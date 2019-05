Por qué estos ricos y famosos eligieron no salir (casi) nunca más de casa

La fama se gestiona de muchas maneras. Mientras muchos artistas la buscan y la disfrutan hasta el fin de sus días, otros deciden poner un muro a su vida llegado cierto momento de sus carreras. Ya sea por vanidad, enfermedad o hechos traumáticos que marcaron su vida, repasamos en esta lista a figuras de la cultura o el poder que optaron por dejarse ver muy poco o casi nada.

Bettie Page, la 'pin up' más famosa de la historia y símbolo sexual de varias generaciones, en una imagen tomada en 1955. Getty Images

- Bettie Page: la gran 'sex symbol' que no quiso que nadie la volviese a ver

Conocida por... Ser la pin up definitiva, la chica de calendario, modelo erótica, una de las primeras portadas de Playboy y símbolo sexual de varias generaciones. El estilo (el flequillo moreno, el maquillaje muy marcado, el gusto por la ropa de cuero) de Bettie Page (Tennessee, 1923- California, 2008) ha influido en decenas de artistas y hoy podemos verlo en estrellas como Katy Perry o Rihanna.

¿Cuándo y por qué se retiró? Tras su era dorada, Page se convirtió al cristianismo a finales de los años cincuenta, con 34 años. Intentó realizar varias labores relacionadas con las misiones o la enseñanza, pero su pasado como modelo y su condición de divorciada se lo impidieron en varias ocasiones. A finales de los setenta le fue diagnosticada esquizofrenia. En los noventa, mientras vivía en una residencia y sin apenas dinero, el interés en su figura revivió gracias a exposiciones y documentales. Llegó a dar algunas entrevistas, pero siempre telefónicas o, si eran televisivas, exigía que su rostro permaneciese en la sombra. Page no quiso que el público volviese a verla nunca y la recordase siempre como en su dulce y bella juventud. Falleció en 2008 a los 85 años.

Tras retirarse del cine con solo 36 años, Greta Garbo se mudó a Estados Unidos. En la imagen, un fotógrafo la sorprende en 1951 y ella se tapa la cara con su chaquetón. Getty Images

- Greta Garbo: "¡Quiero estar sola!"

Conocido por... Algunas de las películas más famosas de los años treinta. Su rostro hierático llenó las pantallas en Mata Hari o Margarita Gaultier y, con Ninotchska, demostró que también podía hacer reír (aunque ella solo se riese en una famosísima escena). Su particular rostro y estilo y su comentada vida privada han puesto a Garbo (Estocolmo, 1905 - Nueva York, 1990) en el olimpo de las grandes leyendas de Hollywood, aunque fuese sueca de nacimiento.

¿Cuándo y por qué se retiró? A los 36 años, Garbo se retiró tras una ultima película que no gozó del éxito que ella esperaba, La mujer de las dos caras (1941). Se hizo coleccionista de arte, se compró un enorme apartamento en Nueva York y, pese a que continuó haciendo viajes ocasionales con amigos poderosos, no dio una sola entrevista a la prensa y, cuando salía a dar paseos por Nueva York, lo hacía con ropa discreta y enormes gafas de sol. Falleció en 1990 con 84 años. Su vida siempre quedará asociada a una frase que dijo su personaje en la película Gran hotel: "¡Quiero estar sola!".

Syd Barrett, líder de Pink Floyd, en el camerino de un club de Londres durante una actuación en 1969. Getty Images

- Syd Barrett, el genio de Pink Floyd que se retiró a los 32 años y vivió con su madre



Conocido por... Ser el cantante y compositor de los temas del primer álbum de Pink Floyd, The piper at the gates of dawn (1967). Considerada una de las cumbres del pop psicodélico, Barrett (Cambridge, 1946-2006) abandonó la banda después de ese primer álbum.

¿Cuándo y por qué se retiró? Tras publicar dos álbumes en solitario, Barrett abandonó la industria musical en 1972 y se retiró definitivamente en 1978 (con 32 años), guardando estrictamente su privacidad hasta su muerte en 2006 por cáncer de páncreas. Pese a que desde su retiro aceptó que se lanzasen discos de canciones inéditas suyas (como Opel en 1988) y recopilatorios de Pink Floyd con temas de su autoría, jamás acudió a homenajes ni aceptó entrevistas. Sus años de reclusión en una casa de Cambridge los dedicó a pintar y a la jardinería. Se cuidó su madre hasta que ella falleció en los 90. Luego, se encargó de él su hermana, hasta que el músico falleció con 60 años.

Theo Albrecht durante un encuentro con la prensa en diciembre de 1971, poco después de ser liberado de su secuestro. Sería casi imposible volver a verlo a partir de entonces. Getty Images

- Theo Albrecht, el dueño millonario de los supermercados Aldi que llevó una vida de ermitaño después de ser liberado de un secuestro



Conocido por... Ser uno de los fundadores de la cadena de supermercados alemanes Aldi (que responde a las primeras sílabas de Albrecht Diskont, o sea, Descuentos Albrecht). Aldi revolucionó los supermercados al ofrecer bajos precios y que hoy tiene 10.000 establecimientos en 20 países (en España también). Theo (Essen, Alemania 1922-2010) fue en 2010, año en que murió, el número 31 en la lista de personas más ricas del mundo.

¿Cuándo y por qué se retiró? En 1971, cuando Theo tenía 49 años, fue secuestrado durante 17 días. Su liberación a cambio de siete millones de marcos alemanes (que, en la actualidad, supondrían unos doce millones de euros) estuvo seguida de la detención de los secuestradores, aunque la familia Albrecht solo recuperó la mitad del dinero. Su secuestro hizo que llevase una vida casi de ermitaño, viajase en coches blindados y armados y no hiciese apariciones públicas ni declaraciones. Falleció en 2010. Hoy sus hijos continúan con el negocio (y la enorme fortuna).

La cantante Enya no hace giras y vive en un castillo en Dublín. En la imagen, la cantante en una de sus escasas apariciones públicas en Los Ángeles en 2017. Getty Images

- Enya, la superventas que apenas sale de su castillo

Conocido por... Ser la artista irlandesa más famosa y vendedora después de U2 y haber establecido la música celta con aires new age como un éxito entre el público masivo. Las canciones de Eithne Pádraigín Ní Bhraonáin, de nombre artístico Enya (Gweedore, Irlanda 1961), suenan en hilos musicales, locales de chill out, anuncios publicitarios, en El señor de los anillos y en millones de casas en todo el mundo.

¿Cuándo y por qué se retiró? Enya siempre ha sido reacia a las apariciones públicas y nunca ha hecho una gira, un hecho extraordinario para una artista tan vendedora. Dado que ha sufrido ataques de admiradores perturbados hasta en dos ocasiones (en 1996 y 2005, aunque ella no los sufrió directamente), el castillo que compró en Dublin en 1997 está dotado de extraordinarias medidas de seguridad y tiene una habitación del pánico que es donde se refugió en el segundo ataque (dos hombres maniataron a una de sus personas de servicio y robaron propiedades de la cantante). Ella ha declarado respecto a este carácter tan huidizo: “Nunca he intentado crear un enigma, solo es que siempre he sido una persona muy independiente”.

Camilo Sesto en sus tiempos de 'Camilo Superstar', cuando fue uno de los mayores ídolos musicales y teatrales de España y América Latina. Getty Images

- Camilo Sesto: el divo en su mansión

Conocido por... Camilo Sesto (Alcoy, 1946) es, así de claro, una de las más grandes estrellas de la música que ha dado España. Ha vendido (según algunas estimaciones) más de 70 millones de discos alrededor del mundo y ha protagonizado musicales en el teatro como Jesucristo Superstar, que lo convertiría definitivamente en un ídolo en todos los países de habla hispana.

¿Cuándo y por qué se retiró? Pese a que su retirada oficial de los escenarios y de la música se produjo el año pasado, con 72 años, sus apariciones públicas disminuyeron en el siglo XXI, tras ser sometido a un transplante de hígado en 2001 y sufrir diferentes problemas de salud desde entonces. Su vida es muy casera y se dedica a la pintura en su mansión de Torrelodones, Madrid. Pese a que ha acudido a actos puntuales y sale a cenar con amigos íntimos, hace muchos años que Camilo decidió esconderse. Ofrece entrevistas muy ocasionales, como la que concedió a EL PAÍS SEMANAL.

El director Stanley Kubrick durante el rodaje de una de sus obras más controvertidas y laureadas, 'La naranja mecánica' (1971). Getty Images

- Stanley Kubrick, la leyenda del cine que no quería subirse a un avión

Conocido por... Poco más se puede decir del director más iconoclasta y singular del cine comercial del siglo XX: solo hizo 13 películas, abarcó todos los géneros y ninguna de ellas se parecía a la otra. Con Lolita, Teléfono rojo, 2001, La naranja mecánica o Barry Lyndon, Kubrick (Nueva York, 1928 - Hertfordshire, 1999) se ganó un puesto en el firmamento del cine.

¿Cuándo y por qué se retiró? Kubrick se fue a vivir al Reino Unido para rodar Lolita a comienzos de los sesenta y decidió quedarse allí, en una mansión en la campiña a media hora de Londres. Desde entonces rodó todas sus películas en Inglaterra aduciendo miedo a volar. Apenas salió de Inglaterra durante 40 años, entre la mudanza y su muerte en 1999. Con sus consejeros y productores en EE. UU. hablaba por teléfono y concedió muy pocas entrevistas. En marzo de 1999, poco después de terminar el montaje de Eyes Wide Shut, Kubrick falleció a los 70 años.

Retrato de J.D. Salinger, autor del clásico 'El guardián entre el centeno' y uno de los escritores más huidizos de la historia. Getty Images

- J.D. Salinger, genio literario y eremita

Conocido por... Solo publicó una novela, El guardián entre el centeno, pero su influencia es tan grande que la han leído incluso gente que no suele leer libros, síntoma claro de que un escritor ha triunfado a lo grande. Salinger (Nueva York, 1919 - New Hampshire, 2010) ha vendido unas setenta millones de ejemplares. Sus cuentos son menos populares, pero nadie debería perdérselos.

¿Cuándo y por qué se retiró? Tras obtener la fama con El guardián entre el centeno en los años cincuenta, Salinger se convirtió en algo parecido a un ermitaño en su casa de New Hampshire. Hay muy pocas imágenes de él, no concedió entrevistas y la leyenda afirma incluso que escribía en un búnker donde guardaba bajo siete llaves su material inédito. Falleció, sin romper ese misterio, el 27 de enero de 2010 con 91 años.

Marisol no ha vuelto a dar entrevistas ni a trabajar ni a dejarse ver en homenajes que le rinden desde hace más de 30 años. Sin embargo, en 2012 acudió a la primera exposición como fotógrafa de su hija actriz, María Esteve. Fue en Málaga. Cordon Press

- Marisol, el gran misterio de la historia pop española

Conocida por... Ser nuestra estrella infantil definitiva. Tómbola, Marisol rumbo a Río, Ha llegado un ángel… Varias generaciones han visto estas películas en las que Pepa Flores (Málaga, 1948), una niña rubia y de rostro y voz angelicales, ocultaba una vida casi de explotación y robo de la infancia.

¿Cuándo y por qué se retiró? En 1985, tras la película Caso cerrado, y con 37 años, se retiró sin concesiones ni excepciones de la vida profesional y pública. Hoy vive en Málaga rechazando premios de honor, homenajes y, según se cuenta, grandes cantidades de dinero por una entrevista. Ocasionalmente se publican fotos de ella, eso sí, paseando por las calles de Málaga, y su hija María Esteve ha seguido su estela como actriz de cine.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.