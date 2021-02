3

Un indiscutible testimonio de un momento sin precedentes, reunido bajo el título Looking Out From Within. Durante semanas, normalmente al atardecer —con su hijo de 12 años como único ayudante y encargado de transportar la iluminación—, la artista retrató a una variedad de sujetos representativos de un amplio espectro de la sociedad. En la imagen, Angela, Imogen y Miranda, día 64. Imogen, profesora de baile, ahora imparte clases a distancia. Vive con sus dos hijas estudiantes.