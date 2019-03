Nueve famosos extranjeros que hablan español casi mejor que tú y cuatro que deberían, pero no

Solo el chino -con 950 millones de hablantes- supera al español como idioma más hablado en el mundo. Según el anuario del Instituto Cervantes, casi 600 millones de personas -577 concretamente- dominan la lengua española y 478 millones la tienen como lengua materna. El anuario refleja también que el español es la segunda lengua (la primera es el inglés) más utilizada en Wikipedia, Facebook y Twitter. No obstante, a pesar de estar cerca de la supremacía, no es común encontrar a famosos internacionales familiarizados con el idioma que dio vida a Don Quijote de la Mancha.

En ICON hemos recopilado los casos de nueve que han sorprendido por su domino del español. Y recordamos a cuatro estrellas internacionales que deberían saber hablarlo (por la cantidad de años que han estado ligados a nuestro país) y, sin embargo, no lo hacen.

- Gwyneth Paltrow: hija adoptiva de Talavera de la Reina

Conocida por. En 1999 ganó un Oscar a mejor actriz por Shakespeare in love, pero antes de eso Gwyneth Paltrow (EE.UU., 1972) ya había participado en películas respaldadas por la crítica, como Seven (1996). Precisamente, durante el rodaje de esta cinta coincidió con Brad Pitt, con quien llegó a prometerse y a copar portadas internacionales.



Por qué habla español. La actriz, ahijada de Steven Spielberg, veraneó durante su adolescencia en Talavera de la Reina (Toledo) para mejorar su español. Desde los 15 años, Paltrow pasaba los veranos en esta ciudad manchega con una familia española, los Lázaro Ruiz, gracias a la que hoy domina la lengua de Cervantes. Treinta años después, la protagonista de Shakespeare in love continúa viéndose con ellos. "Siempre que viene a España intentamos quedar", aseguró a Vanity Fair Jesús Lázaro Ruiz, hermano español de la actriz. Tal es el vínculo que la actriz mantiene con la familia y la ciudad que en 2003 fue nombrada hija adoptiva de Talavera de la Reina. Paltrow, abanderada del idioma y la gastronomía española (en El Hormiguero aseguró que “la mejor tortilla es la de Talavera”), quiere que los hijos que tuvo con su exmarido Chris Martin -líder de Coldplay-, Apple (14 años) y Moses (12 años), sigan sus pasos. Además de hacer que los hermanos hablen entre ellos en español, en verano les manda varias semanas a Conil de la Frontera (Cádiz).

Pincha aquí para ver la soltura con la que Paltrow se comunica en español.



- Jean Reno: un francés muy gaditano

Conocido por. Jean Reno (Casablanca, 1948) se coló en el imaginario colectivo a principios de los noventa con películas como León (1994), donde una preadolescente Natalie Portman le daba la réplica. Ha trabajado con Meg Ryan, Tom Cruise o Robert de Niro. En 1999, el presidente de Francia Jacques Chirac reconoció el trabajo del actor nombrándole Caballero de la Legión de Honor.

Por qué habla español. En el documento de identidad del actor aparece su verdadera identidad: se llama Juan Moreno y Herrera-Jiménez. Se trata de un nombre exótico para un ciudadano francés, pero no para un gaditano. Juan Moreno, conocido popularmente como Jean Reno, es hijo de gaditanos exiliados durante el franquismo. De ahí el Moreno y Herrera-Jiménez. Su madre, nacida en Jerez de la Frontera, y su padre, de Sanlúcar de Barrameda, se encargaron de que el actor y su hermana María Teresa no perdieran sus raíces hablándoles en español, idioma que ambos hermanos dominan. En 2006 fue nombrado hijo adoptivo de Cádiz y lo agradeció con un emotivo discurso: "No lloré cuando Chirac me nombró caballero de la Legión de Honor y sí aquí, en Cádiz". Como colofón, el pasado 1 de marzo estrenó la primera película que rueda en español, 4 latas. En cinta comparte cartel con Arturo Valls y Quique San Francisco. "Estaba muy angustiado por hablar correctamente el idioma. El reto era hablar español y que el publico esté contento conmigo. No sabía si me dirían '¡vete!' o '¡quédate!", aseguró el actor a Europa Press.

Pincha aquí para comprobar que Reno domina el español.

- Viggo Mortensen: una infancia nómada con acento argentino

Conocido por. Es probable que para los fans de la saga cinematográfica El señor de los anillos Viggo Mortensen (EE.UU., 1958) sea Aragorn de aquí a la eternidad. Con este personaje alcanzó la popularidad. Pero, antes de que Peter Jackson le diera en 2001 el papel, Mortensen ya había participado en películas importantes. En 1985 interpretó a un amish en Único testigo, protagonizada por Harrison Ford, y en 1993 apareció en Atrapado por su pasado, dirigida por Brian de Palma. Además, ha trabajado con grandes estrellas como Nicole Kidman, Demie More, Michael Douglas o Gwyneth Paltrow.



Por qué habla español. Cuando el actor tenía dos años sus padres -danés él, estadounidense ella- se mudaron a Argentina. Allí pasó su infancia, se hizo hincha del San Lorenzo de Almagro y aprendió castellano. A los 11 años, cuando sus padres se separaron, se fue a vivir con su madre y sus hermanos a Estados Unidos. Su fluidez con el castellano le valió para protagonizar la película española Alatriste. Durante el rodaje de esta cinta, de Agustín Díaz Yanes, conoció a la catalana Ariadna Gil, su pareja desde entonces.

Pincha aquí para ver al actor hablar español con acento argentino.

- Marzenna Adamczyk: a la embajadora polaca no le para nadie



Conocida por. Obra y gracia de David Broncano. El presentador de La resistencia invitó al programa a la embajadora de Polonia en España y en cuestión de segundos esta se hizo con el control de la situación. En un programa donde la máxima es bromear con el invitado, Marzenna Adamczyk (Polonia, 1956) decidió burlarse de todo y todos saliendo antes de tiempo al escenario. Broncano, descolocado por la espontaneidad de la polaca, no daba crédito. El público, entre las risas y aplausos, vitoreó a Adamczyk y las redes sociales no pudieron más que convertirla en un fenómeno viral. "Estaba rodeada de personas y todos por el pinganillo diciendo: 'Coño, coño, que la embajadora está entrando", explicó a El Confidencial la embajadora.



Por qué habla español. En 1980, con 24 años, se licenció en Estudios Hispánicos en la Universidad de Varsovia. Este título ayudó a que fuera elegida para formar parte de la Embajada de Polonia en España durante seis años, entre 1999 y 2005. Tras esta primera incursión española, en 2007 Adamczyk se trasladó a Cuba, donde ejerció de Embajadora de Polonia. En 2010, regresó a España, esta vez a Barcelona, como Cónsul General de Polonia. Desde 2016 ostenta el cargo de Embajadora de Polonia en España. Esta trayectoria tan ligada a la cultura hispánica ha hecho que la polaca hable el castellano con la misma precisión que un nativo. Términos como "cochiquera" no son un misterio para Marzenna Adamczyk, tal y como demostró hace unos meses en La resistencia.

Pincha aquí para ver la entrevista en español de la embajadora de Polonia en España.

- Thibaut Courtois: belga que aprendió castellano en unos meses

Conocida por. El futbolista (Bélgica, 1992) debutó con 16 años en primera división. Lo hizo con el club belga KRC Genk. En 2011, tras ganar la liga con el KRC Genk, fichó por el Chelsea. El equipo inglés lo cedió al Atlético de Madrid, donde pasó tres temporadas y ganó una Europa League, una Copa del Rey y una Liga, entre otros títulos. A su regreso a Inglaterra de la mano del Chelsea añadió a sus méritos una Copa de la Liga y dos de la Premier League. Actualmente juega en el Real Madrid, equipo con el que no atraviesa su mejor etapa deportiva.

Por qué habla español. En 2011, Courtois se trasladó a Madrid tras fichar por el Atleti. Tenía 19 años y no hablaba nada de español. En el equipo solo Filipe, Mario Suárez y Tiago se defendían con el inglés. Esta circunstancia obligó al portero a acelerar su aprendizaje del castellano. "Afortunadamente soy bueno con los idiomas y, aunque yo apenas pudiese decir una palabra, ellos me llevaban a todas las cenas y me integraron rápidamente en el grupo", confesó a Marca. En solo unos meses, Courtois logró comunicarse en la lengua de Cervantes. A su tesón hay que sumarle que desde 2014 mantiene una relación intermitente con una mujer española: Marta Domínguez. Con ella ha tenido a sus dos hijos, Adriana (4 años) y Nicolás (2 años). El belga abandonó España cuando el Chelsea, que le había cedido, le reclamó. Pero siempre tuvo como objetivo regresar. En la capital española se quedaron Marta Domínguez y sus dos vástagos. "Cuando me fui a Inglaterra tenía claro que algún día iba a regresar a España", reconoció al diario deportivo. Y así ha hecho. En 2018 volvió a Madrid para unirse al Real Madrid, club que pagó 35 millones de euros al Chelsea por su traspado.

Pincha aquí para ver a Coutois hablar español.

- Zoe Saldaña: una neoyorquina de origen caribeño

Conocida por. La actriz (EE.UU., 1978) ha participado en películas como Piratas del Caribe (2003), La terminal (2004) o Star Trek (2009). Pero fue el papel de Neytiri que James Cameron le ofreció en Avatar (2009) el que popularizó su rostro. Además, su relación con Bradley Cooper, con quién salió durante unos meses en 2011, no pasó desapercibida en los medios.



Por qué habla español. Como deja intuir la "ñ" de su apellido, Saldaña tiene raíces latinas. Su padre era dominicano y su madre puertorriqueña. La actriz se crió en Queens, barrio latino de Nueva York, donde pudo practicar la lengua de sus padres desde niña. En 2014, cuando estaba embaraza de sus mellizos aseguró a People que quería comunicarse con los niños en español. "Nuestros hijos hablarán las lenguas que nosotros hablamos. Mis hermanas y yo crecimos estudiando francés y hablando español e inglés. Así que yo voy a hacer un esfuerzo por hablar en español a mis hijos", afirmó a la revista.

Pincha aquí para comprobar que Saldaña habla un español fluido.

- Nelly Furtado: de Canadá a los Grammy Latinos

Conocida por. A principios de los 2000, la música de Nelly Furtado (Canadá, 1978) era recurrente en las radios internacionales. Con 22 años, la canadiense publicó su primer disco, Whoa, Nelly! Dos años después, en 2002, ganó un Grammy a la mejor interpretación vocal femenina por el tema I'm like a bird.

Por qué habla español. Porque a los 14 años empezó a acudir a clases de español y el idioma le gustó tanto que en 2009 decidió publicar un disco grabado íntegramente en español, Mi plan. Por este trabajo ganó un Grammy Latino al Mejor Álbum de Pop Vocal Femenino. Además de en varias de sus canciones, Furtado aprovecha para comunicarse en español siempre que concede entrevistas a medios hispanos. Y lo hace con gran fluidez.

Para ver a Furtado hablar en español pincha aquí.

- Tom Hiddleston: 15 años estudiando español por el mero placer de aprender



Conocido por. El actor (Inglaterra, 1981) alcanzó la popularidad en 2011 gracias a Loki, personaje de Thor (trilogía de Marvel protagonizada por Chris Hemsworth). El reconocimiento de la crítica llegó un poco después, en 2016, cuando ganó un Globo de Oro por su trabajo en la miniserie El infiltrado. Y su fugaz noviazgo con Taylor Swift (salieron durante el verano de 2016), terminó de colocarlo en el ojo del huracán. "Taylor es increíble y lo pasamos muy bien juntos, pero es muy difícil mantener una relación cuando es tan mediatica", se sinceró en la edición americana de GQ.



Por qué habla español. Porque a pesar de no tener ningún nexo familiar con el mundo hispano, Tom Hiddleston lleva 15 años estudiando el idioma por placer. Interesarse por el español y hablarlo en las entrevistas que concede a medios latinos como Despierta América, le valió para que el mexicano Guillermo del Toro se fijara en él y le ofreciera un papel en La cumbre escarlata (2015). "Me encantaría completar el trío mexicano trabajando con Iñárritu y Cuarón. Creo que precisamente a ellos fue a los primeros a los que Guillermo mostró La cumbre escarlata. De verdad confía en ellos", confesó Hiddleston a GQ.

Si quieres ver al actor hablar en español pincha aquí.

- Eva Mendes: "Completamente cubana y completamente estadounidense"

Conocida por. Eva Mendes (Miami, 1974) comenzó su carrera como modelo y terminó pasándose a la interpretación. La actriz ha trabajado, entre otros, con Will Smith (en Hitch), Nicolas Cage (en Ghost Rider) o Denzel Washington (en Training Day).

Por qué habla español. Porque sus padres son cubanos. Nacer en Miami (ciudad estadounidense donde el 60 % de la población habla español) y crecer en California (estado con 14 millones de hispanos) ayudó a que la actriz no perdiera las raíces parentales. "Tengo lo mejor de los dos mundos. Me siento completamente cubana y completamente estadounidense al mismo tiempo. Estoy muy agradecida de que mi madre viniera a Estados Unidos arriesgándolo todo para brindarnos esta oportunidad", confiesa la actriz. Mendes habla español con fluidez y se lo enseña a Esmeralda (5 años) y Amada (3 años), las hijas que tiene con Ryan Gosling. "Esmeralda habla sobre todo spanglish. Es adorable. Para Ryan y para mí es muy importante asegurarnos de que no solo conozca el idioma, sino también la cultura. Mi madre, que vive a quince minutos de nosotros, lo hace fácil porque habla a las niñas en español y les cocina comida cubana. Mi padre, que lleva viviendo en Estados Unidos 45 años, todavía no habla bien inglés: solo habla a las niñas en español", explicó Eva Mendes en una entrevista a People.

Pincha aquí para ver a Eva Mendes hablar español en 'El Hormiguero'.



Y cuatro que deberían hablarlo, pero no lo hacen:

- Gareth Bale: seis años en España, un español deficiente

Conocido por. Ser uno de los futbolistas en activo mejor valorados. Gareth Bale (Reino Unido, 1989) inició su carrera futbolística en la Premiere League inglesa y en 2013 comenzó su andadura en la liga española.



Por qué debería hablar español. Porque aterrizó en España en 2013 y desde entonces ya han pasado seis años. En este tiempo Bale no se ha soltado a la hora de hablar español ante las cámaras. Sin embargo, el profesor que se encarga de enseñar al futbolista nuestro idioma, Michael Gómez, asegura que no lo hace porque inseguridad, no porque no sepa. "Tiene mejor nivel del que aparenta. Lo que pasa es que Bale es un tipo muy perfeccionista, y le da bastante miedo hablar en cámaras y meter la pata con algún verbo, o alguna palabra que no sepa. Pero sabe más de lo que aparenta”, aseguró Gómez en Jugones (programa deportivo de La Sexta).

Pincha aquí para ver cómo Bale intenta comunicarse en español.

- Melanie Griffith: "Antonio, te quiero una 'jartá"



Conocida por. Melanie Griffith (EE.UU., 1957) lidia con la fama desde que llegó a este mundo gracias a su madre, Tippi Hedren, la actriz a la que Hitchcock hizo la vida imposible durante los rodajes que compartieron. Parentescos a parte, Griffith estuvo nominada a un Oscar por Armas de mujer (1988). No lo ganó, pero sí se llevó a casa un Globo de Oro por esta interpretación.



Por qué debería hablar español. Porque estuvo casada 18 años con el actor español más internacional. Efectivamente, hablamos de Antonio Banderas. A pesar de haber pasado casi dos décadas junto al malagueño, con el que tuvo a una hija, Estella del Carmen, la actriz apenas es capaz de construir una subordinada en español. Lo que sí repitió como un mantra en español a lo largo de su matrimonio fue: "Antonio, te quiero una jartá".

Pincha aquí para ver cómo la actriz intenta comunicarse en español.



- David Beckham: aprender idiomas no estaba entre sus prioridades

Conocido por. En resumen, por ser uno de los futbolistas más importantes de las últimas décadas. En 2004, David Beckham (Reino Unido, 1975) fue el futbolista mejor pagado del mundo y le nombraron uno de los 125 mejores futbolistas vivos. Se retiró en 2013 después de veinte años de carrera. Desde entonces es, junto a su mujer, Victoria, una de las marcas más rentable.



Por qué debería hablar español. Porque pasó cinco años viviendo en España e incluso tuvo un hijo en nuestro país. En 2003, cuando le fichó el Real Madrid, el futbolista se trasladó con su familia de Londres a Madrid. Entonces eran cuatro: su mujer, la exspicegirl Victoria, y sus dos hijos mayores, Brooklyn y Romeo. En 2005 nació en Madrid el tercer hijo del matromonio, Cruz Beckham, y en 2011, ya en Los Ángeles, nació la pequeña de los Beckham, Harper Seven. La familia estuvo en la capital española hasta 2007, pero ni el centrocampista ni Victoria aprovecharon los años que pasaron en España para aprender castellano.

Pincha aquí para ver cómo Beckham intenta comunicarse en español.



- Chrisitna Aguilera: apenas sabe comunicarse en su lengua paterna

Conocida por. Su nombre empezó a sonar a principios de los noventa, cuando solo era una adolescente. En esa época, Christina Aguilera (EE.UU., 1980) presentaba junto a Britney Spears, Justin Timberlake y Ryan Gosling el programa infantil Mickey Mouse Club. Con solo 19 años sacó su primer disco, Christina Aguilera (1999), y ganó un Grammy.



Por qué debería hablar español. Porque es el idioma nativo de su padre, que es ecuatoriano. Sin embargo, Aguilera, que quiso aprovechar su apellido para abarcar parte del mercado hispano grabando un disco en castellano, necesitó que le escribieran fonéticamente cada una de las canciones del álbum. Logró que su pronunciación en el disco, Mi reflejo (2000), fuera aceptable, pero sin un guion de por medio apenas sabe comunicarse en su lengua paterna.

Pincha aquí para ver cómo la cantante intenta comunicarse en español.



