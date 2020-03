EducaciónNoSinArtes

¿Qué les gritarías a esas mujeres que sufren ninguneadas y con la autoestima destrozada? ¿Qué mensajes de apoyo les dirías? ¿Cómo animarlas a salir de esa espiral de violencia y maltrato?... y llevar propuestas a clase.

Empecé por proponer algunos de los gritos que se me ocurrían y pedí nuevos a mis estudiantes en cada clase. La lista se hacía grande, grande... se repetían las frases, pero fue muy emocionante ver manos levantadas para proponer nuevos gritos y lo claro que lo tenían...



¡Puedes con todo! ¡No estás sola! ¡Tú lo vales! ¡just do it! ¡Femele power! ¡Quiérete! ¡Que nada te pare! ¡Cree en ti! ¡Lucha por lo que quieres! ¡Fuera miedos! ¡Eres única! ¡Cuídate! ¡Te lo mereces! ¡Eres fuerte! ¡Puedes salir! ¡No te rindas! ¡Eres inigualable! ¡Pause the game and reset!...



¿Y la técnica? ¿Cómo mezclar las imágenes del alumnado con sus mensajes...?



Mediante un Agamograph se me ocurrió mezclar retratos de cada uno de ellos con el grito que entre todos queríamos lanzar a esas mujeres que sufren; gritos de apoyo para mujeres con la autoestima por los suelos, sin el valor suficiente por los años de violencia e impotencia. Y para enfatizar el efecto de grito y el mensaje positivo: la explosión de color del ARTE POP. Emulando el cuadro mítico “POP” de Roy Liechtenstein compusimos con el editor ‘Inkscape’ algunos de los distintos gritos que propusieron.”



Éste fue el planteamiento y la intención educativa con la que Mayalen Piqueras, profesora de Dibujo del IES ‘Heliche’ de Olivares, iniciaba su tarea con un grupo de estudiantes de segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en la materia de Educación Plástica Visual y Audiovisual, el curso 2018-19. El enfoque asumido ofrece suficientes significantes sobre la relevancia educativa de las Artes, como materia curricular, su potencial técnico expresivo, de construcción de la subjetividad y comportamientos transformadores.



Gritos | IES ‘Heliche’ de Olivares. Sevilla

Niña llorando. Roy Lichtenstein Crying girl, 1963. ESTATE OF ROY LICHTENSTEIN, VEGAP, MADRID, 2018 Eliminando cualquier rastro de la mano del artista individual a favor de reforzar la noción de su origen mecánico, aquí Lichtenstein enfatizó en contornos negros rígidos y los puntos benday de imprimir la primacía de la imagen en sí misma, una idealización sentimental, glamorosa e igualmente "mecánica" de la chica americana.



Milwaukee Art Center



El mural del IES ‘Heliche’ es, sin embargo, una contribución más, que junto a las de otros 11 centros públicos de educación secundaria sevillanos, además de dos centros invitados, sostuvieron la muestra de arte escolar denominada ‘ConSumoArte’.



La fundamentación teórica, educativa y técnico-artística de la muestra fue relatada en la primera entrega de esta serie (dedicada a la presencia de las artes en el currículo escolar) que titulamos ‘ConSumoArte’. En la segunda entrega (‘YoTubeVida’, ‘Fakebook’, ‘Postugram’) analizamos el sentido didáctico y educativo de las creaciones de algunos de estos centros que, como las del presente relato, utilizaron las concepciones plásticas del movimiento del “Arte pop” para impregnar de valores, técnicas plásticas y modos de trabajo colectivos y comunicativos la formación de los estudiantes.

Escucha nuestros gritos IES ‘Heliche' de Olivares. Sevilla

La muestra se llevó a cabo en la primavera de 2019, en el Centro Cívico ‘Las Sirenas’ de Sevilla. Estuvo liderada y fue promovida por el colectivo de docentes de Dibujo “EnModoArte”, portador de una concepción de las enseñanzas artísticas comprometida con valores socioeducativos, expresivos, de formación de las emociones y comunicativos. Esta posición profesional se ha configurado como referencia de trabajo docente coordinado, de colaboración entre comunidades educativas y de encuentro y desarrollo profesional.

Las muestras artísticas anuales organizadas hasta el momento por este colectivo (‘Museo Imaginario’, ‘Emboscados’, ‘NaturArtMente’, ‘ConSumoArte’) y la proyectada para el curso 2019-2020 (‘Siente’ centrada en las emociones y el color) han sido auténticos desencadenantes didácticos para el acercamiento y dominio de las técnicas artísticas por estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Desde que el Ministro de Educación José Ignacio Wert, en 2013, declaraba que las asignaturas relacionadas con las artes, la tecnología y la filosofía distraen del resto de las asignaturas ‘importantes’, el tratamiento curricular de las enseñanzas artísticas, recogido en la LOMCE para la Educación Primaria y Secundaria, ha sido testimonial, perdiendo espacio y posibilidades el trabajo de los valores con los que desmontar y desmentir la unidad de cualquier sistema o concepción, abriendo camino a lo inesperado, a lo no cuantificado.

La definición legislativa de la LOMCE ha influido además al fomento de una actitud, en algún momento, bastante generalizada entre la ciudadanía, que considera las disciplinas artísticas como algo poco relevante para la ‘capacitación’ de los más jóvenes.

Junto al valor del conocimiento más lógico, lineal, algorítmico y acumulativo de la información más convergente se hace necesario disponer en el currículo académico de espacios de trabajo para una formación más perceptiva, subjetiva, participativa y crítica, que las artes sí aportan. Se trata de favorecer la conquista de la autonomía y abrir posibilidades a la interpretación del significado de cada entorno; esto es realmente lo que engrandece el saber. El fundador de la Institución Libre de Enseñanza, Francisco Giner de los Ríos, escribía en 1885 “... vale más la cualidad que la cantidad en las cosas del saber, o más bien: que únicamente por la calidad el saber es tal saber.”

ampliar foto La creación colectiva de arte 'ConSumoArte'

Con la ‘debida influencia’

Recordemos que ‘ConSumoArte’ era un proyecto educativo para el dominio de las técnicas plásticas y audiovisuales, orientado al análisis crítico de la realidad y de los comportamientos de los jóvenes. Buscaba con el mismo ahínco la formación técnico-artística que la construcción de posiciones autónomas y fundamentadas sobre el uso y consumo de un determinado ‘estilo de vida’, de verdadera fascinación colectiva y obsesivo objeto de deseo. En estos comportamientos, los roles desempeñados por jóvenes, adultos, marcas y herramientas de hardware y software en el uso de las redes sociales (rrss) asumen un papel relevante de definición.

Estas circunstancias se muestran en muchas de las creaciones integradas en este ‘universo pop’ que fue ‘ConSumoArte’. Las producciones plásticas, por ejemplo, de los estudiantes de ESO del IES ‘Pepe Ruíz Vela’ de Villaverde del Río, en Sevilla, con el acompañamiento de su profesora Azucena Ruiz del Castillo, constituye una muestra más de lo que venimos afirmando. En este caso, desde un planteamiento crítico y, a su vez, de definición del rol que podrían desempeñar en las rrss los llamados ‘infuencers’.

Con este propósito crearon un gran mural con el retrato del considerado por los estudiantes un auténtico y encomiable ‘influencer’ en materia de medio ambiente: el popular y gran divulgador televisivo de la fauna salvaje Félix Rodríguez de la Fuente. El mural se construyó con tapones redondos de plástico de diversos colores procedentes de botellas de agua y otros envases, que fueron reciclando pacientemente en sus casas.

ampliar foto Mural sobre el ‘Influencer’ Feliz Rodríguez de la Fuente IES ‘Pepe Ruíz Vela' (Villaverde del río) Sevilla

Como hemos comentado en alguna otra ocasión, la reflexión colectiva y la intencionalidad de cada creación se describían en una tarjeta (cartela expositiva) instalada debajo en cada grupo artístico. De esta manera se compartía con el visitante el sentido de la creación que estaba contemplando.

ampliar foto Estudiantes del IES ‘Félix Rodríguez de la Fuente’, realizando actividades en una visita a la muestra ‘ConSumoArte’

Reproducimos, a continuación, la cartela “Real Influencers” elaborada por los estudiantes de secundaria del IES ‘Pepe Ruíz Vela’ y Azucena Ruiz del Castillo, su profesora de Dibujo.

REAL INFLUENCERS

IES ‘Pepe Ruíz Vela’. Villaverde del Río, Sevilla.

¿Qué nuevas formas de consumo nos encontramos hoy día?



Con este proyecto pretendemos redefinir el actual concepto-producto denominado “Influencer” como: ‘Personas que aportan o han aportado y logrado un cambio positivo en el mundo y merece la pena seguir’ en las redes.



Nuestros verdaderos ‘influencers’ han sido elegidos por distintos motivos, enlazando algunos de ellos con el proyecto literario que desarrollamos en nuestro centro llamado ‘LiterArte’. Este año la lectura ‘Colmillo Blanco’ ha sido el eje vertebrador de diversas actividades y propuestas didácticas desde de distintos departamentos implicados. Hemos seleccionado, en este caso, hombres y mujeres reconocidos por su implicación en el cuidado de la naturaleza.



Félix Rodríguez de la Fuente es uno de los personajes de la serie de murales realizados a partir de una imagen digitalizada que nos sirve de pauta y cuyo módulo de repetición es un simple tapón de plástico. El uso de este material reciclado añade un significado simbólico a la lucha por el cambio climático y la preservación del medio ambiente.



Estos trabajos han sido realizados por alumnos del programa ‘Andalucía Profundiza 2019’ de nuestro centro y la colaboración de estudiantes de 2º, 3º y 4º de ESO.

Consumo ‘marcas’

La crítica a un determinado estilo de vida dependiente de hábitos consumistas y de culto a las marcas se recoge en la serie de impactantes carteles publicitarios realizados por el alumnado de cuarto de la ESO del IES ‘Julio Verne’ de Sevilla, cómo explica su profesora Nanen García-Contreras, en la cartela del proyecto:

ANTICONSUMISMO

IES ‘Julio Verne’. Sevilla.

Carteles realizados por el alumnado de 4º de ESO. Previamente el alumnado analizó el diseño publicitario, las estrategias que utiliza y cómo idealiza la satisfacción y felicidad personal producida por el consumismo.



Después se aplicaron los conceptos básicos para el diseño de carteles en la creación de obras que lograran ser “un grito en la pared” tan fuerte que nos hiciera reaccionar frente al consumismo impuesto por esta sociedad. Eso sí, “Con Sumo Arte”.

Cartelería del proyecto “Anticonsumismo” IES ‘Julio Verne'

Hábitos consumistas trabajados, también, desde una propuesta tridimensional como la realizada por el alumnado de segundo de ESO del IES ‘Félix Rodríguez de la Fuente’ a través de la serie de “metáforas visuales” con la que articulan una crítica sobre diferentes formas de consumo, como manifiesta su profesora Magdalena Villalba, en la cartela elaborada para la muestra:

Metáforas visuales

IES ‘Félix Rodríguez de la Fuente’. Sevilla.



Desde la compra compulsiva o la fascinación por las marcas, hasta las falsas promesas que nos vende la industria cosmética. Pero también hay quien ha visto en el negocio del fútbol una forma de consumo, expresando su protesta contra las grandes cifras económicas que éste mueve.



Algunos alumnos, han querido llamar la atención sobre el consumo adictivo de los teléfonos móviles y las redes sociales, reflexionando sobre la dependencia que éstos crean.

Metáforas visuales de la serie “El consumo te consume” IES ‘Félix Rodríguez de la Fuente'

Que no te coman el coco

Partieron de la pregunta ¿Cómo afectan las redes sociales a tu cabeza? El alumnado de segundo de la ESO del IES ‘Macarena’ trabajólas técnicas que les brindaba la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual para crear, también una serie de metáforas visuales, con las que reflejar algunos comportamientos obsesivos. Los resultados son únicos y muy críticos... un rostro con forma de ‘smartphone’, mirar a través de las redes, un cerebro contaminado de likes y de redes sociales...

Que no te coman el coco IES ‘Macarena’. Sevilla

La cartela elaborada por los estudiantes de ESO del IES ‘Macarena’ y su profesora de Dibujo, Carmen Prieto, explica esta posición.

QUE NO TE COMAN EL ‘COCO’

IES ‘Macarena’. Sevilla.



El escritor Yuval Noah Harari sostiene que ‘la tecnología permitirá manipular a los seres humanos’. A raíz de dicha reflexión y de las noticias cada vez más frecuentes sobre el uso de nuestros datos en internet para fines comerciales ‘a cambio de nada’, el alumnado de 2º de ESO ha realizado una escultura gigante de un cerebro ‘torpedeado’ con iconos como el geolocalizador, los logos de las redes sociales o ‘Me gusta’ ... creadores de adición y sentimientos de afirmación o tristeza entre los adolescentes.



Nuestro objetivo ha sido despertar, con este proyecto, una conciencia crítica, que permita a los jóvenes saber cuándo pueden ser manipulados y encontrarse con herramientas de protección ante tanta intrusión.



Nuestra escultura, recrea la estética del escultor del ‘arte pop’ Claes Oldenburg, que intervino las calles con esculturas gigantes de objetos cotidianos.

Los proyectos expositivos como ‘ConSumoArte’ no culminan en la exposición de trabajos, sino que incorporan programas de visitas escolares con tareas de indagación y cumplimentación de cuestionarios y fichas de trabajo, en el propio espacio expositivo, y debates en el aula sobre las cuestiones surgidas en la visita, desde la lectura de las ‘cartelas’ y las impresiones y emociones surgidas en el diálogo de observación e interacción con las obras de la muestra.

Estudiantes del IES ‘Félix Rodríguez de la Fuente’, realizando actividades en una visita a la muestra ‘ConSumoArte’

Invitados ‘con sumo arte’

Comprar, comprar, comprar IES ‘Trayamar’ de El Algarrobo (Málaga)

Dos nuevos centros invitados se sumaron a la muestra “Consumo Arte”. Uno de ellos el Instituto Público de Educación Secundaria ‘Trayamar’ de El Algarrobo, localidad de la Axarquía malagueña. Presentó varias piezas en línea con el propósito reflexivo y de dialogo sobre el consumo que definía la muestra. Una de ellas, una escultura, en papel maché, denominada “Comprar, comprar, comprar”, con la que los estudiantes se posicionan y dan muestras del dominio de algunas técnicas plásticas habituales. La cartela que elaboraron es lo suficientemente explicativa de estos avances.

¡COMPRAR, COMPRAR, COMPRAR !

IES ‘Trayamar’ de El Algarrobo. Málaga.

Escultura de mujer, joven del siglo XXI, compradora compulsiva, que quiere estar a la moda, se siente guapa, seguidora de ‘influencers’ y que posa ante su móvil para subir una foto a Instagram.



Tras diseñar múltiples variantes individuales, se confecciona la escultura en papel maché. En ella se fusiona el estudio previo de:



• Cuadro “Las Meninas” de Velázquez y la estética de la mujer en el s. XVII.

• Arte Pop en España: el Equipo crónica comienza manipulando la imagen de Las Meninas. Desde 2008, Manolo Valdés (Valencia, 1942) las transforma en esculturas con diversas variantes.

• En 2018 diferentes artistas decoran 80 Meninas replicantes para promocionar el comercio y turismo de compras (ya antes se decoraron vacas y corderos con distintos propósitos promocionales).

• Roy Lichtenstein (1923-1997, EE. UU.): colores industriales, puntos benday, cómic, vida diaria, mujeres vulnerables.”

El otro invitado fue el centro Mian-Lernstudium de Berna (Suiza), especializado en la atención educativa del alumnado con trastornos del espectro del autismo, que presentó sus paneles “Emociones cromáticas”.

“Emociones Cromáticas”. Creaciones en el aula de expresión artística Centro Mian-Lernstudium. Berna (Suiza)

La expresión artística como forma de comunicación y desarrollo, tanto emocional como personal, es uno de los valores de las artes que mejor consiguieron transmitir los estudiantes del centro Mian-Lernstudium. Las composiciones cromáticas consiguieron una estética realmente ‘Pop’, acorde con los trabajos inspirados en el ‘Universo Okuda’ que atravesaba toda la muestra. Un buen gesto de hermanamiento artístico.

EMOCIONES CROMÁTICAS.

Centro Mian-Lernstudium. Berna (Suiza).

Alumnos del Mian Lernstudium han realizado conjuntamente estos trabajos en acrílico sobre lienzo (algunos a título personal).

- ¿Cómo me comunico?

- ¿Cómo me siento si no estoy comunicado?



Determinar una emoción y su duración es bastante complejo, ya que nuestras reacciones emocionales frente a diferentes objetos, acontecimientos o situaciones son completamente dispares y raramente se genera la misma respuesta en dos o más personas.



Con esta creación hemos querido comunicar nuestras emociones a través del color. Desarrollamos nuestra percepción del color basada en el círculo de Geneva (Scherer 2005), que es un instrumento construido a partir de las teorías del color y de las emociones.



Se necesitan las mejores formas de comunicación en el ámbito estudiantil diario y en el marco del TEA (Trastorno del Espectro del Autismo), para conseguir una integración óptima. Nuestra Labor en MIAN se apoya en diferentes formas de Aprendizaje y de Comunicación.



La expresión artística como forma de comunicación y desarrollo, tanto emocional como personal, es una de las herramientas más novedosas de MIAN.



Os agradecemos enormemente la oportunidad de compartir nuestro trabajo con vosotros y esperamos con entusiasmo poder seguir colaborando en futuros proyectos.



Feliz primavera a todos.

Con nuestros mejores deseos y Con Sumo Arte,

Sandra Sinatra. Directora del MIAN.

Conquista de autonomía y reinterpretación de significados

Las creaciones artísticas con afán de diálogo con la ciudadanía siempre han generado resistencias en las concepciones dominantes, que desean ser referencias únicas, dando lugar a situaciones de oposición y polémicas sobrevenidas. Esto fue lo que sucedió con una de las piezas expuestas por el alumnado del IES ‘San Isidoro’ de Sevilla. Se trata de una composición sobre una serie de imágenes de la Inmaculada de Murillo, analizada, en este caso, como un icono más de la ciudad de Sevilla, al igual que otros iconos tomados como elementos de referencia, que fueron reinterpretados, siguiendo el ‘leitmotiv’ de la muestra, en clave ‘Pop’.

‘Maculadas. Nuestro particular homenaje a Murillo IES 'San Isidoro'. Sevilla

El intelectual público El profesor Henry Giroux en el patio del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. JUAN BARBOSA Henry Giroux

En el clima político actual, las instituciones que nutren el pensamiento crítico son vistas de manera similar como peligrosas y amenazantes para nuestro orden social cada vez más autoritario. Estas instituciones incluyen educación pública y superior junto con casi cualquier forma de medios progresistas. El delegado del distrito, aprovechando una ausencia ocasional del presidente de la mesa ordenó retirar estas piezas y apartarlas durante ese día de la observación de la ciudadanía que acudía a votar.

Una decisión, por otra parte, bastante irregular que ignoraba los procedimientos marcados en la Ley Electoral y así lo argumenta Lola Mena, profesora de los estudiantes creadores de la pieza, en la declaraciones que realizó en su día a los medios de comunicación.

La polémica se extendió a los blogs y redes sociales como Twitter o Facebook que, en este caso, sirvieron para realizar el correspondiente ejercicio de reflexión colectiva en el aula sobre dicho incidente, sobre la libertad de expresión y sobre la percepción y la reinterpretación subjetiva de la creación artística.

Cartela elaborada por los estudiantes del IES ‘San Isidoro’, junto a su profesora de Dibujo, Lola Mena.

MACULADAS: NUESTRO PARTICULAR HOMENAJE A MURILLO

IES ‘San Isidoro’. Sevilla.

Sin duda, nuestra obra estrella. También la más polémica. Desde su concepción, pasando por su realización, hasta la materialización del proyecto final.



No podemos pasar por alto, como parte del proceso creativo y artístico, los cuestionamientos suscitados a la hora de plantear esta actividad. Si bien, revisar un icono clásico como la Venus de Milo, o un símbolo patrio, como el Toro de Osborne, reinterpretar la Inmaculada de Murillo parece de entrada un ejercicio divertido, pero, cuanto menos, un terreno un tanto resbaladizo…



La idea parte de otra revisión, mucho más crítica y profunda, llevada a cabo por un colectivo de mujeres artistas que, bajo el nombre de MACULADAS SIN REMEDIO, se atreven a revolver en el imaginario de Murillo, sacando a la luz su propia visión de la MUJER, la MATERNIDAD, la FEMINIDAD o la sociedad MACHISTA en la que nos movemos. Partiendo de sus obras, exposición que visitamos, el alumnado de 4º de ESO se propone una reinterpretación en clave POP de la Inmaculada de Murillo, con libertad total en la técnica utilizada, lo que nos devolvió muchas imágenes digitales y otras con distintas técnicas gráfico-plásticas.



Algunas de estas interpretaciones han sido montadas como pequeños relicarios o retablos pop, con estética marcadamente kitsch, mostrando obras llenas de humor y creatividad, respetuosas, en cualquier caso, con todas las creencias personales y las propuestas individuales.

Educación no sin Artes

Os invitamos a leer el “Manifiesto del Profesorado del Área de Didáctica de la Expresión Plástica/Educación Artística y Visual de las universidades del estado español dirigido a la Ministra de Educación y Formación Profesional.

Etiqueta y lema utilizado en rrss | LOLA ÁLVAREZ, 2020

Epílogo

Desde la perspectiva docente del colectivo ‘EnModoArte’ se plantean una gran pregunta y un gran reto para la acción ¿Son las formas, métodos y discursos del arte contemporáneo susceptibles de transformar críticamente los relatos de la educación? La experiencia acumulada en sus proyectos les dice que sí, que es posible transformar las rutinas y relaciones escolares mediante propuestas que indagan en el diálogo entre las prácticas artísticas y educativas a través del arte.

Manuel Pérez comenta: “Esta forma de hacer ha generado con los años la necesidad de trabajar juntas y juntos. Se nos ha olvidado casi lo que es trabajar de forma totalmente independiente... Hablamos, discutimos en ocasiones como en cualquier patio de vecinos, estamos en contacto por distintas vías y ayudamos y animamos al compañero y la compañera cuando sus ánimos desfallecen o atraviesan malos baches. Nuestra profesión nos ha convertido en lo que somos… artistas-docentes y, sobre todo, un poco mejores personas.”

El reto futuro es el de seguir construyendo con el alumnado propuestas que operen como espacios propositivos y expositivos, laboratorios desde los que formular preguntar e intentar encontrar algunas respuestas; diseñar escenarios, situaciones y materiales para activar el pensamiento y la interacción en las aulas, salir de ellas y desencadenar, como en esta propuesta, la necesidad de cambiar y superar resistencias frente al imperio de lo efímero, las modas y la tiranía del consumo, lo material y lo mediático.

(*) Versión para profesionales en ResearchGate (Descargar en PDF).



(**) Manuel Pérez Báñez es profesor de Dibujo y Artes Visuales en el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía (IEDA). Se define como “Inquieto por naturaleza, el día que deje de tener curiosidad marcará el principio del fin de mi existencia”. Forma parte del colectivo de profesores de Dibujo ‘EnModoArte’ y mantiene un blog de referencia entre los profesionales de la enseñanza que titula: ‘La despensa de Leonardo’. Es autor de artículos sobre enseñanza de las artes en la prensa profesional y coautor de otras entradas del presente Blog como: Postales viajeras en el tiempo, Es algo que se añora cuando no está, Por amor al arte.



(***) ‘EnModoArte’ es un colectivo formado por docentes de la especialidad de Dibujo de distintos centros públicos de Educación Secundaria de Sevilla y provincia. Desde 2015 trabajan en colaboración para desarrollar proyectos artísticos conjuntos e interdisciplinares, con especial interés en distintas problemáticas de índole social y medioambiental. En la actualidad está ‘compuesto por: David Romero Moreno y Rosa de Trías del IES ‘Ramón Carande’; Rocío Salvador Pulido, IES ‘Híspalis’; Magdalena Villalba, IES ‘Félix Rodríguez de la Fuente’, Nanen García-Contreras, IES ‘Julio Verne’, Carmen Prieto, IES ‘Macarena’, Lola Mena Cáceres, IES ‘San Isidoro’, Mayalen Piqueras y Lola Ruiz Márquez, IES ‘Helíche’ (Olivares); Marita Hernández, IES ‘Martínez Montañés’’; Azucena Ruiz del Castillo, IES ‘Pepe Ruíz Vela’ (Villaverde del Río); Angustias Chía, IES ‘Ramón del Valle-Inclán’; y Manuel Pérez Báñez, Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía (IEDA).



(****) Agradecemos al profesorado, equipos directivos y comunidades educativas de los centros participantes en la muestra colectiva ‘ConSumoArte’ por su colaboración e impulso a este tipo de iniciativas educativas innovadoras.