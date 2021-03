13

No hay nada más incómodo que una escuela en silencio. Aunque hoy está llena de padres de familia y profesores, no se escucha el bullicio de los niños. Los pupitres se usan para amontonar sacos de comida y las pizarras hace un año que no manchan de tiza. Para Ta Morales, maestra de primero de primaria, las repercusiones serán grandes: “Temo que todos vayan a trabajar el café a Honduras y no vuelvan. O que ellas empiecen a tejer y dejen la escuela”. Cada año, dice, se le van dos o tres.