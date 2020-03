Georgina Amorós: “Es más duro rodar una escena dramática que una escena de sexo”

Al principio, a Georgina Amorós (Barcelona, 1998) su personaje le caía fatal. “Yo juzgaba muchísimo a Cayetana y así no se puede interpretar a nadie. Entonces recordé que yo misma, a los 14 años, hacía ver que era lo que no era para que me aceptase un grupito de chicas de mi instituto. Ahí se me cayó la ficha y empecé a entenderla”, asegura Amorós, que actúa casi desde bebé y, como muchos niños actores, no siempre llevó bien esa doble vida que consiste en hacer los deberes en platós. Su Instagram, con dos millones de seguidores, también es un dos en uno: alterna fotos de sus amigas en un albergue surfero y poemas de Roy Galán con fotos de los editoriales de moda que protagoniza y fotos de sus compañeras de reparto. El día en que se hizo famosa lo pasó en casa de una amiga viendo Ratatouille.

¿Cómo veremos a Cayetana en la tercera temporada? Ella ha sido la novia de un presunto asesino y el recibimiento no va a ser bueno. Tanto ella como Polo están muy solos.

Cuando llegaste a Élite ya estaba el grupo formado. Es como ser el nuevo de la clase…Tuvimos un mes de ensayos, hicimos mucha piña enseguida. Había un poco de vértigo. Entras en una serie que ha tenido tanto éxito y no quieres defraudar a los fans. Por otro lado, estaba muy agradecida de entrar en un proyecto de tanta calidad.

Sergio [Momo] nos contó que el día que se anunció que se unía a Élite se alejó de su móvil para no alterarse. ¿Tú qué hiciste? El día que salió el anuncio de que éramos los nuevos estaba con mis padres y dejé el móvil también. Y el día que se estrenó la temporada me fui al campo a casa de una amiga a desconectar. No miré el móvil en todo el día, estuve en casa viendo Ratatouille. Luego entré a Twitter y fue heavy. En Twitter la gente habla sin filtro y más mal que bien, ponen toda la mierda que se les ocurre. Fue un poco duro, recibí amenazas de muerte a diario durante dos semanas. Hay fans que no saben diferenciar entre personaje y actriz. Eso me chocó, pero luego relativizas y entiendes.

Con Cayetana corrías el riesgo de hacerla una pija insoportable ¿Cómo te acercaste a ella? Yo la juzgaba muchísimo y así no puedes interpretar a un personaje, pero me cayó la ficha cuando me di cuenta de que Cayetana tiene 16 años. A esa edad eres súper vulnerable y solo quieres que te acepten y que te quieran. Entonces me acordé de cuando tenía 14 años y también hacía ver que era una persona que no era para que me aceptasen el grupito de chicas de mi instituto. Eso me fue muy bien para entenderla y a partir de entonces ya no la he juzgado.

Aparte de eso, ¿cómo fue tu experiencia escolar? A mí me gustaba mucho el colegio, lo disfruté mucho, sobre todo el Bachillerato. También es verdad que actúo desde los cuatro años y me he saltado bastante colegio, pero los días que iba estudiaba como la que más. Me saqué el Bachillerato y la Selectividad en francés. Muchos días venía a Madrid desde Barcelona, rodaba, estudiaba en el Ave y al día siguiente tenía exámenes finales.

Muchos niños actores ocultan en el colegio que lo son. Totalmente. Recuerdo esconderme. Tengo un recuerdo de cuando tenía cinco años: salir de clase, que iba a violín y encontrarme a cinco niñas de tres cursos por encima diciéndome: “Tú eres la de la tele”. Me hicieron un poco de bullying. Pero mis padres entendieron que me encantaba actuar, había que sacarme del rodaje a rastras.

¿Cómo empezaste? Empecé en esto porque mi abuelo era fotógrafo amateur y nos hacía muchísimas fotos y vídeos. Tengo centenares de cintas en casa. Con cuatro años, me llevaron a una agencia y empecé a hacer pelis y series.

Has tenido bastantes escenas de sexo en la serie. ¿Coincides con tus compañeros en que no son las más difíciles de rodar? Sí, no son especialmente complicadas. Las haces desde el respeto, hablando con el director y con tu compañero. Además, suele haber equipo reducido en el set, sólo la gente necesaria. Se cuida mucho. Es mucho más duro rodar una escena dramática en la que de repente tienes que ponerte vulnerable delante de tanta gente. Impone mucho. En esta temporada tengo una muy chunga en el último capítulo…

¿Cuántas temporadas de Élite te ves haciendo? Tantas temporadas de Élite como sean necesarias. En esta temporada se cierra un círculo. Hay mucho que contar de esta generación. Siempre puedes visibilizar nuevos temas y dar voz a nuevos colectivos.

¿Y después? Esta profesión es una carrera de fondo. Tienes que estar formándote sin parar, estoy en dos cursos a la vez, que no me da la vida, pero es cuando mas creativa estoy. La cabeza me va a mil. Cuando haces clase puedes estar haciendo la misma escena dos semanas, completamente distinto a como trabajamos en la tele. Lo último que me ha flipado fue ver Prostitución en el teatro. Natalie poza, Carolina Yuste y Carmen machi están grandiosas… la forma en la que muestran su cuerpo, tan empoderadas. Nunca he hecho teatro profesional y me encantaría hacerlo. También me encantaría trabajar con Phoebe Waller Bridge, con Irene Escolar, con Greta Gerwig, con Natalie poza, con Denis Villeneuve…

