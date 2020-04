Últimas noticias del coronavirus en África | 23.499 casos confirmados y 1.161 fallecidos

Patricia Peiró

Cinco millones de habitantes y tan solo tres respiradores. Esa es la realidad en República Centroafricana (RCA) un país que no termina de salir del conflicto armado que estalló en 2013 y donde el 70% de los servicios de salud corren a cuenta de las ONG y no del Estado, que apenas tiene control de una parte del territorio. Por el momento, se han registrado doce casos y ningún fallecido, pero las ONG temen las consecuencias que una propagación del coronavirus pueda tener en un país que no está preparado para hacer frente a una pandemia como esta, que ha causado estragos en países ricos con sistemas de salud mucho más desarrollados. "El Covid-19 tiene el potencial de avanzar a la velocidad del rayo en RCA si el país no recibe el apoyo que necesita para protegerse adecuadamente contra el virus", advierte el director en el país del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), David Manan. "Con tres respiradores para cinco millones de personas el país está abocado a la catástrofe", previene.