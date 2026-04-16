La Fiscalía avala la semilibertad del etarra Jon Bienzobas, asesino de Tomás y Valiente

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido avalar la decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco de conceder el tercer grado o semilibertad al preso de ETA Jon Bienzobas Arretxe, alias Karaka, según confirman fuentes del ministerio público. Bienzobas fue condenado por los asesinatos de Rafael San Sebastián Flechoso, hermano de un directivo de Iberduero con el que fue confundido, y del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, en 1990 y 1996 respectivamente. La decisión del ministerio público de no recurrir el acuerdo del Ejecutivo de Imanol Pradales permitirá a Bienzobas salir a diario de prisión, a la que solo tendrá que volver a dormir de lunes a jueves.

Las condenas de Karaka suman 266 años de prisión, aunque la legislación fija un máximo de 30 años de cumplimiento efectivo, que se producirá el próximo 24 de noviembre. Este hecho es el principal argumento esgrimido por la Fiscalía para no oponerse a la semilibertad del etarra, según detallan las mismas fuentes. Otro es que el año pasado Bienzobas comenzó a participar en talleres de justicia restaurativa en los que se ha reunido con víctimas del terrorismo. El objetivo de estos encuentros es que estas últimas consigan una reparación, al menos simbólica, por el daño sufrido y, a la vez, facilitar la reinserción de los reclusos, haciéndoles conscientes del dolor que han causado.

La Fiscalía también valora que el informe elaborado por el psicólogo de la prisión destaca que el etarra se ha mostrado “colaborador y receptivo con el análisis de factores de índole personal, social y familiar relacionados de manera directa o indirecta con su actividad delictiva”. Además, considera positivo que esté en el módulo de respeto de la cárcel, destinado a internos poco conflictivos, y que acepte “bien la normativa institucional y la específica de este tipo de módulos, con una valoración positiva”. Asimismo, destaca que Karaka ha disfrutado de varios permisos de salida sin incidencias.

Cuando el Departamento de Justicia, que encabeza la socialista María Jesús San José, acordó el pasado lunes conceder la semilibertad a Bienzobas también destacó que el etarra mantiene una “buena conducta” en prisión ―donde ha tenido una “evolución favorable tras periodos de inadaptación”, según los informes penitenciarios― y que contaba con una “oferta laboral contrastada” para empezar a trabajar cuando comenzara a disfrutar del régimen abierto, así como apoyo familiar. El Gobierno vasco también destacaba que estaba abonando la responsabilidad civil a la que fue condenado, que mantenía una “motivación favorable al desarrollo personal” y que habaía presentado varias cartas manuscritas de arrepentimiento en las que pide perdón a sus víctimas.

En una de estas misivas manuscritas, Karaka afirma ser consciente de que “las acciones que cometí personalmente les provocaron consecuencias muy graves e irreparables a las familias de Francisco Tomás y Valiente y Rafael San Sebastián Flechoso”. Y añade: “Ojalá este sufrimiento no se hubiese producido. Yo asumo personalmente la responsabilidad de estas pérdidas, por lo cual quiero expresarles todo mi respeto, que siento su dolor y también mi compromiso en este sentido de sanar dentro de lo posible el daño ocasionado”, añade en su carta. Bienzobas, que en el último año ha disfrutado de un permiso de salida, asegura que ha dado el paso de pedir perdón por escrito para “poder reconstruir los puentes rotos dentro de nuestra sociedad para poder avanzar en una convivencia en paz y democráticamente”.

Cuando se conoció la concesión de la semilibertad a Karaka, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) lanzó un duro comunicado en el que calificaba la decisión de “fraudulenta”. Su presidenta, Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, también puso en duda la credibilidad de los textos de perdón del preso: “Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe. Mientras no haya un arrepentimiento público, claro y avalado por hechos, no tenemos ningún motivo para dar credibilidad a esos escritos redactados con el único fin de obtener la semilibertad”, insistió Ordóñez.