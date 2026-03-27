Mini tallas, neceseres y ‘gadgets beauty’ imprescindibles para viajar esta Semana Santa
Siete artículos de belleza que no pueden faltar en tu maleta estas vacaciones
Quienes tienen planificada una pequeña escapada esta Semana Santa, seguramente ya están pensando en lo que van a llevar. Dependiendo del destino, la ropa y los accesorios serán fáciles de elegir, pero, cuando se trata de los productos de higiene y belleza, la cosa cambia. No queremos renunciar a nuestros favoritos, pero el espacio en la maleta es reducido.
Por eso, desde EL PAÍS Escaparate te hacemos una lista con aquellos productos de belleza imprescindibles que debes llevar sí o sí a tus vacaciones: todos ellos de gran calidad y en formato viaje para no tener problemas de espacio.
Champú en seco
Una alternativa ideal al champú tradicional es el formato en seco. Sin necesidad de aclarado, elimina la grasa del cuero cabelludo y deja el pelo limpio: “He probado este champú en seco y me ha sorprendido lo bien que refresca el cabello”, señala una usuaria. No solo lo deja impecable, también sirve para dar volumen y textura al cabello.
La marca Batiste, la número uno de España en champú en seco, diseña sus productos pensando en la salud capilar: no contiene sulfatos, sodio, alcohol ni siliconas. Además, se aplica de forma rápida y sencilla, ideal para cuando estamos de viaje y tenemos poco tiempo.
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Pack de gel, crema y bruma
Si por algo es tan popular Sol de Janeiro, es por su calidad y su delicioso aroma. La marca no solo piensa en el cuidado corporal, también en dejar una fragancia que te haga destacar.
Por eso, si eres de los que no puede salir de casa sin estos productos, este pack es perfecto para que te lo lleves de viaje: contiene un gel, una crema y una bruma. Esta última en el número 62, la gran favorita por sus notas de pistacho, caramelo salado y vainilla.
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Protector solar
Algo que no puede faltar en tu neceser de viaje es un protector solar. Pero si, además de proteger tu rostro, buscas un producto que unifique el tono de tu piel, una crema solar con color es una gran opción.
Gracias a su textura ligera, el Anthelios UVMune 400 Fluido Invisible SPF 50+ de La Roche-Posay es apta para todo tipo de pieles. Es la crema favorita de los dermatólogos porque ofrece hidratación y una gran protección solar. Tiene una fórmula que repele el agua, el sudor y la arena, así que es el protector adecuado por si haces una escapada a la playa. “Tiene una textura muy fina y de rápida absorción. No deja la cara blanca, no pica los ojos“, comenta una compradora.
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Set de botes formato mini
Son prácticos, ligeros y ayudan a ahorrar espacio en la mochila o en la maleta. “Una opción muy completa y funcional para mantener el orden y no depender de envases grandes”, asegura un usuario que ha comprado este pack de botes de viaje.
Entre tarros de crema, botellas de espray, dispensadores de champú, una espátula, una pipeta y un embudo para verter los líquidos, este set contiene un total de 10 piezas en una bolsa transparente e impermeable. Además, son reutilizables.
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Neceser de viaje
¿Y dónde llevas todos los productos de higiene y de belleza? En un neceser, por supuesto. Este de la marca Zivacate cuenta con varios compartimentos para una mejor organización. Además, el interior cuenta con bolsillos de malla y bolsillos impermeables para mantener separados los productos secos de los húmedos.
Aparte de ser pequeño, para ocupar el menor espacio posible, tiene un gancho para poder colgarlo en el baño si es necesario. “Buena calidad de este neceser, entran muchas cosas. Las fundas: un acierto. Compra recomendada“, comenta un usuario.
Cepillo compacto
Este cepillo es, sin duda, el compañero de viaje ideal. Es apto para cabellos finos y rizados. Combina dientes largos y cortos para desenredar la melena sin esfuerzo y conseguir un acabado sin frizz.
Su diseño ergonómico permite que se adapte a la palma de la mano, logrando un peinado suave y sin producir daños en el cabello.
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Secador de pelo plegable
No sorprende que sea el secador de pelo más vendido de Amazon. Con una potencia de 2.000 vatios, seca el pelo con rapidez, ya sea fino o grueso. Gracias a su diseño plegable apenas ocupará espacio en tu maleta.
También te ayudará a conseguir el peinado que desees: dispone de una boquilla de precisión y un difusor para alisar o rizar el cabello. Quienes lo han comprado valoran encarecidamente su practicidad y su relación calidad-precio: "Es un secador sencillo y económico y, por el precio que tiene, no le pido más“.
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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de marzo de 2026.
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