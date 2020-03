13 regalos nada típicos para el Día del Padre que puedes comprar ‘online’

Se acerca el Día del Padre y antes de que abraces la tentación de engrosar su colección de corbatas, accesorios para el vino o de esos objetos que por más variaciones que le regalas no termina de usar, te traemos una selección de ideas que tocan el arte, lo lúdico, lo práctico pero nunca lo convencional. No son el típico regalo y llegarán a tiempo a casa para que quedes como el hijo que siempre quisiste ser.

1. Lámpara 'Eclisse', de Vico Magistretti para Artemide

Este año se cumple un siglo del nacimiento del diseñador italiano autor de esta luminaria de estética retrofuturista, entre otros clásicos del diseño. Qué mejor manera para celebrar su cumpleaños que regalársela a tu padre. Disponible en naranja, rojo y blanco, la puedes encontrar en Amazon por 114 euros.

2. Lámpara-escultura (o móvil), de Guillermo Santomá

El diseñador español se mueve entre una artesanía distópica y abiertamente destartalada y la creación de objetos listos para instalar en las casas de los yuppies de los noventa, más museos que hogares. Pero sus lámparas, un cruce entre una versión underground de los móviles de Alexander Calder y una maraña de objetos encontrados en la ciudad, adquieren más allá de su carácter escultórico una funcionalidad que hacen que esta obra de arte se pueda colgar en casi cualquier casa. Las puedes comprar en Etage Projects o en la Side Gallery. Precio a consultar.

3. Calcetines de artista, de José A. Roda para Peseta

Si no puedes llevarte un original, siempre te quedará la opción de adquirir unos wearables, sencillos complementos de moda transformados en prints, tan extendidos entre artistas e ilustradores. José Antonio Roda es el autor del cartel de Carnaval de este año en Barcelona y de la exitosa campaña turística Mira Madrid durante el mandato de Manuela Carmena. Con un estilo naíf, esquemático y colorido, sus piezas siempre despiertan cierta ternura, perfecta para calzarla a diario. Precio: 10 euros el par en Peseta.

4. 'Twist Candles', de Lex Pott

Las conocimos en la última edición de Extraperlo, comisariada por el diseñador Jorge Penadés durante el Madrid Design Festival, y nos enamoramos. Su retorcida sencillez responde a una pregunta simple: ¿por qué todas las velas tienen que ser rectas? Decorativas por sí mismas, las velas del diseñador holandés Lex Pott, que produce él en su estudio de Róterdam, y pone a la venta por 25 euros en su web, están agotando existencias. Su trabajo es una vuelta al origen de los materiales –principalmente, madera, piedra y metal–, que ocupan un papel protagonista en sus diseños.

5. 'Santoku' y todos los cuchillos de cocina de Porsche Design

Solo hay un paso entre un buen cocinero y un todo un chef: las herramientas. Difícil dar el salto si no se prueba. Los cuchillos de cocina de Porsche Design, hechos de una sola pieza de acero inoxidable Japanese Pure 301, aportan con su diseño esa sensación de velocidad y precisión de los deportivos que también se agradecen en la cocina. El de la izquierda es Santoku, el cuchillo de las "tres virtudes", que sirve para cortar carne, pescado y verdura (17,8 cm); el de la derecha, el Cuchillo de chef, ha recibido las alabanzas del mejor chef alemán, Harald Wohlfahrt, y es un básico multiusos de todas las cocinas (20 cm). Precio: 119 euros cada uno.

6. Jarrón 'Kamo-sutra', de Viso Project

Esta no es la porcelana de la abuela. Los diseñadores David Vivirido y Francesco Sourigues, fundadores de Viso Project, yuxtaponen la tradición de la porcelana, fabricada por los artesanos de Sargadelos, en el pueblo de Cervo (Lugo), a su dibujo del kamasutra que han llevado, en esta primera colección cápsula hecha a mano, a platos y jarrones. Este modelo, aún disponible en su web, cuesta 180 euros.

7. 'Scout', el robot aspirador de Miele

A veces no hay mejor manera de acertar que con un regalo práctico. Los robots aspiradores de Miele tienen una batería de duración especialmente larga y, gracias a sus dos cuatro lengüetas-cepillo, barre y aspira sin que se le resista ni un rincón. Desde el más sencillo de la gama, el RX1 (en la imagen), hasta el más avanzado, el RX2 Home Vision, los Scout cuentan con el sistema Smart Navigation que asegura un barrido sistemático de las habitaciones sin dejarse nada. Además, detecta la presencia de tus muebles y no rompe ni un jarrón, gracias a la Furniture Protection Technology. Perfecto si tu padre tiene animales en casa, no solo porque limpia hasta el último pelo: la relación perro-robot o gato-robot da para un festival entero de vídeos online. Desde 549 euros.

8. 'Screwed', de Jorge Penadés

Traducir como "atornillado" y no como "jodido", o sí. Esta estantería, hecha a partir de una hoja de acero inoxidable doblada, del español Jorge Penadés, es uno de los proyectos que formaron parte de la muestra Errata: Books do Clutter a Room ("Errata: los libros desordenan una habitación"), que reflexionaba, el pasado mayo en la librería Mast Books de Nueva York, sobre la condición física de los libros y de los objetos de diseño. Todo nace de un error: Bagshaw, alias Books do Furnish a Room, en corte Books, protagonista de la novela homónima de Anthony Powell, recibía este sobrenombre gracias al día que, tras beber demasiado en un cóctel en una casa, se agarró a la estantería tratando de incorporarse y tiró tanto el mueble como los libros al suelo.

Siguiendo la idea, Penadés propone esta balda, que puede colocarse hacia arriba o hacia abajo, y que se reduce casi a la estructura metálica que, de hecho, sostiene todo estante de madera, inspiradora de este objeto. La estantería cuesta menos de 200 euros y se puede pedir en la web de la Oficina Penadés que autoproduce este diseño.

9. Ventilador 'Q', de Carlo Borer para Stadler Form

Q es un objeto y un ventilador, con el sello del conocido diseñador y artista suizo, Carlo Borer, cuya ejecución se acerca más a la de una obra de arte que a la de un objeto funcional aparentemente sencillo como es un ventilador. Borer hizo pruebas durante años hasta que fue posible combinar las exigencias estilísticas del diseño con los requisitos de calidad de la tecnología. La rejilla de protección trasera se puede quitar para facilitar la limpieza de las aspas del ventilador. Si buscas un diseño más cálido, puedes optar por Otto, la versión más colonial, hecha de bambú ecológico, con pies ajustables y mecánica igualmente industrial. Q cuesta 179 euros en Doméstico Shop, y Otto, 169 euros.

10. Sujetapuertas 'Dédé', de Philippe Starck para Alessi

"Dédé espera ¿La vida? ¿El amor? Mientras tanto abre y cierra las puertas. Como yo". Así describe Philippe Starck este tope de puerta "de compañía". Dédé es un objeto con una forma extraordinariamente poética. Presentado originalmente en 1996 y fabricado en fundición de aluminio, en 2019 Alessi propuso una nueva versión de plástico en tres colores –rosa, negro y brown metal–, una reinterpretación decididamente pop, que el propio Starck deseaba. Cuesta 50 euros en la web de Alessi.

11. Planta artificial de Maisons du Monde

El reto: un salón siempre verde a prueba de cabezas despistadas. El único cuidado que requieres las plantas artificiales de Maisons du Monde es una pasada con el plumero de vez en cuando. Palmas, especies tropicales, potos, plantas colgantes se pueden mezclar con otras naturales para conseguir un efecto selvático imperecedero. Desde 3,59 euros hasta 149, según el modelo.

12. Fiesta en casa con Frekvens de Ikea

"La vida social en el hogar gira habitualmente en torno a la música, por lo que tener un buen sonido en todas las habitaciones es todo sueño para muchos" es el pensamiento que inspiró la colección limitada Frekvens, diseñada para Ikea por el grupo creativo sueco Teenage Engineering, formado por ingenieros y programadores. Altavoces, impermeables y cojines iridiscentes, tazas con caras, focos de luz y trípodes forman esta colección cápsula que se puede ampliar fácilmente y que nunca será igual en cada casa, pues las combinaciones son exponenciales. De estética postmoderna, de colores fuertes y formas geométricas, Frekvens permite organizar en casa la fiesta perfecta a un precio muy económico (59 euros la pieza más cara).

13. Ballena, de Ray y Charles Eames para Vitra

"Uno de los objetos más sorprendentes del interior de la Eames Office", explica Vitra en su web, "era una enorme ballena de madera de más de dos metros de largo. Su reproducción a escala (27 centímetros de largo), la Eames House Whale de Vitra pintada a mano, está realizada en madera de aliso. Precio: 749 euros.