Almeida, a las líderes de la oposición: “No tienen la dignidad ni la altura moral para sostener la mirada a María Corina Machado”

El alcalde de Madrid defiende la entrega de la llave de la ciudad a la opositora venezolana este viernes y acusa a Rita Maestre (Más Madrid) y Reyes Maroto (PSOE) de no querer asistir por “los amigos que tienen” en el país latinoamericano

María Corina Machado anunció hace una semana su visita a España ―organizada con mimo junto a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso― y todo lo que rodea al viaje ha traído cola, especialmente en el Ayuntamiento de la capital. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se adelantó al Gobierno regional, al menos en el aspecto de los homenajes: este viernes entregará a la opositora venezolana la Llave de Madrid, una distinción casi exclusiva para jefes de Estado y cuya defensa le ha llevado, un día antes del acto, a atacar por falta de “gallardía” a las líderes de la oposición, Rita Maestre (Más Madrid) y Reyes Maroto (PSOE), por no asistir al reconocimiento. “No tienen la dignidad ni la altura moral para sostener la mirada a María Corina Machado”, ha dicho durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Ni Maroto ni Maestre asistirán a la entrega de la llave a la premio Nobel de la Paz de 2025. La líder socialista estará este viernes por trabajo en Barcelona, donde se reunirá con el alcalde Jaume Collboni, y la formación defiende que ya excusó la ausencia, que apoyó la iniciativa en Pleno y que acudirá un concejal en representación del grupo. No entienden, añaden, la confrontación permanente en la que “vive” el alcalde.

En el caso de Más Madrid, Maestre no acudirá al acto y alude al reglamento. “Es una distinción reservada a jefes de Estado en visita oficial. María Corina Machado no es jefa de Estado de ningún país. Si el PP quiere montar una fiesta privada, que la paguen ellos desde Génova”, comenta. Y añade: “Es muy grave porque llueve sobre mojado, ya quisieron darle la medalla de la ciudad a Israel durante el genocidio, ahora le van a dar la de la Comunidad a los EE UU de Trump. Es una indecencia y es indefendible”.

Para el alcalde, la decisión de no acudir supone una falta de “decencia” y responde a los “amigos que tienen” las concejalas en el país latinoamericano: “No tienen el coraje suficiente para acudir a ese acto, mirar a los ojos a María Corina Machado y darle la enhorabuena por todo lo que ha conseguido, por ser una mujer extraordinaria y por recibir las llaves de oro de la ciudad de Madrid”. Almeida sí considera “completamente legítimo” que Maroto y Maestre mostraran su desacuerdo a la distinción, cosa que la líder de Más Madrid ya hizo el pasado lunes. “Lo que las descalifica”, opina, “es que no han tenido ni una miserable palabra de reconocimiento” hacia ella.

El reglamento municipal señala que la llave se debe entregar a todos los jefes de Estado que visitan la ciudad, pero no indica a quién no se puede dar, por lo que, en una interpretación laxa de la normativa, a la que se acoge el Ayuntamiento, la opositora venezolana puede recibir la distinción. Lo hará este viernes a las 18.00 en la Casa de la Villa. Hasta ahora, se han hecho únicamente dos excepciones, con el príncipe heredero de Japón, Naruhito, en 2008, y en 2011, con el ahora rey Carlos de Inglaterra, cuando era todavía príncipe.

Almeida ha defendido este jueves, como ya hizo al anunciar el reconocimiento ―días después, la Comunidad avanzó que le concederá la Medalla de Oro a Corina Machado―, que la opositora venezolana es “un emblema de libertad, de derechos humanos y de democracia”. El Partido Popular es quien más entusiasmo está mostrando con la visita. De hecho, la presidenta madrileña y la líder de la oposición venezolana mantendrán una reunión a las 17.30 del sábado, media hora antes de una concentración de venezolanos en Sol, y todavía está sobre la mesa si ambas mujeres saldrán juntas al balcón o mostrarán su sintonía con una foto.