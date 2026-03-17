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Qué mascarilla facial necesitas según tu tipo de piel y objetivo

De la hidratación a la acción exfoliante: diferentes fórmulas que aportan lo que cada rostro necesita

Hidratación para pieles secas o fórmula exfoliantes para pieles con puntos negros: descubre qué mascarilla es más adecuada para tu rostro. GETTY IMAGES
Claudia Farnos Llera
Claudia Farnos Llera
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Hay productos de skincare que pasan más desapercibidos y otros que se convierten en auténticos imprescindibles. Dentro del segundo grupo destaca uno de los rituales más queridos del cuidado facial: las mascarillas.

De arcilla, en gel o en crema, funcionan como un reseteo para la piel y aportan ese extra de mimo que muchas veces necesita en tiempo récord. Otro de sus grandes atractivos es que crean un momento de desconexión y relajación que frena el ritmo y el estrés del día a día.

¿Piel seca? ¿Apagada? ¿Con signos de la edad? Cada rostro tiene sus propias reglas y desde EL PAÍS Escaparate, hemos buscado una mascarilla para cubrir cada tipo de piel y necesidad.

Mascarilla facial Zero Pore Blackhead Mud Medicube

¿Para quién es? Para pieles grasas con puntos negros, acné o poros.

Limpia las salidas obstruidas, absorbe el exceso de sebo, exfolia suavemente y deja una textura más lisa. El resultado es una piel libre de poros y puntos negros en tan solo tres minutos gracias a una combinación de cinco tipos de arcilla, AHA, BHA y PHA.

Esta mascarilla facial es ideal para pieles grasas con poros, puntos negros y acné.
COMPRA POR 15,70€ EN AMAZON

Mascarilla facial Garnier

¿Para quién es? Para aquellas pieles secan que buscan una acción hidratante.

El aliado low-cost para pieles con tirantez: aporta una sensación de hidratación durante 15 minutos que equivale a una semana de tratamiento. Su tejido envolvente deja la piel revitalizada y con una agradable sensación de frescor. Los responsables: ácido hialurónico y extracto de granada.

Ahora con un 17% de descuento.

Esta mascarilla facial es ideal para pieles secas que necesitan un extra de hidratación.
COMPRA POR 2,49€ EN AMAZON

Mascarilla facial Collagen Night Wrapping Medicube

¿Para quién es? Para pieles maduras que buscan efecto reafirmante.

Amada por celebridades como Hailey Bieber y viral en TikTok, esta mascarilla coreana de envoltura nocturna promete potenciar la elasticidad, rellenar, mejorar la firmeza y aportar un brillo saludable. En otras palabras, un boost de vitalidad. Ofrece ocho horas de cuidado intensivo con colágeno hidrolizado como protagonista de la fórmula.

Ahora con un 20% de descuento.

Esta mascarilla facial es ideal para pieles maduras por su acción antiedad.
COMPRA POR 13,72€ EN AMAZON

Mascarilla facial Clay Plantifique

¿Para quién es? Para aquellas pieles con tono y textura irregular que quieren acabar con las manchas oscuras.

Con acción purificante, cuenta con un 92% de ingredientes naturales. Entre ellos destaca el trío de cúrcuma, aloe vera y vitamina C, que limpia en profundidad, reduce las imperfecciones, unifica el tono y potencia la luminosidad. Un aliado desintoxicante que ayuda a clarificar y equilibrar la piel.

Esta mascarilla facial es ideal para pieles con manchas.
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Lote de mascarillas faciales Biodance

¿Para quién es? Para rostros apagados que quieren conseguir una piel de cristal.

Fenómeno viral con sello k-beauty que forma parte de la cosmética coreana que consigue el deseado efecto glass skin. Su fórmula a base de colágeno potencia la elasticidad, minimiza los poros, mejora la textura, realza la luminosidad e hidrata en profundidad. Tras ocho horas, la piel luce tersa, radiante y con un acabado saludable.

Ahora con un 5% de descuento.

Esta mascarilla facial es ideal para pieles apagadas que buscan un acabado de porcelana.
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Mascarilla facial Beauty of Joseon

¿Para quién es? Para las pieles que necesitan una fórmula multifunción que trate diferentes necesidades.

Enriquecida con miel y arroz molido, esta mascarilla ofrece una acción todo en uno que se adapta a todos los tipos de piel. Ilumina, reduce imperfecciones, nutre, hidrata, limpia los poros y exfolia con suavidad. Además, aporta propiedades antioxidantes que ayudan a mantener la piel equilibrada.

Esta mascarilla facial es ideal para pieles que necesitan un producto todo en uno.
COMPRA POR 15,93€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes sobre las mascarillas faciales para cada tipo de piel y objetivo

¿Qué ingredientes son ideales para cada tipo de piel?

El ácido hialurónico es perfecto para pieles secas que necesitan hidratación. La arcilla o los ácidos exfoliantes son ideales para las pieles grasas, mixtas o con tendencia acneica. La vitamina C o la niacinamida ayudan a devolver la luminosidad a los rostros cansados, apagados o con una textura irregular. En el caso de las pieles maduras, ingredientes como el retinol, el colágeno o los antioxidantes contribuyen a mejorar la firmeza y la elasticidad.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de marzo de 2026.

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