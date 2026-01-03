El viaje ancestral de los últimos nómadas persas

Quinto día de viaje de una familia bajtiari a través de las montañas Zagros de Irán. El paso de un río con niños, pertenencias y animales de carga es toda una aventura.

Desde tiempos inmemoriales, la comunidad bajtiari de Irán migra desde las llanuras inferiores hasta los pastos situados a 2.500 metros en los montes Zagros, al oeste del país. En compañía de sus familias y del ganado que les procura el sustento, los bajtiaris se ponen en marcha y hacen frente a una peligrosa travesía. Un rito antiguo pero amenazado por los nuevos tiempos.

En lo alto de las montañas Zagros de Irán, puñados de familias bajtiaris siguen migrando estacionalmente a pie con sus rebaños, trazando rutas excavadas en los campos de nieve. Algunos de estos caminos se han utilizado durante siglos, conectando los pastos de invierno en las tierras bajas con las zonas de pastoreo de verano a más de 2.500 metros de altura. El viaje, conocido como el Kooch, es a la vez subsistencia y herencia. En un país marcado por las sanciones, la escasez de agua y la creciente urbanización, este modo de vida sobrevive bajo una presión creciente.

La migración ya no se rige únicamente por las estaciones, sino por la disminución de las tierras de pastoreo, los proyectos de presas, las precipitaciones irregulares y la constante atracción de las ciudades. Lo que una vez fue la columna vertebral de la sociedad persa —cuando las tribus nómadas y seminómadas constituían una parte significativa de la población— se ha vuelto cada vez más raro. Hoy en día, solo una pequeña fracción de las familias bajtiaris aún completan la migración completamente a pie. Aquí, el movimiento lo dicta todo. Aquí, en la larga marcha de los últimos pastores nómadas de Irán, no hay separación entre trabajo, familia y supervivencia. Para ellos, la migración nunca ha sido un gesto romántico. Es trabajo, riesgo y negociación constante con el paisaje.

Estas gentes se resisten a una vida sedentaria, pero a medida que menos familias continúan con el Kooch, las preguntas surgen: ¿Qué queda de una cultura construida sobre el movimiento cuando el movimiento mismo se vuelve imposible? ¿Qué sucede cuando las rutas ancestrales desaparecen bajo carreteras, presas y fronteras? Los bajtiaris no están desapareciendo, pero se están transformando. Cada viaje es un acto de persistencia. Por ahora, las montañas aún recuerdan sus huellas.

Tras una agotadora jornada de marcha, los miembros de una familia bajtiari se disponen a instalarse en una pradera para descansar. Claudio Sieber

Una de las familias se refugia en una tienda de campaña, tras decidir no seguir la marcha hasta el día siguiente debido a la lluvia. Claudio Sieber

La vigilancia del ganado es constante para garantizar que cada animal está bien alimentado y a salvo de depredadores. Claudio Sieber

Retrato de la familia Mojtari Chaharbori en un alto de la marcha. De izquierda derecha: Arghavan, Setareh, Azita, Ramezan, Mehran y Ashkan. Claudio Sieber

Mehran desea dejar atrás la vida nómada: sueña con vivir en la ciudad y ser cantante o mecánico de automóviles. Claudio Sieber

La aldea de Sar Agha Seyed es un testigo silencioso de las transformaciones del nomadismo de los bajtiaris. Claudio Sieber

Los escarpados y peligrosos terrenos de la cadena montañosa de Zagros, paralela a la frontera occidental de Irán, es el peligroso escenario del Kooch (viaje) de los nómadas bajtiaris. Claudio Sieber

Un alto en el camino: la familia bajtiari se detiene en un manantial para recoger agua para ellos y sus animales. Claudio Sieber

Ashkan dejó la escuela en sexto grado. Hoy ayuda a sus padres en el pastoreo, pero sueña con irse un día a la ciudad para ser futbolista. Claudio Sieber

Setareh (40 años) prepara la cena para su familia. Claudio Sieber

Un miembro de una familia bajtiari cuida de una de las cabritas que les aseguran leche durante el viaje. the mountai Claudio Sieber