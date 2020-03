La duda de una niña en cuarentena: ¿Sigue trabajando el Ratoncito Pérez por el coronavirus?

En medio de una crisis, un niño siempre te sorprenderá. Es una frase hecha que, una vez más, ha quedado patente con el gesto de una pequeña, Sofía. A pesar del elevadísimo número de infectados en España, que supera ya los 11.000, y de muertes (se han alcanzado las 500), a esta niña lo que realmente le preocupa es saber si va a venir o no el Ratoncito Pérez, después de que se le haya caído un diente. Un gesto sencillo en medio de la tormenta que ha hecho sonreír a muchos usuarios de Twitter.

Ana Callol García, madre de Sofía y trabajadora en Coca-Cola España, ha decidido colgar la duda de su hija en las redes sociales para que pudiera resolverla. “En este contexto, me ha parecido entrañable y me he comprometido con ella a averiguarlo”, explica la progenitora. Para ello, ha decidido adjuntar a su tuit las direcciones de Moncloa y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de una foto de la carta de Sofía al Gobierno de España: “Querido Señor Sánchez. Se me acaba de caer un diente. No sé si se lo puedo dejar o no al Ratoncito Pérez o esperar a que acabe la cuarentena”, comienza la misiva la pequeña. “Porque no sé si puede venir desde su casa a recogerlo. ¿Qué hago? Gracias, Sofía”, termina la pequeña. La pregunta de la niña se ha hecho viral en pocos minutos con miles de compartidos y me gusta. Y hasta ha sido respondida por un representante político.

“Querida Ana: nos hemos ocupado del asunto. Dile a Sofía que el Ratoncito tiene un pase especial, pero que lave bien el diente y luego se lave las manos. El ratoncito tiene que cuidarse, es personal esencial. Necesitamos esa ilusión”, ha respondido Francisco Igea Arisqueta, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Callol ha agradecido el gesto a Igea Arisqueta: “Querido Paco. Muchas gracias por la respuesta. Se lo transmitiré ahora mismo. Un fuerte abrazo”.

La pregunta de Sofía saca lo mejor de los usuarios de Twitter

Las soluciones a la duda de Sofía no se han hecho esperar, desde usuarios que han aclarado que el Ratoncito Pérez es mágico por lo que no se infecta, pasando por si pueden contestar ellos mismos a la pequeña hasta aquellos que simplemente han tildado la pregunta de la niña como “maravillosa” o “entrañable”. “Hola, Sofía, no sé si el Ratoncito Pérez llegará, pero a mí hoy ya me has hecho un regalo. #CosasQueTeRoconcilianConLAVida”, escribía, por ejemplo, Pilar Domínguez cofundadora de @mandarinabrand.

Incluso, algunos animan a que se aproveche el valor pedagógico de la duda de Sofía en esta situación de alarma que estamos viviendo, para explicarles a los pequeños la importancia del confinamiento: “Muy entrañable la ilusión y preocupación con que escribe. Son niños”, explica el usuario @Torres_Run. “Ahora bien”, prosigue, “creo que es el momento óptimo para que el Ratoncito Pérez responda diciendo que no puede salir por medida de seguridad para evitar contagios, que lo guarde y limpie bien y cuando pase esta cuarentena y sea seguro, irá”.

