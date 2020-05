Humedades, ventanas rotas, electrodomésticos: ¿qué obras y reformas se pueden hacer y cuáles no durante la cuarentena?

La vida tal cual la conocíamos se detuvo el pasado 14 de marzo. Y si se había tomado la, ya de por sí, incierta decisión de hacer una reforma en casa, probablemente todavía estará a medias. El confinamiento para frenar el coronavirus asaltó a todos por sorpresa y pese a que el sector de la construcción haya mantenido a ratos su actividad, las obras en edificios de viviendas habitadas se paralizaron el día que comenzó el estado de alarma.

La ley es clara al respecto. Según la orden SND/340/2020 del Ministerio de Sanidad quedan suspendidas “toda clase de obras que supongan una intervención en edificios existentes si en el inmueble en el que deben ejecutarse se hallan personas no relacionadas con ellas”. Y parece que así será al menos hasta la Fase 1 de la desescalada, cuando se analizarán "las exigencias de Prevención de Riesgos Laborales necesarias en las distintas actividades, adaptadas a la covid-19", aunque podría retrasarse a fases posteriores. Entretanto, se exceptúan “los trabajos y obras puntuales urgentes de instalaciones y averías”. Pero, ¿qué es urgente?

Ante un régimen que obliga a hacer vida en casa, ¿terminar la obra de una cocina podría considerarse de primera necesidad? ¿E instalar las luces de una habitación? La cuestión de la urgencia se presta a interpretaciones, tantas como quienes la padezcan. Aunque en general se relaciona con la habitabilidad más esencial.

“Desde nuestro punto de vista, un servicio urgente es el que ayuda a proporcionar al usuario de la vivienda los servicios básicos de suministros: Tener agua para lavarse y cocinar y electricidad o gas. Asimismo, podemos intervenir para asegurar que el usuario de la vivienda pueda hacer un uso correcto del baño”, indica Albert Jané, arquitecto y director técnico de Aquí tu Reforma.

Una perspectiva similar ofrecen desde la aseguradora AXA. Todos los inconvenientes que puedan surgir en la casa y que sean considerados muy urgentes –comentan– como estar sin agua, sin luz, desprotegido o sin acceso para entrar o salir de la vivienda se atienden en menos de tres horas. Por ejemplo, si se produce un incendio y genera inhabitabilidad, actuarán. Aunque si hay un accidente en la cocina y surge un pequeño fuego que ennegrezca la pared y la campana, habrá que acostumbrarse al oscuro panorama algunas semanas más.

“Más allá de estas, cualquier reparación considerada por nuestros clientes como urgente, la analizamos. La clave es entender su situación para atenderlo de manera personalizada. Cada caso es único: no es igual una avería para quien dispone de dos cuartos de baño o más, que para quien solo tiene uno”, explican desde AXA. Por lo general, se permiten las intervenciones que aseguran los servicios básicos de la vivienda.

Reparación de electrodomésticos

Quedarse sin forma de almacenar alimentos durante la cuarentena es una urgencia en toda regla. Así lo confirman desde AXA, que atiende a domicilio rotura de frigoríficos, pero también de placas vitrocerámicas y lavadoras. Sin embargo, el lavavajillas no está entre los aparatos de primera necesidad, por lo que si se estropea, toca armarse de paciencia y lavar la vajilla a mano.

Averías en el baño

Los sanitarios y la ducha trabajan a pleno rendimiento. Es habitual que sufran algún incidente. Sin embargo, como indican desde la aseguradora, “solo se reparan si existe un solo baño en el hogar”. Es otro de los espacios considerados esenciales para la habitabilidad. “Por ejemplo, cuando el usuario no se puede duchar, no puede utilizar el inodoro o no tiene agua caliente lo consideramos caso de urgencia”, explica Jané.

Sin embargo, las pequeñas reparaciones en este entorno tendrán que esperar a que se levante el estado de alarma o hacerlas uno mismo. “Cambiar la cisterna del inodoro si pierde agua, el grifo del lavabo o de la ducha son tareas que puede hacer uno mismo. Otra tarea muy sencilla de mantenimiento es la de renovar la silicona de la ducha o bañera. Tan solo implica eliminar la junta deteriorada y aplicar un nuevo cordón de silicona antimoho”, comparte Mari Luz Santander, experta en bricolaje y hogar de ManoMano.es.

Roturas de cristales

No siempre es posible cambiar una ventana rota. “Solo consideramos que es una reparación de urgencia si el cristal está orientado a la calle o hay niños en el domicilio”, comentan desde AXA. Pero si la fractura se encuentra en una cristalera con vistas a un patio interior, habrá que cubrir el desperfecto como bien se pueda y esperar a que se retome la actividad general. Si lo que se rompe es el cristal de una mesa, habrá que poner el mueble también en cuarentena porque el estado de alarma no contempla esta reparación.

Problemas de fontanería

Que se pique o rompa una tubería puede generar grandes molestias en el hogar. Además, de otros daños colaterales en casas aledañas que desaten la ira de algún vecino. Sin embargo, resolver el entuerto durante la crisis sanitaria no es tan sencillo. “El fontanero solo se personará para resolver una rotura de tubería si causa daños importantes a nuestro asegurado, al vecino de abajo, al de al lado o si se ve obligado a cerrar el suministro general”, explican desde AXA.

Goteras y humedades

Aunque en los últimos días parece que la meteorología ha dado una tregua, las lluvias de marzo y abril generaron más de una gotera en casas y áticos. Quienes hayan padecido el problema, ya habrán integrado el cubo para recoger el goteo como un elemento más de la decoración de la estancia. Ni este tipo de filtración de agua, ni las humedades se consideran urgencias. “Si se producen por capilaridad será necesario que un técnico estudie los puntos de actuación y determine el tipo de tratamiento que se ha de aplicar (impermeabilizante químico, lámina asfáltica, etc.)”, explica Santander.

Sin embargo, la aparición de moho en el habitáculo tiene solución a nivel usuario. “Si se producen por condensación, las humedades se pueden eliminar con una buena ventilación e instalando deshumidificadores. Además, se deberá sanear la zona afectada con un producto antimoho y pintar con pintura antihumedad”, añade.

Obras a medias

Si se comenzó una renovación profunda de la casa, solo es posible avanzar hasta garantizar los mínimos de habitabilidad. Agua, luz, seguridad y los elementos básicos necesarios que permitan hacer vida en la vivienda. “Mantenemos el contacto con todos los clientes con los que iniciamos obras ya que, aunque puedan seguir utilizando el baño y la cocina con normalidad, somos conscientes de que las reformas cuentan con un componente emocional. También, de las ganas que tiene una familia, que estos días pasa tanto tiempo en casa, de que el hogar quede adaptado a su bienestar”, comparte Jané.