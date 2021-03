8

Medaly y sus hermanas Nayeli, Jimena y Yamilet, que nació durante la pandemia. Medaly cuenta que durante el cierre de la escuela no sabía cómo proceder porque los profesores mandaban tareas todos los días y ella no alcanzaba a todo. "Cuando ayudaba en sus tareas a mi hermana, que estaba en quinto de secundaria, o a la menor, me atrasaba”, explica. “En ocasiones pedíamos a alguien que nos prestara [dinero] para recargar el saldo del móvil, pero otras veces no teníamos a quién acudir. Ha sido más un año de esfuerzo que de aprendizaje, el colegio se volvió complicado”.