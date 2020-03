El emotivo homenaje de hijos de sanitarios a sus padres que luchan contra el coronavirus

“Mi mamá cuida gente todos los días”. “Te quiero mucho papá, para mí eres el mejor, cuida muy bien a los enfermos”. “Y aunque llegue muy tarde, le queremos mucho porque sabemos que ayuda a la gente". Estas son algunas de las frases que hijos e hijas de sanitarios han querido dedicar a sus madres y padres. El vídeo, totalmente casero y elaborado con motivo del Día del Padre, que se celebra este jueves, muestra que estas niñas y niños están más que orgullosos de la labor que están haciendo sus progenitores para luchar contra la Covid-19: "Son héroes".

La crisis del coronavirus ha puesto en la primera línea de combate a los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros y personas que trabajan en la limpieza, entre otros, que llevan días sin aparecer por casa, o llegando tarde y cansados, con un único objetivo: cuidar a los demás. Y sus hijos lo saben.

Estas familias viven una situación ambivalente, por un lado el confinamiento como el resto de España y, por el otro, no ver a su progenitor porque está curando, acompañando, cuidando a otros que están enfermos. Una labor esencial en un país con datos escalofriantes de la epidemia de la Covid-19: Este jueves se han registrado 767 muertos con coronavirus tras sumar 169 en las últimas 24 horas. En el lado positivo, las altas médicas se cifran ya en más de 1.000.

Y el vídeo no deja lugar a dudas. Sus hijos, los hijos de los sanitarios, entienden porqué sus padres no están casa y se lo dicen bien alto, con amor, ternura y comprensión, a pesar de que algunos tienen muy pocos años: "Para mí eres un ejemplo y te quiero" o "Quiero que sigas ayudando a la gente, no te preocupes si llegas tarde a casa"

El corto homenaje lo ha compartido el Departamento de Salud de Torrevieja en su página de Facebook y que ha elaborado Ribera Salud.

