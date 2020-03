Cómo explicarles a los niños la epidemia de coronavirus sin alarmismos

La suspensión de las clases en todos los centros educativos españoles ha supuesto un gran problema para aquellas familias en las que ambos progenitores trabajan, lo que conlleva la búsqueda de una persona adecuada para que cuide de los pequeños, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Ante esta situación, plataformas de cuidado domésticoestán promoviendo el registro de estudiantes universitarios y profesores disponibles para que ofrezcan sus servicios de canguro.

"Me preguntan si tiene sentido que los vecinos o universitarios atiendan a los niños si los padres no pueden estar en casa. Desde un punto de vista epidemiológico puede tener más sentido que cuide de un niño un estudiante joven y sano antes que un abuelo de 83 años con problemas respiratorios. En este último caso, el riesgo es mucho mayor para el cuidador (no para el niño)”, explica en Twitter, el médico internista Miguel Marcos. Además, prosigue, “a lo mejor el abuelo puede tener que venir desde lejos (transporte público, etc.), con lo que se aumenta el riesgo de que pueda contagiarse. Y también se aumenta el peligro de lo que lo transmita a otros en caso de estar contagiado”.

Independientemente de esto, según reitera el experto, con los niños hay que extremar las medidas de lavado de manos, no tocarse la cara (tanto el niño como el cuidador), “aunque lógicamente cualquiera que haya estado con niños sabe que esto es una utopía”. Miguel Marcos aclara en su mensaje: “He puesto las situaciones extremas: abuelo muy anciano con patología previa frente a cuidador joven y sano. Hay muchísimas situaciones intermedias que me resulta imposible valorar por Twitter, en parte porque no hay datos y en parte porque hay que conocer el historial médico”.