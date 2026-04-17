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Madrid
Sucesos

Un hombre, en estado grave tras ser apuñalado en medio de una discusión en Madrid

La víctima, una persona sin techo de mediana edad, ha recibido dos heridas incisas en la espalda

Servicios de Emergencias en la calle de Larra en Madrid tras el apuñalamiento.Emergencias Madrid
El País
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Madrid -
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Un hombre se encuentra en estado grave tras haber sido agredido con dos puñaladas por la espalda en la calle de Larra, en el distrito Centro, la tarde de este jueves, según han informado fuentes de Emergencias Madrid en un comunicado, en el que informan de que la Policía Nacional se está haciendo cargo de la investigación.

La víctima de la agresión es un hombre de mediana edad, que ha recibido dos heridas incisas en la espalda, según los servicios de Emergencia. Fuentes policiales apuntan a EL PAÍS que los hechos ocurrieron en medio de una discusión entre personas sin techo.

El herido ha sido trasladado por el Samur-Protección Civil a un centro hospitalario, donde ha ingresado en estado grave. El presunto autor de la agresión ya ha sido detenido y ha pasado a disposición judicial.

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