080 Barcelona Fashion: sigue los desfiles en directo y en primera fila

El escenario de muchos de los desfiles de la nueva edición de 080 Barcelona Fashion es, al igual que en etapas anteriores, el imponente Recinto Modernista de Sant Pau de la capital catalana. Sin embargo, en esta ocasión su público no estará ordenadamente sentado en bancos ordenados por filas, sino en diversos sitios alrededor del mundo. La primera edición digital de la pasarela barcelonesa apuesta por el fashion film en una época marcada por la distancia física, pero lo hace poniendo al alcance de los diseñadores (y del público) todas las posibilidades que ofrece la tecnología de hoy.

En ICON hemos querido ofrecer todos los desfiles en directo. Y la primera jornada, que se celebra hoy, 14 de septiembre, viene cargada de nombres interesantes: Menchén Tomàs, Naulover, Julia G. Escribà, All That She Loves y Mans. Para descubrir sus propuestas, solo tienes que conectarte a esta noticia a partir de las 18:30 h y disfrutar sin interrupciones de esta celebración de la moda contemporánea.

Menchén Tomàs (18:30 h)

Naulover (19:00 h)

Júlia G Escribà (19:30 h)

All That She Loves (20:00 h)

Mans (20:30 h)

