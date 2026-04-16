Seis semanas de ofensiva sobre Líbano: más de 2.000 muertos, 1,2 millones de desplazados y pueblos enteros destruidos

Unos trabajadores remueven los escombros de un edificio destruido que fue alcanzado hace una semana por un ataque aéreo israelí en el centro de Beirut (Líbano), este jueves.

Durante 46 días de conflicto con Hezbolá, el ejército israelí ha matado a 91 paramédicos y 172 niños, ha bombardeado redes de agua y ha provocado denuncias por posible limpieza étnica

El conflicto entre Israel y Hezbolá entrará en una tregua de 10 días a partir de la medianoche (las 23.00 en la España peninsular). Lo ha hecho saber el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un anuncio que frena temporalmente una ofensiva sobre Líbano en la que Israel ha empleado las mismas tácticas que aplica de manera impune en Gaza desde 2023.

Durante 46 días de lucha contra la milicia chií Hezbolá, Israel ha publicitado la destrucción de aldeas enteras y el bombardeo de trabajadores sanitarios, acciones que el derecho internacional humanitario considera como crímenes de guerra. En ambos casos, los dirigentes israelíes han vinculado esas acciones con la guerra contra la organización proiraní, en la que ha causado la muerte de 2.196 personas y ha herido a otras 7.185. Entre ellas, 172 niños, 260 mujeres y 93 paramédicos. Son datos del Ministerio de Sanidad libanés, que registra en seis semanas más de 250 bombardeos contra personal o infraestructuras médicas que Israel acusa sin pruebas a Hezbolá de explotar militarmente.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que el ejército demolería “todas las viviendas” en las localidades fronterizas donde asegura que Hezbolá se infiltra. La estrategia, detalló Katz, “sigue el modelo” que Israel aplicó en Gaza contra Hamás, convirtiendo localidades de toda la Franja en un manto de escombros. Los portavoces del ejército israelí en árabe han colapsado las redes sociales con imágenes de la voladura de municipios, haciendo que los habitantes comprueben cómo la ofensiva israelí desdibuja la divisoria entre los objetivos civiles y los militares.

Imágenes verificadas y publicadas este jueves por la cadena británica BBC reflejan la destrucción de 400 edificios en Taybeh (oeste de la zona fronteriza) y de 460 en Aita el Shaab (centro). También registran una amplia destrucción en Khiam, Qouzah, Deir Seryan, Merkaba y Naqoura. Desde este municipio, que acoge la sede central de la misión de paz de las Naciones Unidas, la portavoz de los cascos azules, Kandice Ardiel, ha descrito la destrucción como “descorazonadora”. “No son solo edificios; representan a una comunidad”.

El Consejo Nacional de Investigación Científica del Líbano, un organismo público, cifra en 38.000 las viviendas que Israel ha destruido parcial o totalmente desde el 2 de marzo. Desde 2023, cuando Hezbolá abrió un frente contra Israel en supuesta solidaridad con Gaza, la devastación alcanza 230.000 viviendas en un país de cinco millones de residentes.

Destrucción de los medios de vida

Israel no ha buscado justificación militar para otros ataques contra infraestructuras clave para la supervivencia civil. Oxfam acusó en marzo al ejército israelí de “aplicar en Líbano los ataques contra infraestructuras de agua utilizados durante el genocidio en Gaza”. Según la organización, que recuerda que la Convención de Ginebra “prohíbe la privación de agua como método de guerra y puede constituir un crimen de guerra”, las tropas israelíes ya habían dañado “45 redes de agua en Líbano” durante 2024.

“Es evidente que las fuerzas israelíes están repitiendo el mismo patrón en el Líbano que en Gaza”, declaró el director de Oxfam en Líbano, Bachir Ayoub, en un comunicado en marzo. “Atacan a civiles, infraestructuras civiles críticas y servicios de emergencia. Su objetivo es maximizar el miedo entre la población”, denunció.

Las hostilidades contra las redes de agua y saneamiento propician el estallido de brotes de enfermedades y la pérdida de medios de subsistencia agrícolas, de los que muchos dependen en el sur de Líbano. Human Rights Watch ha denunciado este 2026 el disparo por parte de Israel de fósforo blanco, una sustancia química que se enciende al exponerse al oxígeno.

Su lanzamiento arrasa la tierra y es ilegal en zonas habitadas. Ahmad Baydoun, investigador en la Universidad de Tecnología Delft en los Países Bajos, documentó 248 disparos de esa sustancia en el sur de Líbano —un 39%, según afirma en The Guardian, en áreas residenciales— desde 2023 hasta noviembre de 2024, cuando Israel y Hezbolá pactaron en falso una tregua anterior.

“Las órdenes de desalojo masivas”, que mantienen forzosamente desplazadas a 1,2 millones de personas, y la destrucción urbana que les niega un lugar al que regresar “son consistentes con la destrucción sistemática de viviendas aplicada durante “el genocidio en Gaza”, según alertó este miércoles un grupo de expertos de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. La práctica, especialmente empleada en áreas de mayoría chií, donde Hezbolá obtiene su principal apoyo, constituye “un castigo colectivo”, según los expertos, y “apunta hacia una limpieza étnica”.