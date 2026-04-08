Descubre cómo los 7 usos del aceite de jojoba pueden transformar tu rutina de cuidado personal

Mejora la apariencia de la piel, las uñas y el cabello con este producto orgánico, sin parabenos ni fragancias. Ahora, presenta un descuento superior al 40% en Amazon

En EL PAÍS Escaparate solemos buscar las últimas novedades en belleza y cuidado personal que realmente merecen la pena resaltar. Una de ellas son los cosméticos coreanos que han llegado pisando fuerte a la vida diaria de muchas personas, otras son las máscaras led para reducir arrugas o los sérums antimanchas más destacados del momento. Sea como fuere, existe un clásico de la cosmética que lleva décadas ganando posiciones para integrarlo en nuestra rutina de cuidado personal. Nos referimos a un producto natural como es el aceite de jojoba y a todos sus beneficios principales asociados.

Pero antes de hablar sobre ellos, nos gustaría poner en valor el aceite de jojoba más deseado en Amazon. Es toda una referencia al sumar más de 30.000 valoraciones junto a una nota media envidiable: 4,5 sobre 5 estrellas. Diseñado para mimar el cabello, la piel y las uñas, los usuarios que ya lo han probado aprecian su más que interesante relación calidad-precio: “Lo uso como sérum facial y para el cuero cabelludo, dejando la piel muy suave y nada grasienta”, apunta, satisfecha, una compradora.

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Aceite de jojoba con pipeta incluida. CORTESÍA DE AMAZON

Los siete usos del aceite de jojoba que debes saber

En el mercado se pueden adquirir diversos aceites naturales, muchos de ellos por atesorar propiedades antioxidantes, que complementen o, incluso, sustituyan a las texturas de ciertas cremas. En el caso del aceite de jojoba, compuesto por más de un 95% de ceramidas, es un producto muy nutritivo y se siente ligero sobre la piel o el cabello. Con todo, sus beneficios van más allá y se pueden enumerar hasta siete usos destacados:

Gran hidratación para la piel y el pelo: la hidratación celular es superior al penetrar en las capas profundas de la dermis y también del la hidratación celular es superior al penetrar en las capas profundas de la dermis y también del cuero cabelludo

Es apto para todo tipo de pieles: incluidas, las más sensibles o aquellas que padecen ciertas patologías como incluidas, las más sensibles o aquellas que padecen ciertas patologías como piel atópica

Combate con eficacia los efectos de la edad: fomenta la producción de elastina y colágeno, dando una mayor elasticidad, suavizando arrugas y dando más firmeza.

Reduce la acumulación de grasa en la piel: aporta un efecto equilibrante e impide que se obstruyan los poros.

Repara la barrera cutánea: posee un efecto antiinflamatorio y antiseborreico que mejora el cicatrización de heridas. posee un efecto antiinflamatorio y antiseborreico que mejora el tratamiento antiacné del rostro, además de la

Posee vitaminas D y E: también ácidos grasos esenciales e insaturados.

Revitaliza el cabello: mejora el aspecto exterior de cualquier melena, aportando brillo y sedosidad. Además de impedir que se quiebre con facilidad.

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Aceite de jojoba superventas en Amazon: recipiente de 120 ml. CORTESÍA DE AMAZON

Aceite de jojoba orgánico Kanzy: hidratación profunda y barrera protectora

Este aceite de jojoba natural posee una fórmula ligera, por lo que se absorbe muy rápido y sin dejar ningún residuo pesado en la piel o el cabello. Adecuado en pieles grasas, mixtas y sensibles, no solo es ideal para integrarlo en la rutina nocturna o diurna del cuidado personal, también puede usarse como desmaquillante, eliminado impurezas superficiales. “Lo pongo por la mañana, antes del maquillaje. Hidrata muy bien, no deja brillos y desde que lo uso ya no me salen granitos en la cara”, confiesa otra usuaria.

En suma, este es un producto idóneo para tratar pieles y cabellos muy secos dejándolos suaves y tersos. Regenera las membranas celulares y las capas externas de la piel, recuperando superficies dañadas con motivo de la aparición de pequeñas quemaduras solares o espinillas. Puede utilizarse como aftershave natural, en masajes, como bálsamo labial o loción tras habernos expuesto al sol. También reduce imperfecciones, arrugas y ojeras y todo ello lo hace sin incluir en su fórmula sulfatos ni parabenos.

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Aceite de jojoba para una hidratación profunda de la piel, el cabello y las uñas. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre el aceite de jojoba

¿Cuál es el tamaño del recipiente de este aceite de jojoba?

Posee unas dimensiones de 120 ml e incorpora una pipeta para una aplicación controlada en todo momento. Dicho tamaño es ideal para incluirse en cualquier neceser de viaje .

¿Cómo se obtiene el aceite de jojoba en la naturaleza?

Se extrae mediante un procedimiento por presión en frío de los frutos secos de su planta, la cual es muy resistente a climas secos y se cultiva en varias regiones de América y África.

¿Cómo se aplica el aceite de jojoba en el cabello?

Es parecido a cómo se echan otras mascarillas hidratantes. Solo hay que verter un poco de producto y masajear las raíces del pello mediante movimientos en círculo. Ello fomenta una limpieza a fondo. Tras ello, y con la ayuda de un peine, se esparce por el resto del cabello, de raíces a puntas. Puede dejarse durante dos horas para que se absorbe bien y, tras esto, enjugarlo con agua fría y dar champú. Otra opción es mezclarlo con el champú al lavarse a diario.

¿En qué otros usos cosméticos se utiliza el aceite de jojoba?

Se trata de un producto vegano incluido en cremas hidratantes , champús específicos para cabellos sensibles, acondicionadores, mascarillas para el rostro , lápices labiales o compuestos para las pestañas, por citar algunos ejemplos.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de abril de 2026.

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