Quibi ha llegado a España y ya hemos visto sus series: estas son las mejores (y las peores)

Jeffrey Katzenberg es lo que en Estados Unidos denominan un mogul. Un magnate de los que un día recibe una llamada del banco para comunicarle que ya no les cabe más dinero en la cámara acorazada, que por favor ralentice sus ingresos. Socio de Spielberg desde los tiempos de Dreamworks, considerado uno de los hombres más poderosos de Hollywood y uno de esos tipos capaces de levantar cualquier proyecto siempre que le salgan los números. Quibi es su última apuesta: una plataforma de streaming exclusivamente para móviles con preminencia de celebrities y grandes popes de lo audiovisual: de Chrissy Heigen a Sam Raimi, de Chance The Rapper a Liam Hemsworth, de Christoph Waltz a Steven Spielberg.

La inversión inicial supera los mil millones de dólares, obtenidos por Katzenberg en su primera rueda de inversores en el que han participado hasta los estudios de Hollywood más reconocibles (como Disney), siempre a la búsqueda de un nuevo camino para seguir creciendo en un campo, el del streaming, que no para de generar nuevas propuestas.

Quibi será la madre de más de 100 series, con cápsulas que basculan entre los siete y los diez minutos y que pueden verse tanto en vertical como en horizontal.

La plataforma permite un periodo gratuito para probarla de 90 días. Después, hay que pagar unos 8 euros al mes para acceder al contenido de la misma. En ICON hemos visto unos cuantos shows (los más destacados de los disponibles) y te contamos de qué van y si deberías verlos (o no).

Chrissy Heigne es la jueza con la que nadie jamás se quiere topar.

Chrissy’s court

Con un estilo a lo Judge Judy, pero con una fuerte inyección de sentido del humor, Chrissy Heigne se pone la toga para dirimir quien tiene razón en casos bastante livianos. A veces –obviamente- aparece John Legend (marido de la supermodelo) por aquello de duplicar el hype, que ya en el primer episodio ejerce de juez asistente. A veces divertida, de corte folclórico, sin más. 6/10

Punk’d

Como aquello de Ashton Kutchner en MTV, de hacer putaditas al famoso de turno, pero con Chance The Rapper. Vuelve a producir MTV. Algunas bromas son bastante graciosas, los famosos son menos famosos, pero –lamentablemente-, Chance The Rapper tiene el mismo carisma que un ficus. O dos. 5/10

Fierce queens

La versión Attenborough de Reese Witherspoon, con vestido elegante y ejerciendo de busto parlante al principio de cada episodio y voz en off en el resto. Aconsejable para los amantes de la naturaleza que jamás hayan visto un documental sobre la naturaleza. Los/as demás pueden abstenerse. 3/10

Sophie Turner, como siempre, sobreviviendo.

Survive

Probablemente, la mejor de las propuestas, por culpa de su showrunner, Mark Pellington (el genio tras Arlington Road). Con estética de pesadilla y tour de force de Sophie Turner recién salida de Juego de tronos. Una mujer tiene que sobrevivir en la naturaleza después de un accidente de avión y la cosa va a complicarse a pesar de no estar sola en la aventura. Esta sí. 9/10

Run this city

Jasiel Correia II fue escogido a los 23 años de edad como alcalde de un pueblo de Massachusetts: el más joven jamás escogido para el cargo en Estados Unidos. Sin embargo, ahí es justo donde empiezan sus problemas, en esta suerte de true crime con tantos twists que solo puede ser real. Probablemente el producto más sólido de Quibi y el que tiene mejor pinta. 9/10

Promise

LeBron James no produce cualquier cosa, siempre atento a lo mejor de lo mejor. No es Kobe Bryant (que hasta ganó un Oscar), pero esta historia coming of age que tiene a Marc Levin tras las bambalinas es un buen ejemplo de que la plataforma puede albergar formatos con futuro más o menos brillante. Si no se desvía, esta propuesta va a funcionar como un tiro. 8/10

Lebron James es un tipo enorme.

Prodigy

Tener a Megan Rapinoe de anfitriona ya garantiza cierto nivel de calidad, y aunque Rapinoe (la futbolista más famosa del mundo) parece estar pensando en otra cosa, lo cierto es que esta docuserie sobre prodigios del deporte, femenino y masculino, se mira con agrado, tiene chicha y ofrece un look extremadamente cuidado. Puede ser excelente. Puede. 7/10

Most dangerous game

El doblemente oscarizado Christoph Waltz de villano a lo Bond (un rol recurrente, que ejecuta a la perfección), en un mini-remake de El malvado Zaroff, donde se caza a humanos. En este caso la presa es Liam Hemsworth. Veremos si pueden hacerla volar, de momento le pesan un poco las expectativas, pero el trabajo del veterano Phil Abraham en la dirección podría obrar el milagro. 7/10

50 states of fright

La serie de Sam Raimi, el tipo que se hizo famoso por rodar la bestial Posesión infernal y luego siguió maravillando con Darkman o sus Spiderman, estrena el 13 de abril su serie en Quibi. 50 states of fright es una recopilación de leyendas urbanas estadounidenses y el tráiler luce notablemente oscuro. Anticipamos buenos (malos) ratos.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.