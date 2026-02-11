Entrevista con Gisèle Pelicot, esta semana en primicia en ‘El País Semanal’

Gisèle Pelicot estuvo en el infierno y regresó. Pero, en lugar de sufrir las llamas, las utilizó para iluminar su vida. El 2 de noviembre de 2020, cuando tenía 68 años, la policía le comunicó que su marido, con el que llevaba 50 años casada, la había violado y entregado a otros hombres para que hicieran lo mismo durante una década. Dominique Pelicot había publicitado en una web de contactos la posibilidad de abusar de su esposa después de que él la dejara completamente sedada. Más de 50 hombres pasaron por su casa para violarla 200 veces y ser filmados y fotografiados. Aquel horror desembocó en un proceso histórico que ella decidió celebrar de forma pública para que el mundo supiera lo que ocurriría en la sala. Se convirtió en un símbolo de la lucha de las mujeres contra la violencia sexual. Gisèle Pelicot reconstruye hoy su vida, tiene una nueva pareja y viaja por el mundo contando su historia, que ha plasmado en Un himno a la vida (Lumen, 2026). Daniel Verdú la ha entrevistado en primicia para El País Semanal en París y habló con ella de todo lo vivido.

Además, esta semana El País Semanal viaja hasta Os Ancares Lucenses, para pasar un día con Oliver Laxe en su refugio campestre. Con Sirāt, película premiada en Cannes y merecedora de dos nominaciones al Oscar y de 11 a los Goya, el gallego se ha convertido en una de las figuras más fascinantes y polarizantes del cine actual. En un mundo acostumbrado a digerir la cultura sin apenas masticarla, su cuarto largometraje y su discurso alrededor del arte y la espiritualidad resultan sorprendentes y hasta contraculturales.

Y Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y Carlos Areces nos revelan los detalles de su último proyecto: Rafaela y su loco mundo. Revolucionaron el humor español con La hora chanante y Muchachada Nui, dos programas que pusieron de moda el acento manchego, crearon personajes únicos como El Gañán y enamoraron con sus imitaciones de Tarantino o Sara Montiel. Ahora vuelven a juntarse para dirigir y protagonizar, junto a Ingrid García Jonsson, una delirante serie creada por Aníbal Gómez.

