Se iniciaba el curso escolar 2018-19, era a finales de octubre... Estudiantes de ESO y Bachillerato, y docentes de Educación Plástica y Dibujo del IES ‘Ramón Carande’ de Sevilla y de otros 11 centros, se mostraban expectantes e ilusionados con la nueva propuesta artística que se estaba esbozando.



Se trataba de preparar, una vez más, una exposición artística con las creaciones plásticas de alumnos, alumnas y profesorado de esa docena de centros de la provincia de Sevilla, a la que se unieron el Instituto ‘Trayamar’ de Algarrobo (Málaga) y un centro de la ciudad de Berna, en Suiza, (‘Lernstudium Miam’) que trabaja con alumnos y alumnas que presentan trastornos del espectro autista.



Se quería acercar, de nuevo, el arte contemporáneo a las aulas y a las comunidades educativas y conseguir un fuerte impacto en los medios de comunicación y en la ciudadanía. La tarea se fue definiendo y se resolvió con la organización de una muestra colectiva de arte en el Centro Cívico ‘Las Sirenas’ (La Casa de la Sirenas) de Sevilla, donde el ‘Arte Pop’ y su ‘concepción’ estética de la vida cotidiana llevara a repensar colectivamente el ‘papel’ que nuestros jóvenes estaban desempeñando en esta postmodernidad cultural de consumo de masas. Esa fue la razón del nombre que adoptó: ‘ConSumoArte’.



La visión estética del movimiento ‘Pop Art’ sobre lo ‘popular’, masivo, los bienes de consumo y su difusión (anuncios publicitarios, cómics, objetos cotidianos, imágenes y mensajes en redes sociales, contenidos en web, blog y otros soportes virtuales, el mundo de internet, del cine, la música...) encarnaba un modo alternativo de ver y abordar el arte de manera global y social, dirigido no sólo a unos pocos (elites), sino a todos (popular).



La recreación plástica de símbolos y contenidos de interés masivo que supuso este movimiento cultural les permitió focalizar el aprendizaje de las enseñanzas artísticas en su acepción más expresiva, comprensiva y comunicativa. La reconfiguración del interés artístico permitía trabajar los contenidos oficiales de las materias plásticas ‘con más sentido’ y cumplir con el cometido esencial de la educación: formar ciudadanos de su tiempo mediante el uso y dominio de herramientas de análisis y transformación de la realidad.



Comprar, comprar, comprar... | IES ‘Trayamar’, El Algarrobo (Málaga)



‘ConSumoArte’ era ya el cuarto proyecto artístico-educativo ideado y organizado en Sevilla en la ‘Casa de las Sirenas’, después de ‘Museo Imaginario’, ‘Emboscados’ o ‘NaturArtMente’. Todos ellos liderados por un colectivo de profesoras y profesores de Dibujo ‘EnModoArte’, con experiencia en la puesta en marcha de proyectos artísticos de envergadura, que ejercen su tarea docente en Institutos Públicos de Sevilla y provincia.

ampliar foto Profesoras y profesores del Colectivo ’EnModoArte’

En cuanto a los estudiantes, cursaban las materias de Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA) en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o asistían al Bachillerato de Artes. Como protagonistas de esta iniciativa pedagógica, y siendo coherentes con el propósito del proyecto, habían encontrado en la expresión ‘ConSumoArte’ la denominación que le daba sentido: Propiciar un acercamiento indagador y crítico a la envolvente actual de consumo insolidario e insostenible.

En palabras de Manuel P. Báñez, escritas en el díptico explicativo de la exposición, el estudio del contexto de la cultura joven y adolescente les obligaba a esta acometida educativa... “En nuestra cultura contemporánea en la que los medios de comunicación masiva actúan, cada vez más, de árbitros de la realidad, el uso y consumo de un determinado ‘estilo de vida’ se ha convertido en una fascinación colectiva y en objeto de deseo. Los valores estéticos de este estilo de vida son cada vez más efímeros, están muy condicionados por la capacidad de las imágenes publicitarias y los medios de transmitir, exaltar e imponer una determinada forma de pensar y de vivir.

Con la propuesta ‘ConSumoArte’ pretendemos, desde el ámbito de la educación artística, dar respuesta a una serie de preguntas que exigen argumentación y elaboración de discursos críticos por parte de nuestro alumnado sobre...¿Qué imágenes me definen? ¿Con qué imágenes me defino? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo me siento si no estoy comunicado? ¿Cómo me siento con mi identidad? ¿Qué imagen doy de mí en las redes sociales? ¿Cuáles son mis objetos de deseo en materia de consumo? ¿Tengo adicciones? ¿Qué define o condiciona mi forma de vestir, de comer, de divertirme, de relacionarme?...”

En el siguiente vídeo reportaje de ‘Canal Sur. Televisión’ pueden contemplarse algunas de las creaciones artísticas de los estudiantes y, sobre todo, escuchar las argumentaciones que sustentan el propósito de esta tarea educativa.

Los estudiantes sabían que su trabajo iba a ser difundido, que traspasaría las paredes del aula, del centro e incluso del entorno más próximo de su barrio y localidad. Eran conscientes de ser parte importante de un proyecto de alcance. Anticipaban, desde el inicio, la gratificación que ya habían sentido otros compañeros y otras compañeras en años anteriores; sus producciones serían exhibidas en un espacio con audiencia, visitadas, reconocidas sus creaciones y muy valoradas. Se estaba configurando un magnífico ‘escenario de aprendizaje con sentido’, donde poder desplegar un trabajo útil, significativo y relevante.

El proyecto contaba, de esta manera, con la mayor de las recompensas: la de hacer a los estudiantes protagonistas de sus propias historias de creación de la obra plástica. Ninguna tarea dejó de tener relevancia: la organización de una exposición coordinada de objetos artísticos, los mensajes que pretendían comunicar, la elaboración de varios relatos sobre el sentido de la realidad que cotidianamente vivían... Nada quedaba fuera del control de los estudiantes, ni siquiera el traslado, el montaje y desmontaje de las producciones en el espacio de exhibición.

ampliar foto Estudiantes ‘comisariando’ la exposición ‘ConSumoArte’ Colectivo 'EnModoArte'

El profesorado asume un rol diferente, se considera un docente-artista, facilitador y dinamizador que, a modo de comisariado, gestiona procesos de creación y aprendizaje, optimiza recursos disponibles en el aula y en el entorno; al tiempo que moviliza al alumnado para que se formule preguntas, construya relatos y los exprese mediante el lenguaje de las artes pláticas. Se construye un escenario rico en giros inesperados y en nuevas ideas que son analizadas, estudiadas e implementadas, contagiándose de estas actitudes toda el aula, el centro y las 12 instituciones educativas participantes.

ampliar foto En plena creación Colectivo 'EnModoArte’

Estas son las razones que impulsan al alumnado a erigirse en creador de nuevas experiencias y contenidos, a asumir un papel activo con su formación artística y traspasar ese otro rol social asignado de consumidor pasivo de una ‘paralizada’ información, atrapada en las páginas de un libro de texto.

ampliar foto Universo Okuda IES ‘Híspalis’

Nos referimos a la actitud que se muestra con lucidez, por ejemplo, en las ocasiones que son entrevistados por los medios de comunicación. Este es el caso que podemos observar en el reportaje que dedicó Canal Sur. Televisión, en el Programa Solidarios, a la exposición y que mostramos a continuación.

En el vídeo observamos, por ejemplo, cómo una alumna del Instituto de Educación Secundaria ‘Macarena’ de Sevilla hace suya la reivindicación identitaria del colectivo ‘EnModoArte’: “La urgente necesidad de contar con más horas de Educación Plástica y Audiovisual en el horario lectivo”. El currículo del actual sistema educativo, regulado por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE), limita el fomento de la creatividad por medio de la educación artística, al reducir su presencia en el horario lectivo a una mínima expresión. Una circunstancia que se agrava, como afirma Manuel P. Báñez, “... si estas escasas horas se utilizan en el despliegue de un currículo disperso, descontextualizado y, en muchos casos, obsoleto”.

Orientaciones futuras para los ambientes de aprendizaje del siglo XXI 'A quién le importa' IES 'Ramón Carande'

David Istance y Hanna Dumont.

OCDE y Universidad de Tubinga (Alemania) El aprendizaje resulta de una interacción dinámica entre la emoción, la motivación y la cognición. Las dimensiones emocionales y cognitivas del aprendizaje están inextricablemente entrelazadas (Boekaerts; Hinton y Fischer; Schneider y Stern). Por tanto, es importante entender no sólo el desarrollo cognitivo de los estudiantes, sino también sus motivaciones y características emocionales. Uno de los cinco componentes clave para el desarrollo de una comprensión profunda y de la “habilidad adaptativa” según De Corte son las creencias positivas sobre uno mismo como estudiante en general y en una disciplina en particular.



Sin embargo, esta interacción es mucho más fácil de reconocer en la teoría de lo que es en la práctica de realmente absorber y actuar en consecuencia; la atención a las creencias y motivaciones de los estudiantes está mucho más lejos del pensamiento educativo estándar, incluso en la formación de los docentes...

“El abandono de otro tipo de tareas de investigación y creación, de otras formas se acercamiento al arte y las prácticas artísticas contemporáneas, supone dejar de lado la formación del pensamiento crítico y la capacidad de construir no solo respuestas sino de hacerle preguntas a una realidad en vertiginosa transformación”, continúa afirmando Manuel P. Báñez.

Pero volvamos al aula de Educación Plástica, Visual y Audiovisual del Instituto ‘Ramón Carande’. La propuesta que Rosa de Trías y David Romero estaban formulando, al igual que el resto de docentes integrantes del colectivo ‘EnModoArte’, no podía ser más contextualizada y oportuna para el imaginario y el entorno social de un alumnado adolescente: trabajar con las imágenes del consumo.

Carmen Prieto Rodríguez, profesora de educación Plástica y Visual en el IES ‘Macarena’ de Sevilla, detalla su experiencia con estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

“Mi experiencia como docente en grupos de segundo de la ESO para participar en la exposición colectiva ‘ConSumoArte’ ha sido muy gratificante.

En una primera etapa se les facilitaron herramientas teóricas sobre las características generales del arte pop ¿Qué pretendía? ¿Que cuestionaba? ¿Qué consiguió?... Además de acercarnos a sus representantes más importantes, sobre todo Andy Warhol y Roy Lichtenstein y a otros creadores actuales como YayoiKusama,Coco Dávez, Okuda San Miguel.

A partir de que los adolescentes conocieron a estos artistas buscamos una referencia innovadora, en este caso fue un homenaje al cómic, con un replanteamiento del 13. Rue del Percebe (Revista ‘Tío Vivo’) desde las características del arte pop trasladadas a hoy en día; por ejemplo, en cómo influyen las redes sociales en nuestra convivencia, cómo afectan a la manera de comunicarnos...

ampliar foto Otra mirada sobre el 'Cómic', la 'Rue del Percebe'... IES 'Macarena'

Otro apartado de los contenidos curriculares de la materia, como las metáforas visuales, nos sirvieron para que los niños crearan ilustraciones, carteles y esculturas sobre cómo nuestro cerebro se ve influenciado con el uso, o el mal uso, de redes sociales. El resultado ha sido espectacular; el alumnado ve que su obra tiene sentido, le ayuda a pensar, a tener un planteamiento crítico y creativo y a ver su respuesta en la ciudad.”

La labor pretendida por este colectivo de docentes era crear un escenario diferente de aprendizaje que propiciara un raudal de réplicas diferentes, singulares y críticas. El arte y su poder de recreación y transformación de lo aparentemente evidente les permitía remasterizar la realidad con la técnica y la estética del pop de los años 60, adaptándola a los nuevos hábitos del consumo e iconos mediáticos del siglo XXI. Se seguía en ese empeño de hacer del aprendizaje una reflexión desde la que cuestionar todo aquello que es presentado como obvio y las actitudes más habituales que lo acompaña. En definitiva, cumplir con la tarea que socialmente tiene encomendada la educación de formación integral de todos los estudiantes.

Los valores estéticos de nuestro estilo de vida son cada vez más fugaces y se encuentran determinados por la capacidad de captar la atención con imágenes publicitarias que transmiten, exaltan e imponen una determinada forma de pensar y de vivir. El arte pop en los 60 —añade Manuel P. Báñez— “destapó el tarro de las esencias del consumo, derribando ciertas fronteras entre lo público y lo privado, entre el ‘estilo’ museístico y elitista del arte y el estilo irreverente y popular de los mass media con sus iconos y objetos cotidianos elevados a la categoría de arte. El arte se sirvió de la publicidad y de las imágenes e iconos del cine y los medios de comunicación para reflejar esa nueva dimensión del consumo de masas”.

La cuestión era evidente para este colectivo de docentes ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no revisar la estética pop y, desde su concepción plástica, la era consumista de las redes sociales?

El arte pop, entre otras características, no eleva el virtuosismo a valor y abandona la idea de la obra de arte como resultado de un proceso eminentemente experto, complejo y difícil. Desde esta posición es comprensible su apoyo al principio de reproducción múltiple.

Por ello, aboga por el uso de algunas técnicas, inusitadas en el campo de las bellas artes, como la serigrafía, el cómic con sus viñetas y las técnicas publicitarias de producción masiva, además de collages y fotografías.

Algunos de los artistas más contundentes de esta corriente produjeron además ‘performances’ y espectáculos interactivos. Se trataba de asestar un duro golpe al coleccionismo y a la mercantilización del arte.

'Triple Elvis' de Andy Warhol. Serigrafía y polímero sintético sobre tela EFE

Una recreación de esta posición y actitud, en la que se combina la imagen del cantante ‘Famous’, ganador de la edición de 2018 de ‘Operación Triunfo’, con carcasas de ‘Smartphone, la encontramos en la siguiente recreación plástica realizada por alumnos y alumnas del Instituto ‘Ramón Carande’ de Sevilla.

ampliar foto Trabajo hecho por estudiantes, compañeros y compañeras, sobre el cantante “Famous” (alumno del Instituto ‘Ramón Carande’), ganador de la Edición de 2018 de Operación Triunfo IES ‘Ramón Carande’

En nuestro siglo siguen vigentes agentes y objetos de deseo que nutren la cultura contemporánea. “El culto a las marcas (especialmente las tecnológicas), el culto a las modernas catedrales del consumo que son las multinacionales de comida rápida y los centros comerciales. También hay algo añadido que singulariza nuestro imaginario colectivo, me refiero a la irrupción de internet y de todo cuanto ha generado alrededor, transformando la manera de comunicarnos, de aprender, de conocer el mundo y de ser.” (Manuel P. Báñez)

¿Merecería un tratamiento desde las artes plásticas, visuales y audiovisuales esta realidad?... Este ha sido el propósito del proyecto colectivo ‘ConSumoArte’.

Con todo, solo hemos iniciado el relato de esta empresa de gigantes. Se necesita la concreción de muchos de los componentes que les da identidad y que han sido reinterpretados en cada centro. Pero esto será objeto de otra narración a la que le dedicaremos una siguiente entrega.



(*) Versión para profesionales en ResearchGate (Descargar en PDF).



(**) Manuel Pérez Báñez es profesor de Dibujo y Artes Visuales en el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía (IEDA). Se define como “Inquieto por naturaleza, el día que deje de tener curiosidad marcará el principio del fin de mi existencia”. Forma parte del colectivo de profesores de Dibujo ‘EnModoArte’ y mantiene un blog de referencia entre los profesionales de la enseñanza que titula: ‘La despensa de Leonardo’. Es autor de artículos sobre enseñanza de las artes en la prensa profesional y coautor de otras entradas del presente Blog como: Postales viajeras en el tiempo, Es algo que se añora cuando no está, Por amor al arte.



(****) Agradecemos al profesorado, equipos directivos y comunidades educativas de los centros participantes en la muestra colectiva ‘ConSumoArte’ por su colaboración e impulso de este tipo de iniciativas educativas innovadoras.