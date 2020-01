El fin del género binario, la pirueta definitiva de Simone Biles, la ética de los robots… 20 cosas de las que vas a hablar en 2020

Los jóvenes han hecho florecer una nueva conciencia climática más exigente que, en 2020, impulsará un consumo más responsable. Las cinco periodistas del blog Carro de combate investigan por todo el mundo —gracias al dinero de sus lectores— las consecuencias de producir alimentos, electrónica o ropa: explotación laboral y monocultivos que perjudican a los países pobres. Una forma de ser responsable es con la alimentación ecológica, la más respetuosa con el medio ambiente y los animales, que no para de crecer y genera ya una producción de casi 2.000 millones de euros al año —la más grande de Europa—, según datos del Ministerio de Agricultura. Este año abrirán los primeros supermercados cooperativos de España en Madrid y Barcelona, donde los clientes —que a su vez son dueños— podrán comprar productos ecológicos y tradicionales a precios un 40% más baratos. La app Too Good To Go (demasiado bueno para tirarlo) ya tiene un millón de usuarios en España, que compran la comida que tiendas y restaurantes no han vendido —a un tercio de su precio— para evitar el desperdicio. Gratix, otra nueva app, propone regalar las cosas que ya no se usan para romper el círculo del consumismo salvaje.

Ilustración de Lalalimola