, ambos conjuntos salieron con defensa de cinco y tuvieron muchas dificultades para armar combinaciones con las que desnudar al rival. Sin asumir casi riesgos, el desenlace del cruce se convirtió en una concatenación de errores en la medular y de balones largos en busca de la segunda jugada. Mucha pelea y mucho cuerpo a cuerpo, y también muy poco fútbol asociativo.

José Herrera repitió exactamente el mismo once que sacó en la ida, con Alexia y Rosa Otermín en los carriles y Natalia Martín, Fiamma y Boe Risa en el centro del campo. Amaiur y Jensen formaron en punta. El Atlético estuvo tan espeso en la puesta en escena que se pasó todo el primer tramo sin probar a Noelia Ramos. La portera del Tenerife tuvo casi el mismo trabajo que Lola Gallardo, que solo hizo un blocaje sencillo ante un disparo lejano. El grupo de Yerai Martín, que introdujo de inicio como novedades a Bárbara Martínez e Iratxe Pérez, solo fluía desde el criterio de Natalia Ramos, su jugadora con mayor capacidad para trenzar y dar continuidad al juego.

Al Tenerife, en cambio, le faltaban armas para superar las líneas apretadas de las rojiblancas, estructuradas desde el 5-3-2 y muy generosas en los esfuerzos defensivos. El Atlético rascó segundos al cronómetro en cada interrupción y además golpeó al inicio del segundo tiempo, cuando un balón largo le cayó a Fiamma en el centro del campo. La internacional española puso en vuelo a Otermín por la banda izquierda y Jensen transformó a placer el pase atrás de la carrilera.

El tanto dio mucha calma al grupo de José Herrera, que pudo ampliar el marcador en dos contras en las que Amaiur lanzó primero una vaselina que se fue por encima del larguero y Noelia Ramos envió después al palo un remate de Fiamma. El Tenerife no encontró respuesta pese a las entradas de Carlota Suárez, Ouzraoui, Quiles, Koko y Castelló. Su acción más peligrosa fue un despeje pifiado de Lauren Leal hacia su propia portería que despejó Lola Gallardo. La frustración del equipo tinerfeño, que soñaba con su primera final copera en una temporada en la que está cuarto en la Liga F, quedó plasmada en la agresión de Fatou a Fiamma. La central maliense se marchó expulsada tras ver la roja en el último minuto de un partido que llevó al Atlético a batallar en mayo por la tercera Copa de la Reina de su historia.