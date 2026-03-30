Con más de mil reseñas en Amazon, este champú es la solución contra picores y escamas del cuero cabelludo

Este producto es de la gama Dercos de Vichy, la más recomendada por dermatólogos de todo el mundo

Quienes sufren de psoriasis capilar o tienen la piel sensible saben lo complicado que es lidiar todos los días con picores y descamaciones en el cuero cabelludo. No solo se trata de una mera cuestión estética, sino de algo que afecta a la confianza de la persona que lo padece.

No falta quien recomienda un remedio casero alegando su efectivad, pero que no siempre termina de funcionar. Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos encontrado el champú que puede mejorar la salud de tu cuero cabelludo. Se trata de un producto de Vichy, de la gama Dercos, la más recomendada por dermatólogos de todo el mundo.

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Alivia el picor y reduce la descamación. Cortesía de Amazon

Avalada por los profesionales

Es un tratamiento queratorreductor, lo que quiere decir que está diseñado para aliviar el picor, el enrojecimiento y eliminar la descamación o la caspa. Su fórmula combina urea, ácido salicílico y glicerina, ingredientes clave para desprender las escamas, dar suavidad y evitar la sequedad en el cuero cabelludo.

Por su efectividad, es uno de los champús más recomendados por los profesionales y el producto favorito de quienes lo han probado: “Es la segunda vez que lo compro, es buenísimo“, dice uno de ellos. ”Mi hija tiene eczemas frecuentes en el cuero cabelludo y con este champú, recomendado por el dermatólogo, ha mejorado mucho“, añade otra.

¿Quién lo puede usar?

Contiene una fórmula hipoalergénica y está dermatológicamente probado para pieles sensibles. Este champú está diseñado para aquellas personas con tendencia escamosa y psoriásica.

Quienes lo han usado resaltan la hidratación que deja y su textura ligera. Además, destacan que alivia la sensación de incomodidad desde los primeros usos: “Muy efectivo, tengo dermatitis seborreica y, si lo dejas actuar los minutos que pone en las instrucciones, te quita todo el picor y la descamación, estoy encantada con él”, comenta una usuaria.

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Alivia la sensación de molestia desde los primeros usos. Cortesía de Amazon

Modo de empleo

La forma de usarlo es sencilla. Una vez mojado el cabello, se aplica el producto. A continuación, hay que masajear suavemente todo el cuero cabelludo. No hay que aclararlo de inmediato, hay que dejarlo actuar durante dos minutos.

Al tratarse un tratamiento capilar, este champú no debe usarse diariamente: se recomienda aplicarlo dos o tres veces por semana, durante un periodo inicial de cuatro semanas, para conseguir buenos resultados. “Buen producto, llevo poco tiempo con él, pero los primeros síntomas me hacen confiar“, valora un usuario.

Más de mil valoraciones en Amazon

Aparte de reducir las molestias ocasionadas por las afecciones capilares, también deja un cabello limpio, sano y sin apelmazar. Es otro de los motivos por los que los usuarios se decantan por este producto: tiene una puntuación de 4,6 sobre 5 estrellas en el comercio electrónico.

Sus más de mil reseñas en Amazon avalan su eficacia: “Este champú me ha ido genial para la descamación de la cabeza debido a la dermatitis atópica, hace mucha espuma y tiene un olor genial" recomienda otra compradora.

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Es un tratamiento capilar, no un champú de uso diario. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre este champú

¿Es para hombres y para mujeres?

Pueden usar este champú tanto hombres como mujeres que tengan descamación y picores en el cuero cabelludo.

¿Lo puedo todos los días?

Este producto está diseñado como tratamiento, por lo que no es apto para uso diario. Es recomendable alternarlo con otros champús.

¿Puedo usarlo si tengo el pelo teñido?

Con el cabello teñido hay que tener especial precaución porque puede alterar el tono.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 30 de marzo de 2026.

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