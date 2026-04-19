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Cataluña
sucesos

Fallece un hombre de 53 años tras una pelea en Barcelona

Los hechos que se investigan ocurrieron en el distrito de Horta-Guinardó la noche del sábado

Coche de los Mossos d'Esquadra, en una fotografía de recurso.Marc Trilla (Europa Press)
EFE
Barcelona -
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Un hombre de 53 años ha fallecido la pasada noche a consecuencia de las heridas que recibió en una pelea en la vía pública en el distrito barcelonés de Horta-Guinardó, han informado a EFE fuentes de los Mossos d’Esquadra.

Los hechos sucedieron poco antes de las diez y media de la noche en la plaza de Meguidó de Barcelona, donde comenzó una pelea en la vía pública con la participación de varias personas.

La policía catalana y la Guàrdia Urbana de Barcelona desplazaron varias dotaciones al lugar, donde encontraron a un hombre herido de gravedad. La víctima fue trasladada por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) a un centro hospitalario, donde finalmente murió. El caso, que investiga la División de Investigación Criminal (DIC), está bajo secreto judicial.

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