Cruce de caminos: Luna Valle & Jorge Pérez

Luna Valle tiene 17 años y estudia segundo curso de bachillerato artístico. Jorge Pérez acaba de ser padre de su segundo hijo; tiene 44 años, ejerce como profesor universitario y graba discos y actúa bajo el nombre de Tórtel. Hace unos meses ambos empezaron a hacer música en el pequeño estudio de Pérez, en Valencia. Pero no son un dúo. Valle compone sus canciones y él comparte con ella su experiencia artística, produciendo o buscando músicos de su entorno, como Jesús Maciá, para que lleven a cabo dicha labor. Por su parte, Valle ha cantado en Algunos de nosotros, uno de los más recientes singles de Tórtel, canción que, inesperadamente, se convirtió en la metáfora de la relación creativa que han forjado entre los dos. “Grabamos el vídeo en [la urbanización] El Vedat, un lugar que tiene muchas connotaciones emocionales para nosotros porque pasábamos allí nuestros veranos”, comenta la artista. “Aparecemos por separado en los mismos lugares. Por una cuestión temporal evidente nunca coincidimos en ellos, pero son sitios que nos unen”. “Grabándolo”, añade Pérez, “nos dimos cuenta de que, a pesar de que hay una separación de dos décadas, hacemos cosas muy parecidas. En cierto modo, yo fui el tipo de adolescente que Luna es ahora”.

La música hizo que sus caminos se cruzaran. Hija de Rafa Valls, que formó parte en los noventa del grupo de rock de raíces latinas La Caramba, Valle ha crecido en un entorno donde los Beatles están omnipresentes, conviviendo con discos de The Black Keys, Fleet Foxes o el propio Tórtel. A ella le gustaban mucho sus canciones (“¡era muy fan!”, exclama), así que su regalo de Reyes de 2020 consistió en poder grabar sus propias composiciones en el estudio del músico. Una sesión que no albergaba más pretensión que dejar registro de aquellos bocetos sonoros. “Al escucharla pensé que el regalo nos lo estaba haciendo ella a nosotros. Le propuse trabajarlas a fondo, pensando en la posibilidad de publicarlas. Durante el proceso reviví sensaciones que yo había tenido mucho tiempo atrás. Desde mis inicios en la música me he encontrado arropado por artistas mayores que yo [uno de ellos es el cantautor Julio Bustamante, con el que Jorge creó el grupo Maderita]. He disfrutado y aprendido mucho de esas relaciones. Quizá me tocaba a mí asumir ahora ese papel ante alguien más joven”, recuerda Pérez.

Mikel Ponce

Valle reconoce que siempre se ha llevado bien con los adultos. Con ellos le resulta más fácil compartir referencias culturales, ya sean estas Wilco o el cine de Hitchcock. “Yo puedo flipar con Billie Eilish tanto o más que ella”, interviene él, “y a Luna le ocurre lo mismo con Bowie o Radiohead. Hay gente de mi edad que está obsesionada por escuchar lo último porque así parece que te mantienes más joven. Y hay gente muy joven que parece ignorar que ya se hacía música antes de 2010. A Bowie, por ejemplo, hay que escucharlo siempre porque trasciende lo generacional”. Pérez destaca también la frescura que posee Valle a la hora de trabajar, algo que no percibe ya en la gente de su edad. Por su parte, ella destaca cómo su compañero le descubre posibilidades y herramientas a la hora de construir las canciones. Su debut fue a finales del año pasado con la canción Estado de alarma, y el 5 de febrero, día de su decimoctavo cumpleaños, publicará el single Cultura audiovisual. “La clave de nuestra cooperación”, añade Pérez, que acaba de sacar el sencillo Tú hablarás, “reside en el hecho de que ambos tenemos una manera de vivir las cosas que trasciende a la edad”.