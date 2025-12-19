Dos de los Mejores Pueblos Turísticos del año están en España, según la ONU

Agaete, una villa cafetera en Gran Canaria, y Ezcaray, en La Rioja, entre las 52 villas seleccionadas por la organización con el objetivo de acelerar el papel del turismo en el desarrollo rural, priorizando la sostenibilidad económica, social y ambiental

Agaete, un pueblo cafetero en la costa noroeste de la isla de Gran Canaria, y Ezcaray (La Rioja), por preservar el patrimonio arquitectónico en su casco histórico, han sido las dos villas españolas seleccionadas en la quinta edición de Best Tourism Villages 2025, los premios que otorga la ONU Turismo a los mejores pueblos turísticos del año. Han sido seleccionadas junto a otros 50 pueblos de todas las regiones del mundo, entre más de 270 candidaturas provenientes de 65 Estados Miembros de ONU Turismo. Adicional a ello, Brihuega (Castilla-La Mancha), Orduña (País Vasco) y San Martín de Unx (Navarra) han resultado elegidas para el programa Upgrade este año, en el que les ofrecerán diferentes incentivos para promocionar su propuesta turística sin descuidar la sostenibilidad. Estos premios se conceden con el objetivo de acelerar el papel del turismo en el desarrollo rural, al mismo tiempo que salvaguardan las zonas rurales junto a sus paisajes, los sistemas de conocimiento, la diversidad biológica y el patrimonio cultural.

La ceremonia en la que la lista fue anunciada se llevó a cabo en China, uno de los países con más villas ganadoras este año. Durante el evento, el secretario general de Turismo de la ONU, Zurab Pololikashvili, compartió unas palabras: “El turismo puede ser una herramienta poderosa para impulsar la prosperidad compartida, el crecimiento inclusivo y la cohesión territorial en las zonas rurales. Nuestras Mejores Villas Turísticas 2025 destacan a las comunidades que trabajan para salvaguardar su patrimonio cultural, preservar sus recursos naturales y crear oportunidades económicas a través del turismo. Estas aldeas demuestran que, al adoptar el turismo, pueden promover la inclusión social y construir un futuro donde nadie se quede atrás”.

Agaete se sitúa a menos de 30 minutos de Las Palmas de Gran Canarias y se distingue, además de por sus aguas cristalinas y piscinas naturales como Las Salinas, por ser el único pueblo en Europa que alberga plantaciones de café, cultivadas en el valle de Agaete desde hace más de 200 años. Este rincón del archipiélago canario, en el que habitan poco más de 5.000 ciudadanos, está atravesado po el parque natural de Tamadaba, una zona virgen que conserva uno de los mejores bosques de pino autóctono y la mayor parte del área del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, patrimonio mundial de la Unesco desde 2019.

Además, en el Puerto de las Nieves de Agaete se puede observar la pesca tradicional, comer un pescado fresco en uno de los restaurantes de la zona o bañarse en las aguas del océano Atlántico. “Navegar por la costa de Agaete y admirar la belleza de sus acantilados al ponerse el sol es una experiencia que puede vivirse en cualquier momento del año gracias al cálido clima de Gran Canaria”, destaca la web de turismo de las islas de este lugar.

El valle de Agaete. robertharding ( Alamy / CORDON PRESS )

Ezcaray, al oeste de la comunidad de La Rioja y con poco más de 2.000 habitantes, destaca por preservar su patrimonio arquitectónico en el casco histórico. Caminando por sus calles empedradas se puede observar la esencia medieval en sus iglesias, casonas de piedra y monumentos. Entre los atractivos están sus palacios —como el del Arzobsipo Barroeta o el Palacio Ángel— y sus casas, como la de los Gil de la Cuesta o la imperdible casa de los Condes de Torremúzquiz. Pero la gran joya de esta localidad es la iglesia de Santa María la Mayor, entre románica y gótica, con un museo dentro. Otro imprescindible es la Real Fábrica de Paños de Santa Bárbara. Creada en 1752 en honor de la reina doña Bárbara de Braganza, en la actualidad funciona como albergue y teatro.

Este pueblo también es una gran opción para los amantes de los deportes y el aire libre. Ezcaray tiene innumerables rutas de senderismo y en invierno, a 25 minutos del centro, se puede esquiar en las 26 pistas que tiene la estación de Valdezcaray.

El pueblo de Ezcaray, en La Rioja. Nick Hatton ( Alamy / CORDON PRESS )

Es la primera vez que tienen un hueco en esta lista localidades de las comunidades autónomas de Canarias y La Rioja. El año pasado fueron elegidas la oscense Aínsa y Mura, en la provincia de Barcelona. En total, ya son 12 los pueblos españoles que han sido galardonados por ONU Turismo: en 2021, Morella (Castellón) y Lekunberri (Navarra); en 2022, Alquézar (Huesca), Rupit (Barcelona) y Guadalupe (Cáceres); y en 2023, Cantavieja, Sigüenza (Guadalajara) y Oñati (Gipuzkoa).

Los países con más pueblos turísticos reseñados este año son: China (Digang, Dongluo, Huanggang, y Jikayi); Turquía (Akyaka, Anıtlı, Barbaros y Kale Üçağız); y Japón (Asuka, Shodoshima, Tonosho y Koyasan). Le sigue Italia con los pueblos de Arquà Petrarca, Asolo y Bellano. En América han sido seleccionados Carlos Pellegrini y Maimará, en Argentina; Antônio Prado, en Brasil; Murillo, en Colombia; Pacto, en Ecuador; y la Aldea San Cristóbal El Alto, en Guatemala. En África, dos pueblos de la Isla de Mauricio se han llevado este reconocimiento el premio: Chamarel y Grand River South East.

El pueblo de Valendas, en Suiza. Mo-Jo-Lo ( GETTY IMAGES )

Neot Semadar, en Israel, y Synevyrska Polyana y Kolochava, en Ucrania, también han sido galardonados pese a los conflictos bélicos que atraviesan los países desde 2023 y 2022, respectivamente.

El resto de los pueblos ganadores de esta edición son: