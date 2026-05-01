Moreno anuncia una Consejería de Inteligencia Artificial para impulsar la convergencia con el resto de España

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección a la Junta, Juan Manuel Moreno, recibe una tarta por su cumpleaños tras el acto electoral ‘Diálogo Estratégico. La Nueva Andalucía’, este viernes en Sevilla.

El presidente de la Junta se reúne con referentes del sector tecnológico y empresarial en el Día del Trabajo que le alertan de la necesidad de adoptar medidas para evitar la deslocalización

El 1 de mayo, Día del Trabajo —y del cumpleaños de Juan Manuel Moreno—, el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección ha decidido empezar oficialmente la campaña con un encuentro con emprendedores andaluces en Sevilla. Tras la charla, Moreno ha querido reivindicar la importancia de los empresarios porque “también son trabajadores” y contribuyen a crear empleo en una comunidad que, aunque ha reducido la brecha con la media nacional, sigue siendo la de mayor tasa de paro, un 14,66%, y se ha comprometido a avanzar hacia la convergencia con España y equiparla en materia de empleo.

Para ello, y aprovechando la inercia del encuentro previo con mujeres y hombres referentes en sus respectivos sectores, sobre todo en el ámbito tecnológico, es esencial, ha dicho Moreno, apostar por la inteligencia artificial que, dice, “es un acelerador del cambio”, y ha anunciado que, si renueva mandato, creará una Consejería de Inteligencia Artificial y Desarrollo Tecnológico. El presidente ha señalado que esta herramienta es clave “para dinamizar el sistema productivo” y que, introducida en la administración pública, “la hará más eficaz y competitiva”. El dirigente andaluz ya se había referido a la IA como elemento esencial con el que reformar el sistema público de salud.

En la línea con las peticiones que le habían hecho antes los emprendedores de potenciar inversiones en el sector para evitar la deslocalización, Moreno también ha anunciado deducciones fiscales por adquisiciones de acciones y participaciones en el ámbito tecnológico, un centro digital de atención permanente a emprendedores, un fondo de inversión para startups y un hub [nodo] de fomento del ámbito aeroespacial.

Los emprendedores que han participado en la charla con el dirigente popular, que ha tenido lugar en un restaurante del barrio del Triana, muy cerca de donde a esa misma hora arrancaba una de las dos manifestaciones de trabajadores de Sevilla, tenían una aspiración común: han creado sus empresas en la comunidad y se resisten a tener que acabar trasladando su sede a otra comunidad por las mejores condiciones fiscales y financieras.

Los intervinientes han sido claros: el Gobierno de la Junta debe favorecer nuevos sistemas de inversión en el emprendimiento y fomentar políticas que garanticen el crecimiento de las startups, garantizando así que el talento y la riqueza que han empezado a generar no tenga que irse fuera para desarrollarse, un camino que pasa por el apoyo a la innovación en la Universidad y por el refuerzo de sus vínculos con el sector empresarial. “Hay que invertir en la universidad, sin conocimiento no hay innovación y sin innovación no podemos avanzar”, ha señalado María Ángeles Martín Prat, profesora de la Universidad de Sevilla y presienta y fundadora de Skylife Engineering, empresa especializada en diseño, desarrollo y fabricación de sistemas embarcados, aviónica y electrónica de potencia para el sector aeroespacial.

La importancia de la universidad pública, cuya infrafinanciación por parte de la Junta de Andalucía y los riesgos para la estabilidad laboral de su cuerpo docente e investigador y el futuro de sus proyectos ha sido denunciada esta semana por manifestaciones masivas en distintas capitales andaluzas, también ha sido resaltada por Estefanía Ferrer, fundadora de la startup de cosmética nativa digital Lico Cosmetics. “Es muy importante ese acercamiento entre las universidades, la FP y las empresas. Se debe de facilitar y mejorar los canales de comunicación entre ambos y los procesos para ser los primeros en adquirir ese talento que sale de las universidades”.

Los emprendedores más jóvenes, como Manuel Monterrubio y Antonio Falla, cofundadores de Pacerin y reconocidos por Forbes entre los 30 emprendedores más influyentes de Europa; y Enrique Ruiz, confundador de Wuolah, han coincidido en denunciar las dificultades que se encontraron a la hora de montar la empresa por el desconocimiento de dónde buscar ayudas, la falta de cultura empresarial en los centros educativos y en la universidad y la ausencia de referentes. “Hay que normalizar el emprendimiento joven”, le han pedido a Moreno los primeros. Los tres también han reclamado medidas para impedir la deslocalización. “Hay que apostar por que los ahorros privados de los ahorros privados de los andaluces caigan en las empresas de crecimiento. Solamente el 15% de la inversión que nosotros hemos recibido es de capital andaluz, ya sea público o de inversores privados, no hay una cultura de invertir en Andalucía, sin embargo, te vas a Madrid o Barcelona y cambia radicalmente la mentalidad, saben cuáles incentivos tienen, tienen empresas tecnológicas de crecimiento”, ha demandado Ruiz. “El primer motivo por el que alguien se va de Andalucía es porque cree que no puede hacerlo aquí, porque cree que en otro sitio es mejor”, han advertido los responsables de Pacerin.

Para evitar tenerse que ir a otra comunidad a desarrollar sus propuestas o para poder hacerlas crecer, Martín Prats ha reclamado “ayudas para escalar los proyectos e industrializarlos”. Un crecimiento necesario, en una comunidad donde el 95% de las compañías son micropymes, que también ha demandado Borja Vázquez, cofundador de Scalpers. Ana Molina, CEO de Odders, start up sevillana que colabora con todos los gigantes tecnológicos en la elaboración de contenido para gafas de realidad aumentada, también ha llamado la atención sobre la necesidad de que la administración pública fomente conexiones y sinergias entre los emprendedores. “La riqueza se crea entre la gente que quiere hacer cosas”.

Moreno ha avanzado que a lo largo de los 15 días de campaña mantendrá encuentros similares con otros sectores.