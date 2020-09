Novedades musicales africanas que van de sorpresa en sorpresa

“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”, decía el panameño Raúl Blades hace ya mucho tiempo. Y así parece ser. Cuando uno dice que se va y luego vuelve, cuando un tema que en principio no prometía mucho alcanza un número destacado de reproducciones y rompe expectativas, cuando la vida se encuentra donde menos se la esperaba y luego resulta que huele fatal… Sí, así de desconcertante resulta el ser humano y todo lo que le rodea y hoy los temas que proponemos corroboran esa tautología.

No siempre ser hijo de alguien que destaca en un aspecto implica que el talento del progenitor corra por las venas del retoño, pero Sidiki Diabaté hace tiempo que probó falsa esa afirmación. Últimamente ha sido declarado el artista joven más rico del África francófona. Si es así, se lo ha ganado a pulso. El músico y compositor no deja de sorprender. Esta vez lo hace junto a su padre, el virtuoso de la kora (y su maestro) Toumani Diabaté. Juntos dan ritmo a esta iniciativa de una marca alemana y una discográfica maliense que une música, moda, elegancia, color, alegría, ganas de vivir, celebración, familia, amistad, cariño, amor, tradición y juventud. El tema se titula En mode brillance.

Niniola se hizo muy conocida cuando participó en Project Fame West Africa en 2013, un programa de televisión donde se descubren talentos. Desde entonces no ha dejado de crecer como artista, hasta el punto de que algunos la etiquetan como la reina del afrohouse. Aunque con la existencia de tantas soberanas como estilos musicales queramos, el título está ya bastante deteriorado. Lo importante es que acaba de presentar un nuevo tema que lleva por título Addicted. En el vídeo que lo acompaña, cuenta con la participación de Sarz, un habitual en sus producciones. Como ya es normal en la escena musical nigeriana, este sencillo se presenta como anticipo del nuevo trabajo que supuestamente saldrá este mismo mes de septiembre, Colours & Sounds.

Un álbum con 17 canciones parece una exageración, pero no debe pensar lo mismo el nigeriano Fireboy DML que en Apollo incluye colaboraciones con grandes nombres como Olamide, Wande Coal y D Smoke. Como no cabía esperar de otra forma, este trabajo incluye los temas que lo anticiparon y que ya nos indicaron por dónde iría esta obra: New York city girl y Eli. Ahora presenta otro tema que también forma parte de este trabajo y que lleva por título Tatoo.

Hacía mucho que el autor de African queen, uno de los temas más recurrentes del universo musical africano, no presentaba un tema que pudiera hacer sombra a aquel gran éxito de los noventa que todavía hoy sigue coleando. Una vez más 2Baba lo intenta con Opo, una canción que lanzó en 2019 y que fue anticipo, como no, de su último álbum, Warriors. Ahora ha decidido acompañarlo de un vídeo. Es una composición en la que cuenta con la colaboración de otro gran nigeriano, Wizkid. El tema, como todo lo que hace este artista, celebra la belleza de la mujer africana.

Maydi y Jo forman el grupo marfileño Tout Notre Talent, más conocido como TNT Family. No hace mucho, el dúo sacó un nuevo sencillo que lleva por título Dingue Dingue en el que se pregunta que cómo podemos amar y luego engañar. Allá cada uno con sus complicaciones. Lo cierto es que el tema ha tenido una aceptación muy grande en su país y es un anticipo (ellos no iban a ser menos) de su próximo álbum, 12 Raisons, que ha prometido para 2021.

Terminamos donde comenzamos, como serpiente (o pescadilla, para los supersticiosos) que se muerde la cola: en Malí. Esta vez de la mano de Salif Keita y con otra gran y grata sorpresa. En 2018, tras la publicación de su álbum Un autre blanc, el artista defensor de los derechos de las personas albinas en África anunció que ese sería su último disco, pero prometió mantenerse en contacto con su público a través de conciertos esporádicos. Sin embargo, nos hemos quedado ojopláticos al enterarnos que ha lanzado un nuevo vídeo en YouTube con un tema inédito: Baraye. Así que no nos queda otra cosa que rendimos a las contradicciones que caracterizan a cualquier ser humano para poder disfrutar de este regalo inesperado

