1. Botella de aluminio de L’Occitane. A partir de 13 euros. Se llena en su tienda de Claudio Coello (Madrid) o comprando recargas en su web por 20 euros. 2. Peachy Micellar Cleansers, de Omorovicza. Discos de limpieza eficaces con el maquillaje waterproof y que no necesitan agua. 52 euros en thesingularolivia.com. 3. Eau de toilette Chanel Nº5 L’Eau Mini Twist and Spray, de Chanel. 68 euros, con dos recargas. 4. Delineador de ojos Designing Liquid Eyeliner, de Sensai. 40 euros; 34 la recarga. 5. Patchoulight, de la colección The Door, de Hermetica. Con notas amaderadas. 150 euros; 95 la recarga en abanuc.com. 6. Superfusion, de J.U.S. Lo firma Céline Ellena, hija del que fuera nariz de Hermès una década.180 euros; 230 la recarga. 7. Dior Prestige La Crème textura ligera, de Dior. Formulada con un tipo de rosa surgida a partir de diferentes hibridaciones que potencia la actividad cosmética de la flor. 361,40 euros; 307,15 la recarga. 8. Paleta de sombras de ojos personalizable de Buxom. Se escogen los tonos de entre 40 colores. 9,95 euros en douglas.es. 9. Vaporizador recargable con funda de cuero de Hermès. 242 euros. 10. Le Rouge Deep Velvet, de Givenchy. 50 euros. Tiene recambio labial (36,50 euros) y nueva carcasa (14 euros). 11. Almohadillas limpiadoras biodegradables Cleanformance Deep Cleansing Pads, de Babor. Con prebióticos y probióticos. 28 euros. 12. Crema de noche The Ritual of Namasté, de Rituals. Regenera la piel durante las horas de sueño.34,90 euros; 30,90 rellenarlo.