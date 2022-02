Ezcaray, el Chamonix riojano

Visto desde la carretera que sube a la estación de esquí, Ezcaray parece un mar de tejas anaranjadas del que no sobresale ninguna tropelía urbanística. Un remanso de arquitectura popular. Nadie diría que esta localidad del Alto Oja fue hace unos 300 años un emporio industrial y que de su fábrica de paños se exportaban más 50.000 pesos en tejidos hasta Perú y la Nueva España. Claro que, hace 300 años los polígonos industriales de naves prefabricadas y techos de chapa no existían. La Real Fábrica de Paños, orgullo de su fundador, don Manuel González Montenegro en 1751, y niña mimada del marqués de la Ensenada, quien se encargó de mejorarla con prebendas reales, se construyó con sólidos sillares de piedra cárdena y sus dos edificios siguen siendo hoy el eje de la vida local, mimetizados con el resto de construcciones modernas -que no feas- del pueblo más turístico de La Rioja.