Una habitación para envolver regalos, y otras excentricidades de las mansiones de los famosos

Las dimensiones de los domicilios españoles convencionales dificultan desde tener familia numerosa hasta algo tan prosaico, pero tan propio de estas fechas, como envolver regalos con holgura. Por eso, cuando estrellas como Michael Jackson, Hugh Hefner o Elvis Presley compraban o mandaban construir sus mansiones huían de estrecheces y pedían que su hogar contara con una gruta con agua, un salón de recreativos, un teatro e incluso una pista de aterrizaje.

A continuación, en ICON repasamos algunas de las estancias más peculiares de las casas de celebridades de la música, el deporte, el cine y la televisión.

Una habitación exclusiva para envolver regalos

¿Dónde está? The Manor es el nombre de la casa que el productor de televisión Aaron Spelling (EE.UU., 1923-2006) tenía en Holmby Hills (Los Ángeles). Construida en 1991, se trata de la mansión más grande de Hollywood gracias a sus más de 5.000 metros cuadrados, divididos entre zonas verdes y una residencia con más de ciento veinte habitaciones. Entre otras estancias como un teatro, un cine, una bolera, un museo de muñecas y bares, The Manor tiene una habitación dedicada únicamente a envolver regalos. Un lugar perfecto para sobrellevar con comodidad estas fechas navideñas.

¿A quién pertenecía? Aaron Spelling fue uno de los grandes productores de televisión estadounidenses. Entre sus series más conocidas están Los hombres de Harrelson (1975), Vacaciones en el mar (1977), Starsky & Hutch (1975), Los ángeles de Charlie (1976), Dinastía (1981) y Sensación de vivir (1990), en cuyo elenco participaba su hija Tori Spelling. Tras el fallecimiento de Aaron en 2006, su viuda Candy Spelling, puso a la venta The Manon argumentando que era demasiada casa para una persona sola. Fue adquirida por la hija del magnate de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone.

Vídeo de la casa de Aaron Spelling. En el segundo 20 aparece la habitación para envolver regalos.

Una sala oval para recibir a las visitas

¿Dónde está? La casa de Salvador Dalí y Gala en Portlligat (Girona) está llena de estancias peculiares. Desde el vestíbulo del oso, denominado así porque lo preside un oso polar disecado, a la piscina decorada con carteles comerciales de Pirelli y Michelin, sin olvidar los huevos colocados en el exterior cuya forma inspiró la conocida como Sala Oval. Diseñada por el pintor expresamente para Gala, que acostumbraba a recibir allí a las visitas y pasar largos ratos descansando, el lugar consta de una chimenea y un enorme sofá dorado que recorre toda la estancia, cuya particular cúpula la dota de una acústica muy especial.

¿A quién pertenecía? Salvador Dalí fue un pintor nacido en Figueras en 1904. Hijo del notario de la localidad, fue enviado a Madrid para continuar sus estudios de pintura en la Academia de San Fernando de Bellas Artes, de donde fue expulsado por enfrentarse al tribunal que le examinaba tras reprochar a sus miembros que no estaban a la altura de juzgar sus conocimientos sobre Rafael Sanzio. Alojado en la Residencia de Estudiantes, Dalí entabló amistad con otros estudiantes como Federico García Lorca y Luis Buñuel, con el que escribiría el guion de la película surrealista Un perro andaluz. En agosto de 1929, Dalí invitó a pasar unos días en Portlligat al poeta Paul Éluard que acudió acompañado de la que por entonces era su mujer, Elena Ivanovna Diakonova, más conocida como Gala, y que acabaría siendo esposa del pintor.

En el minuto 06:52 aparece la sala oval de la casa de Salvador Dalí.

Una habitación con tres televisores encendidos a la vez

¿Dónde está? Graceland, la mansión de Elvis Presley, es una fuente óptima para conocer la personalidad y gustos de su propietario. Erigida en Memphis (EE.UU.) siguiendo el estilo colonial estadounidense, todo lo que hay en su interior está destinado a exaltar la exagerada figura del Rey del rock and roll. Tanto es así que en Graceland no hay un televisión, sino muchos, algunos de los cuales se encuentran en la misma habitación y encendidos al mismo tiempo. La razón de esta extravagancia se remonta al día en que Elvis tuvo noticia de que el vice presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, tenía tres receptores en su despacho para poder ver varios programas a la vez. Elvis, que no era menos que él, decidió hacer lo mismo en Graceland.

¿A quién pertenecía? Elvis Presley (EE.UU., 1935-1977) fue uno de los iconos del siglo XX. Músico, cantante y actor, se dio a conocer reinterpretando temas clásicos de rhythm & blues con un estilo más edulcorado que el de los negros. De hecho, el ser blanco permitió que se le franqueasen las puertas de los medios de comunicación de la época y se convirtiera en un ídolo de la juventud, algo que resultaba imposible a los artistas negros que, en muchos casos, no podían ni siquiera entrar como público a los locales en los que actuaban como músicos.

Elvis decidió tener una habitación con tres televisores después de enterarse de que Lyndon B. Johnson (vice presidente de los Estados Unidos en aquella época) tenía tres receptores en su despacho para poder ver varios programas a la vez. Foto: Flickr

Una selva con cascada dentro de casa

¿Dónde está? La exuberancia de la mansión de Elvis es tal, que no hace falta salir de ella para encontrar más estancias peculiares. Por ejemplo, esta habitación de la selva, decorada con moqueta verde, motivos vegetales, plantas artificiales, adornos polinesios, esculturas de monos y una cascada en una pared… de ladrillo. Al final de la vida del artista, cuando prefería pasar largas temporada en casa, la compañía RCA desplazó hasta Graceland un estudio portátil para grabar algunos temas. De ente todas las estancias, los ingenieros de sonido eligieron la Habitación de la selva por su buena acústica, generada en buena parte por esa tupida moqueta verde.

¿A quién pertenecía? Con la habitación de la selva, Elvis volvió a demostrar su peculiar gusto a la hora de decorar estancias. Un gusto muy en la línea de sus inclinaciones gastronómicas, especialmente la del sándwich de plátano con crema de cacahuete y beicon.

La habitación de la selva de Elvis estaba decorada con moqueta verde, motivos vegetales, plantas artificiales, adornos polinesios, esculturas de monos y una cascada de ladrillo. Foto: Wikipedia

Una estación de tren privada, un zoo y un cine

¿Dónde está? El Rancho Neverland fue el refugio en el que Michael Jackson intentó recuperar la infancia que había perdido mientras triunfaba en el mundo del espectáculo. Para ello dotó al lugar con un parque de atracciones, un cine, un zoo y una sala de recreativos con decenas de máquinas. Las dimensiones del lugar eran lo suficientemente grandes como para incluir también un pequeño tren que recorría los diferentes lugares, tal y como sucede en Disneyland y otros parques de atracciones.

¿A quién pertenecía? Michael Jackson (EE.UU., 1958-2009) fue el rey del pop, un título que obtuvo después de sacrificar su infancia y dedicar casi toda su vida a grabar discos, rodar películas, videoclips y hacer campañas de publicidad. Esta situación lo dejó emocionalmente debilitado y le generó mil y una rarezas que intentó satisfacer a través de caprichos como Neverland, un país de fantasía en el que no había más reglas y obligaciones que las que él establecía.

El Rancho Neverland, cuyo propietario era Michael Jackson, tenía un parque de atracciones, un cine, un zoo e incluso una sala de recreativos y un tren que recorría los diferentes lugares de la finca.

Una gruta artificial con agua, islotes y colchonetas

¿Dónde está? Durante décadas, la mansión Playboy acogió de manera habitual fiestas cuyos invitados eran los personajes más destacados del mundo del espectáculo, la cultura o el deporte internacionales. Entre la oferta de ocio incluida en los casi dos mil metros cuadrados de la casa, se encuentran un cine, una habitación con recreativos, dormitorios privados para los invitados, un bar, una discoteca y una gruta artificial con agua, islotes, colchonetas y luces tenues, en la que era posible bañarse, descansar, tomar una copa y entablar conversación con los demás invitados.

¿A quién pertenecía? La Mansión Playboy fue construida en 1927 por el arquitecto Arthur R. Kelly. En 1971, Hugh Hefner (EE.UU., 1926-2017), propietario de Playboy, decidió trasladar su residencia de Chicago a Los Ángeles, para lo cual compro el edificio en el que fijó su domicilio, radicó las oficinas de su revista y creó un lugar de esparcimiento en el que lo mismo grababa un programa de televisión, que organizaba un concierto o montaba una fiesta.

La mansión Playboy tenía una gruta artificial con agua, islotes, colchonetas y luces tenues, en la que era posible bañarse, descansar, tomar una copa y entablar conversación con los demás invitados. Foto: Flickr

Una pista de baloncesto cubierta con las dimensiones reglamentarias

¿Dónde está? La mansión que Michael Jordan (EE.UU., 1963) posee en Chicago tiene un salón de fumadores, una sala de juego con mesas para póker, campo de golf, piscina, gimnasio y pista de baloncesto cubierta con las dimensiones reglamentarias. A pesar de haber sido construida a la medida del deportista, Jordan decidió deshacerse de la casa poniéndola a la venta por un precio que ronda los treinta millones de dólares (alrededor de 27 millones de euros). Después de seis años, la vivienda sigue sin encontrar comprador y, mientras, el que fuera el número 23 de los Bulls de Chicago paga al año unos 90 mil euros de impuestos y gastos de mantenimiento.

¿A quién pertenece? Michael Jordan es uno de los baloncestistas más importantes de los años 80 y 90. Jugador de los Bulls de Chicago, su palmarés incluye seis anillos de la NBA, otros tantos títulos como mejor jugador, dos medallas olímpicas de oro y catorce participaciones en el torneo All-Star, en el que solo son convocados los mejores jugadores profesionales de cada temporada. Además, tiene una línea de ropa con su nombre para la marca deportiva Nike.

Michael Jordan mandó construir en su mansión de Chicago una pista de baloncesto cubierta con las dimensiones reglamentarias.

Una pista de aterrizaje con hangar

¿Dónde está? La mansión de John Travolta (EE.UU., 1954) en Ocala, Florida, está situada en el Jumbolair-Greystone, un aeropuerto que no da servicio a vuelos comerciales o militares, pero sí a vuelos privados y que permite construir viviendas en sus terrenos. Los residentes de la zona pueden utilizar las pistas y los demás servicios del aeropuerto como haría cualquier propietario con las carreteras y accesos de una urbanización privada, solo que con aviones y avionetas.

¿A quién pertenece? Además de actor conocido por películas como Grease (1978), Pulp fiction (1995) y Fiebre del sábado noche (1977), John Travolta es un gran aficionado a los aviones y cuenta con licencia de piloto. Aunque no es habitual, son varios los famosos que comparten afición con Travolta. Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, por ejemplo, es piloto y ha llevado a sus compañeros en las giras en más de una ocasión. En 2015, Harrison Ford sufrió un accidente mientras pilotaba que lo hizo aterrizar de emergencia en un campo de golf, Angelina Jolie también tiene licencia de vuelo y lo mismo sucede con Morgan Freeman.

La mansión de John Travolta en Ocala, Florida, está situada en el Jumbolair-Greystone, un aeropuerto que da servicio a vuelos privados y permite construir viviendas en sus terrenos. Foto: Google Maps

Un volcán en erupción y un muelle subterráneo

¿Dónde está? Villa Certosa era la residencia de recreo de Silvio Berlusconi (Italia, 1936) en Cerdeña. En ella, además de dormitorios, comedores, salas de reunión, cocina, cuartos de baño y una discoteca había un muelle subterráneo parecido a los que se ven en las películas de James Bond y que permitía salir desde la vivienda en una embarcación sin ser visto. Además, el político italiano mandó construir un volcán artificial para hacerlo entrar en erupción en mitad de las famosas fiestas bunga-bunga (el código privado de la casa para decir orgía). El problema era que resultaba tan espectacular, que la primera vez que lo puso en funcionamiento, los vecinos del lugar alertaron a los bomberos.

¿A quién pertenece? Silvio Berlusconi es un empresario y político italiano que ostentó el cargo de Presidente del Consejo de Ministros del país transalpino durante tres legislaturas. En la actualidad y después de superar una serie de escándalos relacionados con la corrupción, política y la de menores, Berlusconi es Diputado del Parlamento Europeo.

La habitación de los M&M’s

¿Dónde está? La casa que Marcus 'Notch' Persson (Suecia, 1979) adquirió en 2014 en California cuenta con una sala de exposición de automóviles (para lo cual es necesario tener unos cuantos), varias barras de bar, y un lugar dedicado exclusivamente a las golosinas, los caramelos y los M&M’s (bolitas de chocolate bañadas en una pasta de azúcar de colores). Unos atractivos que hicieron que Beyoncé y Jay Z también realizaran una oferta de compra por la vivienda, aunque finalmente acabó siendo superada por Persson.

¿A quién pertenece? Markus 'Notch' Persson es el creador del videojuego Minecraft. Un éxito del ocio electrónico que fue comprado por Microsoft por 2.000 millones de euros, bastante más de lo que costó esta mansión californiana, que rondó los 60 millones de euros.

La casa de Marcus 'Notch' Persson cuenta con un lugar dedicado exclusivamente a las golosinas, los caramelos y los M&M’s. Foto: Twitter

