El sérum con niacinamida favorito de las coreanas: hidrata en segundos y consigue el famoso efecto ‘piel de cristal’

Arrasa en ventas por su poder para acabar con la hiperpigmentación, las marcas de acné y el tono desigual

Hace tiempo que la fiebre k-beauty dejó de ser una simple tendencia para convertirse en un auténtico culto entre las expertas en belleza. Un producto con sello coreano siempre genera expectación, y no es casualidad. El secreto reside en su filosofía: tratar la piel como un arte y priorizar fórmulas eficaces, respetuosas y orientadas al cuidado a largo plazo.

En este universo, desde los productos de Yepoda hasta COSRX y sus superventas con mucina de caracol como el sérum hidratante y la crema antiarrugas y antimanchas, existen numerosas marcas que arrasan en ventas. Anua es una de ellas. Su sérum Niacinamide 10% + TXA 4% se ha convertido en uno de los más deseados por su capacidad para transformar el aspecto general de la piel. El resultado: un cutis hidratado, luminoso y con ese acabado aterciopelado tan envidiado de las coreanas.

Sérum Niacinamide 10% + TXA 4%, de Anua. AMAZON

Todo lo que este sérum puede hacer por tu piel

Este tratamiento se presenta como un gran aliado para quienes buscan perfeccionar la textura de la piel, reducir la hiperpigmentación y atenuar cicatrices postacné. Destaca por su acción multifuncional, que combina propiedades hidratantes, calmantes y regeneradoras. El efecto final es una piel suave, uniforme y visiblemente más radiante.

Combate manchas y corrige el tono. AMAZON

La fórmula detrás de los resultados

Se distingue por cuatro activos principales: niacinamida, experta en combatir la piel apagada y mejorar su aspecto; ácido tranexámico, eficaz para prevenir y tratar manchas; ácido hialurónico, imprescindible para una hidratación profunda; y ceramidas, esenciales para proteger y reforzar la barrera cutánea.

Éxito de ventas y fenómeno viral

Entre los más deseados de las compradoras, este sérum de Anua con niacinamida cuenta con una excelente nota media de 4,6 estrellas sobre 5 y más de 1.000 reviews, de las cuales el 78% de quienes lo han incorporado a su rutina facial le dan la máxima calificación. “Desde que lo probé por recomendación he notado una diferencia notable en la calidad de la piel. La deja hidratada y, con el uso continuado, mejora la apariencia de las manchas. ¡Maravilloso!”, afirma una clienta.

Su popularidad también se refleja en redes sociales, especialmente en TikTok, donde miles de usuarias comparten el antes y el después de su piel. Prueba de ello es la transformación que muestra esta usuaria tras solo siete días de uso:

