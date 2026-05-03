Moreno a un simpatizante sobre posibles pactos con Vox: “Usted sabe en qué aguas me muevo yo”

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno, ha centrado su estrategia de campaña en apelar al voto útil para evitar tener que depender de Vox y repetir unos pactos como los de Extremadura y Aragón, con los que el dirigente popular no termina de comulgar. Sin embargo, no ha explicado qué haría si, finalmente, no consiguiera esa ansiada mayoría absoluta y tuviera que sentarse a negociar con la formación ultra. Por eso, un simpatizante que lo estaba esperando en la barriada de Entrenúcleos de Dos Hermanas (Sevilla), le ha preguntado, muy preocupado, si pasaría por el aro. Moreno ha vuelto a apelar a la “importancia de concentrar el voto, para no tener que hacer frente a los chantajes”, pero el hombre, consciente de que eso no resolvía su incertidumbre sobre el día después, le ha insistido: “Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace”. Moreno ha tratado de calmarle: “Usted sabe en qué aguas me muevo”.

El encuentro con este vecino nazareno ha sido un primer entrenamiento para las preguntas que en el mismo sentido le harán este lunes todos los candidatos de la oposición en el primer debate que emitirá RTVE. Moreno da por hecho que habrá dos bloques:“el de la estabilidad” y el de la oposición, “todos, con ataques constantes a nosotros y todos buscan lo mismo, romper la mayoría de estabilidad en Andalucía”. El dirigente popular ha dicho le gustaría que el “debate fuera sereno, de propuestas, serio, sin mentiras”.

Moreno ha incidido en esa separación entre sus propuestas y las del resto de las formaciones políticas: “El PP de Andalucía representa una oferta electoral clásica. Nosotros no somos un partido que viene arañado un puñado de votos, ni somos como algunos que buscan un salvavidas. No estamos ni buscando romper mayorías de estabilidad, ni estamos buscando salvar nuestra propia situación personal”, ha dicho el presidente, para recalcar: “No somos un experimento no representamos ninguna amenaza para el conjunto de los ciudadanos”.

El presidente de la Junta de Andalucía ha elegido el municipio sevillano de Dos Hermanas para hacer campaña, toda una declaración de intenciones porque esta localidad de 142.463 habitantes no solo se considera un talismán del PSOE -las campañas que arrancan o hacen parada allí, con mítines multitudinarios, suelen dar suerte al candidato de turno-, sino que es un feudo del sanchismo. El anterior alcalde, Francisco Toscano, que acumuló 10 mayorías absolutas, fue uno de los principales valedores de Pedro Sánchez -que inició su carrera de las primarias contra Susana Díaz precisamente aquí- y su sucesor, Paco Rodríguez, que revalidó esa mayoría en 2023, es el secretario de Organización de los socialistas andaluces y mano derecha de su candidata, María Jesús Montero.

Pero antes que un desafío al poder hegemónico del PSOE andaluz, la visita de Moreno a Dos Hermanas confirma la firme intención del PP de dar la batalla por los último ocho diputados de cada provincia en un territorio, el de Sevilla, que en 2022, con la inercia de la mayoría absoluta de Moreno, se tiñó por primera vez de azul. Los populares consiguieron entonces nueve de los 18 diputados que reparte esa circunscripción, saltando de los 147.078 votos de 2018 a los 366.389, una subida de 23,6 puntos. No solo engulleron los escaños de Cs, sino que le arrebataron uno al PSOE, que se quedó en cinco representantes, cayendo en 23.834 apoyos. El PP, se impuso en las cinco ciudades más pobladas del territorio: Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Utrera (donde los populares no tenían ni un solo edil) y Mairena del Aljarafe.

Esos resultados volvieron a revalidarse en las municipales de 2023 y aunque en el PP son optimistas y esperan repetir de nuevo la victoria en el conjunto de la provincia de Sevilla, son conscientes de que lograr los buenos resultados de hace cuatro años va a ser complicado. El dirigente popular ha paseado primero por el centro de la ciudad, donde ha visitado las hermandades de la Virgen de Valme, patrona del municipio, cuyas fiestas se celebran la semana que viene, y del Gran Poder, una de las más relevantes de su Semana Santa, y después se ha trasladado a la zona de Entrenúcleos, el mayor polo de expansión urbanística y obra nueva de Andalucía, con proyecciones para albergar hasta 60.000 residentes.

Credibilidad frente a “subasta de propuestas” de la oposición

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno visita la Hermandad de la Virgen de Valme. A 3 de mayo de 2026 en Dos Hermanas, Sevilla (Andaluacía, España). El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha visitado este domingo en Dos Hermanas (Sevilla) la Hermandad de la Virgen de Valme y la Hermandad del Gran Poder. Posteriormente ha atendido a los medios en el Parque del Dinosaurio, acompañado por el presidente provincial del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, y por la candidata al Parlamento andaluz por Sevilla, Patricia del Pozo. 03 MAYO 2026 Francisco J. Olmo / Europa Press 03/05/2026 Francisco J. Olmo (Europa Press)

Se trata de una barriada de bloques de pisos nueva que ha atraído a familias jóvenes que están modulando la realidad sociopolítica de Dos Hermanas, una transformación a la que el PP no es ajeno. Moreno, con las grúas a la vista, ha aprovechado la visita para lanzar anuncios en materia de vivienda que ha definido como “creíbles” frente a la “subasta, lotería y disparate” de anuncios del restos de partidos. El presidente andaluz ha prometido la construcción de 22.000 viviendas asequibles para solucionar los problemas de vivienda de 200.000 familias, ha reiterado la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones para la cesión de vivienda entre hermanos y ha adelantado la ampliación del precio máximo para aplicar los tipos reducidos a las transmisiones, para adaptarlos a la subida de los precios de los inmuebles por la carestía de los materiales de construcción, un incremento que se está estudiando que sea hasta los 200-220.000 euros (ahora está en 150.000).

Si en Entrenúcleos se ha topado con vecinos afines -los pocos que estaban a las 13.30 jugando con sus hijos en un parque-, en las primeras citas con representantes de las hermandades, la expectación ha sido bastante menor. La mayoría de los grupo de jubilados que disfrutaban de los huecos de sol en la Plaza de la Constitución sabía que el presidente estaba apunto de aparecer en la iglesia vecina. Son votantes socialistas o de IU y creen que en esta ocasión el mensaje del presidente de la Junta ha perdido credibilidad por su gestión: “Quien desmantela la sanidad y los servicios públicos no puede volver a tener la confianza de los que pudieron estar desencantados hace cuatro años”, opina Diego Rodríguez, de 83 años que visita asiduamente el Hospital Virgen del Rocío con la asociación de trasplantados, como él, en la que colabora. “Los profesionales están cada vez más asfixiados”, abunda. Manuela Rodríguez y Manuel Campo, son de los simpatizantes del PSOE que votaron a Moreno en 2022, ahora dudan, pero las opciones de izquierdas no terminan de convencerlos. “No terminan de engancharnos ni de convencernos”, sostienen.

Frente la iglesia de la Virgen de Valme sí se congregan los afines al PP -no muchos-. Entre ellos Manoli, Paquita y María, una portuguesa nacionalizada española y que lleva 26 años en Dos Hermanas. “Estamos encantadas de que Juanma venga a Dos Hermanas, está luchando por Andalucía”, dicen, antes de fundirse en abrazos con el dirigente popular que ha estado un buen rato charlando con ellas. “Qué apañado es”, dice Manoli. Las preguntas difíciles, han llegado más tarde.