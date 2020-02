‘YoTubeVida’, ‘Fakebook’, ‘Postugram’...

La producción artística de estudiantes de ESO y Bachillerato, y docentes de Educación Plástica y Dibujo de 11 Institutos Públicos de Sevilla, junto a otros dos centros invitados, sustentó una exposición de arte escolar sobre el imaginario juvenil.



La muestra estuvo abierta durante todo el mes de abril de 2019 y ubicada en el Centro Cívico ‘Las Sirenas’ de Sevilla, un bello espacio vinculado tradicionalmente a las artes. Esta iniciativa consiguió hacer realidad uno de los propósitos del proyecto pedagógico ‘ConSumoArte’, el de conectar realidad escolar y entorno social y cultural, comunidades educativas y ciudadanía.



Esta concepción original y comprometida de la enseñanza y el aprendizaje de las artes estuvo inspirada en las nociones estéticas exhibidas, en las décadas de los 50 y 60 del pasado siglo, por el movimiento ‘Pop Art’. La simbología cultural, social y plástica de esta corriente de pensamiento permitió ensamblar el potencial educativo de la expresión artística con la formación en valores ciudadanos.



Las bases conceptuales y pedagógicas de este proyecto ya fueron expuestas en la entrada anterior. En esencia pretendían fundamentar la utilización de la expresión artista y el análisis reflexivo, colectivo y crítico de la nueva sociedad de consumo como componentes formativos de los jóvenes estudiantes. De ahí el nombre que adoptó, ‘ConSumoArte’.



El movimiento ‘Pop Art’, como corriente de ideas y creaciones estéticas, se centró en el estudio de las expresiones más populares, lo masivo, los bienes de consumo; no pretendió abordar el arte directamente desde los problemas metafísicos o abstractos, ni recurriendo a las figuras mitológicas o grandes personajes históricos. Su obra estuvo llena de actores, famosos, productos comerciales... de lo cotidiano, y tenía la pretensión de sacar el arte de determinadas esferas culturales y llevarlo a la vida diaria.

ampliar foto Cosumism@ marca nos dan la lata IES ‘Trayamar’ de El Algarrobo (Málaga) El arte era para todos, se convertía en popular.

Esta concepción fue clave para el colectivo ‘EnModoArte’, formado por profesoras y profesores de Dibujo de Sevilla y provincia, quienes lideraron la muestra y el proyecto pedagógico que estaba detrás. Las aportaciones del arte pop fueron una poderosa herramienta para llevar a cabo un mestizaje brillante de pretensiones disciplinares (enseñanzas artistas) y formación crítica en valores ciudadanos.

Utilizaremos, a partir de ahora, el comentario de las producciones de los estudiantes y los propósitos del profesorado, escritos en cada ‘cartela’, para ilustrar la potencialidad educativa de proyectos de colaboración entre centros, profesionales y estudiantes que, en este caso, unen aprendizaje de las artes y formación en valores.

Mentiras, adiciones tecnológicas y unas pilas de likes

Las nuevas identidades al calor de las redes sociales y las actuales herramientas tecnológicas impregnan los escenarios escolares y las relaciones que mantienen de convivencia y aprendizaje. Analizar estas identidades y ayudar a tomar conciencia por parte de los jóvenes es una tarea educativa irrenunciable. La conceptualización estética que, sobre lo cotidiano, aporta el movimiento “Pop Art” ofrece una espléndida oportunidad de ejercer la crítica fundamentada sobre la cultura contemporánea y contribuir al desarrollo de un pensamiento autónomo en los más jóvenes.

En estas circunstancias, en una exposición de creaciones artísticas escolares, como la que nos ocupa, era inevitable la referencia a redes sociales (rrss), como Youtube, Facebook, Instagram o Twitter.... En este caso, eso sí, haciendo una lectura crítica, integrada en la propia creación.

Desde esta lectura el alumnado del Instituto de Educación Secundaria (IES) ‘Luca de Tena’ y su profesora de dibujo, Marita Hernández crean su obra: Idean y realizan una serie de composiciones modulares, a base de formas geométricas en cartulina e ingeniosos juegos de palabras, con evidente carga crítica, como YoTubeVida, Fakebook o Postugram.

Composiciones del alumnado sobre las rrss IES LUCA DE TENA (SEVILLA)

Junto a éstas, aparecen otras composiciones con la misma pretensión crítica y una confección que enfatiza una de las funciones sociales de las rrss: impulso del consumo, reafirmación del ‘yo’ y del ‘nosotros’ y la búsqueda incansable de complacencia.

Sobre las rrss IES 'Luca de Tena' / IES 'San Isidoro' (SEVILLA)

La reflexión colectiva y la intencionalidad de cada creación expuesta se escribía en la tarjeta (cartela expositiva) que se fijaba debajo de cada grupo artístico, informando al visitante del sentido de la obra contemplada y de la trascendencia del mensaje que portaba. En este caso reproducimos la cartela de las “redes sociales” confeccionada por los estudiantes de secundaria del IES ‘Luca de Tena’ y Marita Hernández, su profesora de dibujo.

“REDES SOCIALES, REDES MODULARES ...



Todos los estudiantes han colaborado en la realización de estas obras, cada uno ha realizado un módulo que poco a poco y uno junto a otro han creado una gran red modular representando esas redes tan presentes hoy en nuestras vidas. Las redes sociales.



Pero a esta representación le hemos dado un giro de tuerca, este trabajo ha servido también para reflexionar... ¿Es cierto todo lo que mostramos? ¿Es simplemente postureo lo que subimos? ¿Es ésta la vida que queremos? ¿Enganchados a las redes? ¿Aparentar lo que no somos?”

El estudio de la obra de los grandes iconos del pop como Roy Lichtenstein o Andy Warhol, sirvió para que los estudiantes analizaran los nuevos espacios de consumo y, al igual que Andy Warhol apilaba en sus serigrafías sus famosas latas de Sopa Campbell o las cajas de detergente Brillo, el alumnado de la materia de ‘Volumen’ del Bachillerato de Artes del Instituto ‘Ramón Carande’, las reinterpretaba y logró construir una espectacular pirámide de cubos. En cada una de las caras del cubo eran reconocibles marcas tecnológicas populares y de apps para smartphones, utilizadas habitualmente por los jóvenes.

ampliar foto Pirámide de Apps ALUMNADO DE ARTES DEL IES RAMÓN CARANDE

Avanzando en el análisis de las nuevas herramientas de comunicación, los estudiantes identificaron las declaraciones habituales de los llamados “influencers”. Observaron que, aun siendo personajes públicos relevantes, en muchas ocasiones impactan por sus comentarios desafortunados e irresponsables, con los que denigran a determinados colectivos y, frecuentemente, a la mujer.

ampliar foto Trabajos de cuarto de ESO de la serie StopInfluencers IES JULIO VERNE

Alumnado de cuarto curso de ESO del IES ‘Julio Verne’ y Nanen García-Contreras, su profesora de dibujo, con el trabajo ‘Stop Influencers’ quisieron formalizar una reflexión sobre el significado real de este papel asignado en las rrss. Se trata de personas con poder de influir en las decisiones de otros, gracias a la autoridad que se les concede, por el conocimiento de una materia, la posición que ocupan en los ámbitos sociales, políticos, económicos, en el mundo del entretenimiento... o por las relaciones establecidas, reales o percibidas. Esta influencia se encuentra enormemente potenciada por las características de las rrss. En muchas ocasiones invertir en estas personas se considera rentable para una marca comercial o para la popularización de unos determinados valores e ideas.

Palabras de Roy Lichtenstein en la Fundación Juan March en 1983 'Chica ahogándose', 1963, de Roy Lichtenstein. CORTESÍA DE LA NATIONAL GALLERY OF ART Roy Lichtenstein "Entre mi obra, mi manera de pintar y la publicidad hay una relación muy directa. A veces se me reprocha que con mi estilo contribuyo a hacer más aceptable esa publicidad y al incremento del consumismo. Pero existe una enorme ironía en mi trabajo; intento, por lo menos, asumir una postura crítica ante lo que represento, de ironía ante nuestra cultura industrial y el despliegue visual de la sociedad industrializada"



Roy Lichtenstein, de principio a fin.



Ampliando el concepto a otros medios de comunicación masiva, los estudiantes identificaron ‘influencers’ con presencia también en el territorio de la música juvenil, los programas de televisión, líderes políticos… Personas influyentes en la construcción de los distintos imaginarios dominantes en nuestra sociedad y que irresponsablemente hacen circular mensajes homófobos, sexistas, clasistas, racistas...

Esta reflexión los llevó a expresar su desacuerdo mediante la creación de retratos pop sobre influencers, invocando el estilo cómic de Roy Lichestentein, incorporando bocadillos en los que pueden leerse algunos de los desafortunados comentarios realizados en declaraciones, entrevistas, letras de canciones... tratando de emular a este maestro del arte pop norteamericano que puso su mirada en la cultura de masas y quiso criticar con fuete ironía la sociedad del consumo.

ampliar foto Trabajos de cuarto de ESO de la serie StopInfluencers IES JULIO VERNE

En la cartela de este rincón de arte se podía leer el siguiente texto, elaborado por los estudiantes y la profesora de dibujo Rocío Salvador Pulido, del IES ‘Híspalis’:

“QUIÉN DIRIGE NUESTRO PESAMIENTO.



¿Quiénes toman decisiones por nosotros? ¿Quiénes ocupan nuestro entretenimiento? ¿Quiénes ponen la banda sonora a nuestra vida?...

Políticos, deportistas o cantantes nos acompañan en nuestro quehacer diario.



¿Nos hemos parado alguna vez a pensar en la importancia que tienen en nuestra vida? Somos nuestras ideas, nuestros gustos. Somos lo que escuchamos y vemos.



Inspirados en la estética del artista pop Roy Liechtenstein, mostramos algunos de sus rostros... ¿Identificas algunos? ..."

ampliar foto Una pila de ‘likes’ IES ‘PEPE RUÍZ VELA’ (VILLAVERDE DEL RÍO)

Recogemos, también, la cartela elaborada por los estudiantes de segundo, tercero y cuarto de ESO, de la profesora de dibujo Azucena Ruiz del Castillo, del IES ‘Pepe Ruíz Vela’ de Villaverde del Río.

“UNA PILA DE LIKES”

¿Cuántos “likes” necesito para ser feliz?



Con esta instalación hemos querido reflexionar sobre el uso de las redes sociales como forma de consumo: Nos venden, nos influencian, nos vendemos... y el logro de “likes” se convierte en un referente de valor.



En la acumulación de ‘likes-bidones de saldo’, a modo de supermercado, os ofrecemos un producto rememorando las famosas “Sopas Campbell” de Andy Warhol, presentados como un objeto de consumo habitual, cada vez más adictivo en nuestra sociedad.



Tras formar parte de la instalación, los bidones se convertirán en papeleras de reciclaje para el instituto, dándole un nuevo significado al símbolo ‘Me gusta’ ...”

Somos en gran medida lo que escuchamos y vemos

Inspirados de nuevo en la estética de Roy Liechtenstein, los estudiantes del IES ‘Híspalis’, con la profesora de dibujo Rocío Salvador Pulido confeccionan retratos de personajes públicos que, con sus declaraciones y comportamientos, van componiendo el envolvente de ideas y respuestas a cuestiones básicas, relevantes y públicas, que nos referencia.

¿Quién dirige nuestro pensamiento? IES ‘Híspalis’

También se detienen en el estudio de otros artistas relevantes del panorama nacional e internacional vinculados a esta estética pop, como es el caso de la artista japonesa Yayoi Kusama y su obsesión por los diseños de lunares, los “Faceless” de la ilustradora española Coco Dávez o el colorido y geométrico estilo pop del grafitero urbano Okuda San Miguel.

El universo de los ‘selfies’ La artista japonesa Yayoi Kusama ESTUDIO YAYOI KUSAMA El País Semanal El arte de Yayoi Kusama es sinónimo de obsesión (...) la creadora japonesa, uno de los nombres más populares del arte de nuestro tiempo, retorna a su misma idea fija: la generación nada espontánea de un universo multicolor y reiterativo que, sin duda, muchos habitarán confinados en los ­límites de sus selfies.

Creadores que se han adoptado en mayor o menor medida como referentes estéticos para el desarrollo de muchos de los trabajos de aula, destinados tanto a proyectos específicos de cada instituto como a proyectos colectivos, como sucedió en la creación del Universo OKUDA que adornaba de estrellas multicolores el patio del Centro Cívico.

“Universo Pop.

Instalación común.



Inspirados en la estética de artistas como Okuda San Miguel o Yayoi Kusama, surge este universo Pop, lleno de formas geométricas y color.



El arte pop de nuestra época, representado por estos artistas, invade las calles, interviniendo en muros urbanos, escaparates, así como en la decoración de espacios interiores. Arte que vende y produce consumo.



Esta instalación es un proyecto colaborativo de varios centros.



Las piezas de Universo Okuda han sido realizadas por estudiantes de 1º y 2º de ESO, trabajando la geometría de forma que, a partir del icosaedro, surgen estrellas de distintos tamaños y colores.” (Cartela de la muestra ‘ConSumoArte).

ampliar foto Universo Okuda INSTALACIÓN COLECTIVA ‘ENMODOARTE

‘Selfies’. No es lo que eres, es lo que los demás perciben que eres

Según estadísticas recientes (Internet Live Stats, 2020), cada segundo se envían 8.848 Tweets, se suben 971 fotos a Instagram; se hacen 4.423 llamadas de Skype; se visionan 82.684 vídeos de Youtube; se envían 2.882.368 de correos electrónicos... o se realizan 80.639 búsquedas en Google y con todo ello, cada segundo se generan 87.097 gigabytes de tráfico en internet.

La utilización cada vez más frecuente de las rrss y su infiltración en los ámbitos de la vida cotidiana hace que algunos sectores de la población, especialmente los jóvenes, abandonen otras actividades formativas, culturales o de ocio. Los usuarios españoles declaran pasar un promedio de 2 horas y 40 minutos cada día conectados a redes sociales. WhatsApp es la red a la que más horas se le dedica (5 horas y 13 minutos), a Facebook (3 horas y 20 minutos), YouTube (3 horas) e Instagram (2 horas y 48 minutos al día). (IAB, 2017).

En este contexto nos autoidentificamos como objetos de consumo. Las imágenes que subimos, nuestros ‘selfies’, nuestro comportamiento difundido y compartido, nuestros gustos... son productos que exponemos en el escaparate de las rrss, que nos promocionan, nos vende... ansiamos ser “comprados” y reconocidos como valiosos gracias a los ‘likes’.

La imagen anterior muestra una creación con un personaje como protagonista apoyado en una barandilla; pretende que nos paremos a reflexionar sobre ello, por eso nos muestra fabricándose un selfie, una imagen que, como la mayoría de los selfies, intentará procesarla con un editor de imagen que la module y transforme en atractiva, aparente, incluso glamurosa, alejada de lo real y de la verdad.

En la cartela confeccionada por los estudiantes de cuarto de ESO y la profesora de dibujo y Nanen García-Contreras del IES ‘Julio Verne’, aparece en siguiente texto...

“Nuestro personaje quiere que nos paremos a reflexionar sobre ello, por eso nos muestra su ‘selfie’, una imagen que, como la mayoría de los ‘selfies’, se aleja de la realidad.



Estar un día entero, por ejemplo, sin subir ni una sola foto ni un comentario y no echarlo en falta es un buen parámetro para saber si la relación con las redes es sana.



¿Cómo es la tuya?”

Mural sobre avatares y emojis | IES San Isidoro

Una importante parte de la exposición está centrada en la cultura del ‘selfie’ y de otras formas de mostrarnos en las redes sociales: desde la moda de los avatares tuneados, los ‘emojis’ o el ‘selfie’ compulsivo.

Cartela elaborada por los estudiantes de secundaria y Lola Mena Cáceres, profesora de Dibujo del IES ‘San Isidoro’.

“SELFIES Y BITMOJIS: CREANDO NUESTRO AVATAR



En esta época de selfies y retratos que inundan las redes sociales, el reto consistía en crear nuestro propio emoji, un autorretrato personalizado. Para ello seguimos un esquema básico, pero buscando los rasgos que nos diferencian de los demás. La interpretación en clave POP, en este caso tomando la inspiración en los fondos de Roy Lichtenstein, no podía faltar, ni sus colores o texturas.



El retrato como medio para cuestionarnos preguntas como el porqué de la importancia de la imagen en nuestros días, las imágenes que nos representan o tras las que nos mostramos, los mensajes que transmitimos a diario en las rrss, la uniformidad y la diferencia…



Todas estas premisas nos fueron acompañando en la realización de la actividad como sustrato sobre el que construir una imagen aparentemente superficial, que parece no cuestionarse nada. No es así. Basta con echar un vistazo a algunos de los planteamientos que aquí se recogen de alumnos de cuarto de ESO para darnos cuenta de que, tras una realización técnica brillante, existe un cuestionamiento más profundo sobre la imagen propia de cada uno.”

Eres lo que comes

También se dio relevancia en el conjunto del proyecto a las prácticas consumistas contemporáneas y sus consecuencias medioambientales, alejadas de un consumo responsable.

Se interesaron por el uso poco reflexivo de los materiales en relación con los residuos generados (plásticos, tecnológicos, alimenticios, etc.). La vorágine del consumo de productos sustentado en modas efímeras y en la explotación laboral que nos hacen entrar en el peligroso bucle de un consumo compulsivo y contaminante. El concepto de reciclaje y reaprovechamiento sostenible de los objetos de consumo fue otro de los ejes centrales del proyecto, estando muy presente en la muestra.

Detalles de la instalación “Eres lo que comes" | Instalación colectiva

Detalles de la instalación “Eres lo que comes" | Instalación colectiva

Se plasma una reflexión crítica sobre el uso del plástico. Así fue planteado en el aula con la idea de que el alumnado fuese consciente de la gravedad del problema y en torno a esta preocupación crear una manifestación artística:

“Eres lo que comes.

Instalación conjunta.



Se trata de una instalación en la que han participado todos los centros en mayor o menor medida.



El plástico no se degrada, se descompone en microplásticos, así ingerimos plástico en alimentos y bebidas comunes.



8 millones de toneladas de plásticos acaban cada año en el mar, hay cinco islas de plástico y basuras en los océanos, se ha documentado que animales de unas 700 especies se han enredado o han tragado plástico provocando la muerte de la mayoría. Es ridículo usar un material casi indestructible para productos desechables... además reciclar plástico es complicado y caro.



Es urgente que nos pongamos manos a la obra para evitar la extinción de los animales, la contaminación, los desastres ecológicos...



A través de esta instalación el alumnado quiere concienciarnos de ello, el uso del plástico es insostenible y es un claro ejemplo de los impactos de la cultura del usar y tirar.”

Éste y no otro es el objetivo de la propuesta colectiva de instalación “Eres lo que comes”, con una especie de restaurante con maniquíes-comensales realizados a partir de moldes tomados de los propios alumnos mediante cintas de embalar transparente que han sido sentados ante platos de comida realizados íntegramente con residuos y trozos de plástico.

En este proyecto participaron la mayoría de los centros. Trabajar en equipo es una de las máximas y señas de identidad del colectivo y de sus exposiciones como ha venido demostrando en todas sus propuestas anteriores: el Museo Imaginario (2016), Emboscad@s (2017) o NaturARTmente (2018).

La técnica utilizada, denominada ‘Tape sculpture’, se considera una de las tendencias actuales en escultura, expresión plástica o arte conceptual y consiste en plasmar la forma externa de un objeto comportándose como un molde. Sobre esta técnica aconsejamos visionar el vídeo editado por la profesora de Dibujo del IES ‘Heliche’ (Olivares), Mayalen Piqueras, en una de las entradas de su blog.

La experiencia que venimos relatando no acaba en esta entrada, nos queda pendiente aún para disfrute de todos: la recreación que hicieron los estudiantes del IES ‘Pepe Ruíz Vela’ del ‘Influencer’ ambientalista Félix Rodríguez de la Fuente, el original mural “Escucha nuestros Gritos” con el que revelarse contra el maltrato a la mujer creado por estudiantes del IES ‘Helíche’, la cartelería de denuncia de los hábitos de consumo y el culto a las marcas de los estudiantes del IES ‘Julio Verne’, la obra ‘Que no te coman el coco’ del IES ‘Macarena’, la reflexión que sobre la compra compulsiva hacen los estudiantes del IES ‘Trayamar’ de ‘El Algarrobo’ en Málaga, el ejercicio de expresión de las emociones a través del color que llevan a cabo los alumnos y las alumnas del Centro ‘Lernstudium Miam’ de Berna (Suiza), la inteligencia mostrada y la fuerte resistencia encontrada de los trabajos de recreación de obras clásicas del IES ‘San Isidro’... y muchas otras creaciones y propósitos que abordaremos en la siguiente entrada.

Continuaremos...

(*) Versión para profesionales en ResearchGate (Descargar en PDF).



(**) Manuel Pérez Báñez es profesor de Dibujo y Artes Visuales en el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía (IEDA). Se define como “Inquieto por naturaleza, el día que deje de tener curiosidad marcará el principio del fin de mi existencia”. Forma parte del colectivo de profesores de Dibujo ‘EnModoArte’ y mantiene un blog de referencia entre los profesionales de la enseñanza que titula: ‘La despensa de Leonardo’. Es autor de artículos sobre enseñanza de las artes en la prensa profesional y coautor de otras entradas del presente Blog como: Postales viajeras en el tiempo, Es algo que se añora cuando no está, Por amor al arte.



(***) ‘EnModoArte’ es un colectivo formado por docentes de la especialidad de Dibujo de distintos centros públicos de Educación Secundaria de Sevilla y provincia. Desde 2015 trabajan en colaboración para desarrollar proyectos artísticos conjuntos e interdisciplinares, con especial interés en distintas problemáticas de índole social y medioambiental. En la actualidad está ‘compuesto por: David Romero Moreno y Rosa de Trías del Instituto ‘Ramón Carande’; Rocío Salvador Pulido, Instituto ‘Híspalis’; Magdalena Villalba, IES ‘Félix Rodríguez de la Fuente’, Nanen García-Contreras, IES ‘Julio Verne’, Carmen Prieto, IES ‘Macarena’, Lola Mena Cáceres, IES ‘San Isidoro’, Mayalen Piqueras y Lola Ruiz Márquez, IES ‘Helíche’ (Olivares); Marita Hernández, IES ‘Martínez Montañés’’; Azucena Ruiz del Castillo, IES ‘Pepe Ruíz Vela’ (Villaverde del Río); Angustias Chía, IES ‘Ramón del Valle-Inclán’; y Manuel Pérez Báñez, Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía (IEDA).



(****) Agradecemos al profesorado, equipos directivos y comunidades educativas de los centros participantes en la muestra colectiva ‘ConSumoArte’ por su colaboración e impulso de este tipo de iniciativas educativas innovadoras.