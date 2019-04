Esto es lo que les ocurrió a estos quince éxitos musicales que se atrevieron a hablar de Jesucristo

Las canciones de pop y rock han hablado de casi todo: drogas, sexo, política... Y nunca ha pasado nada. Si acaso, algún ofendido aislado. Otra cosa muy distinta pasa con la religión y su figura suprema, Dios. Aquí muchas más personas tienen la piel fina y se sienten interpeladas y agraviadas. Si a esto se le une pasión y autoridad, la cosa se pone seria.

Estas estrellas del pop se han atrevido a tratar en sus textos a la figura de Dios (la mayoría de los casos personalizada en Jesucristo, la figura central del cristianismo y la encarnación de Dios, según esta religión) con repercusiones dispares: desde el escándalo y la censura hasta el himno de iglesia.

Cuando 'Jesucristo Superstar' se llevó al teatro en España en 1975 recibió amenazas de bomba. Finalmente triunfó. Los protagonistas fueron Camilo Sesto (en la foto), Teddy Bautista y Ángela Carrasco.

- 'Getsemaní', Camilo Sesto

De qué va. Antes de ser detenido por las autoridades romanas, Jesús pasa sus últimas horas meditando en el huerto de Getsemaní y preguntándole a su Padre qué tiene planeado para él. No hacemos spoiler si les decimos que nada bueno.

Cuál es la intención del artista. Getsemaní es uno de los temas más conocidos de Jesucristo Superstar, musical creado por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice que, antes de ser un montaje teatral, fue un simple disco conceptual basado en los Evangelios en el que participaron Ian Gillian, cantante de Deep Purple, y la estrella del glam Gary Glitter. Surgido en ese ambiente de apertura religiosa generada por el Concilio Vaticano II, Jesucristo Superstar no solo tenía referencias del cristianismo, sino que también bebía de otras fuentes, como el hippismo y montajes musicales de la época como Hair y Godspell.

Qué repercusión tuvo. A pesar de la modernización de la Iglesia católica en la segunda mitad del siglo XX, en España, la jerarquía y los fieles no eran partidarios de demasiadas innovaciones. El estreno de la adaptación cinematográfica de Jesucristo Superstar, en 1973, provocó protestas y rezos colectivos del rosario en las puertas de los cines en que se proyectaba. Cuando en 1975, tras muchas negativas de la censura franquista, se consiguió estrenar la versión teatral protagonizada por Camilo Sesto, Teddy Bautista y Ángela Carrasco, el teatro recibió varias amenazas de bomba por parte de los Guerrilleros de Cristo Rey y otros grupos de ultraderecha. Finalmente, Jesucristo Superstar fue un éxito y Getsemaní uno de los temas claves del repertorio de Camilo Sesto, como Melina o Melancolía.

Pincha aquí para escuchar la canción.

“Los Beatles son más conocidos que Jesucristo”, dijo John Lennon y se armó el revuelo. Luego compuso God, donde cantaba: “Solo creo en mí / En Yoko y en mí”. Foto: Getty

- 'God', John Lennon

De qué va. En 1970, John Lennon publicó su primer disco en solitario tras la separación de The Beatles. Titulado John Lennon/Plastic Ono Band, el álbum contenía el tema God, en el que el artista daba su personal visión de la divinidad con versos como: “Dios es un concepto / a través del cual / medimos nuestro dolor”. Por si la cosa no hubiera quedado clara, Lennon lo repetía de nuevo: “Lo diré otra vez/ Dios es un concepto / a través del cual / medimos nuestro dolor”

Cuál es la intención del artista. Lennon quiso mandar un mensaje contra los líderes, los personalismos y cualquier tipo de idolatría. Tanto es así, que el grueso de la canción es un mantra en el que el cantante afirmaba no creer en, por ejemplo, la magia, el I-Chin, la Biblia, Hitler, Kennedy, Buda, Elvis, The Beatles o Zimmerman, apellido real de Bob Dylan. Solo al final del tema Lennon declaraba en qué creía realmente: “Solo creo en mí / En Yoko y en mí”.

Qué repercusión tuvo. Aunque el tema era una reflexión personal sobre su paso por The Beatles, las referencias a las diferentes religiones provocaron cierto malestar en algunos entornos confesionales, aunque nada comparado con cuando Lennon afirmó aquello de que “The Beatles son más conocidos que Jesucristo” y casi linchan al grupo durante la gira filipina. De hecho, God era una referencia directa a esa frase y al final de una etapa personal y profesional. No en vano, la canción concluía con el verso: “El sueño se acabó”.

Pincha aquí para escuchar la canción.

Madonna en una imagen de 1989, el año en que publicó 'Like a prayer'. Como denota el crucifijo a modo de pendiente, por aquel entonces estaba muy interesada por la imaginería religiosa. Foto: Getty

'Like a prayer', Madonna

De qué va. Like a prayer es la canción que une la obra de Teresa de Jesús con el pop contemporáneo. Como hizo la mística, Madonna establece un paralelismo entre la oración, la pasión amorosa terrenal y el encuentro con la divinidad que, en ocasiones, deviene éxtasis religioso.

Cuál era la intención del artista. Madonna siempre ha tenido presente que el escándalo, y más aún el relacionado con los sentimientos religiosos, vende. Su propio nombre artístico levantó ampollas entre los creyentes, a los que tampoco sentó muy bien que uno de sus primeros éxitos se titulase Like a virgin. Como era de esperar, la iconografía religiosa, los estigmas en las manos y una supuesta relación sexual con un a imagen religiosa de un santo negro que aparecían en el videoclip de Like a prayer fueron combustible suficiente para encender la polémica.

Qué repercusión tuvo. El efecto fue el esperado: el escándalo. Si bien la letra de la canción podría haber pasado por una metáfora un tanto hiperbólica que comparaba las relaciones amorosas con la oración, el vídeo mostraba referencias religiosas demasiado explícitas. Madonna besaba los pies a la figura de un santo negro, le hacía cobrar vida, le salían heridas que parecían estigmas y aparecían cruces ardiendo –un detalle, todo sea dicho, más del Ku Klux Klan que del catolicismo–. Al final, todo acababa casi como en Los Serrano aunque, en lugar de un sueño, era una representación teatral. No sirvió de nada: el Vaticano calificó el vídeo de blasfemo y grupos católicos consiguieron que Pepsi anulase un contrato de patrocinio con la artista.

Pincha aquí para ver el vídeo que provocó tanta polémica.

- 'Credo', Elsa Baeza

De qué va. En 1975, Carlos Mejía Godoy compuso la Misa Campesina Nicaragüense, en la que se incluía este Credo, que posteriormente popularizaría Elsa Baeza. Un tema que adapta esa popular oración al sentimiento popular y que convertía a Jesús en “arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador”. En definitiva, un Cristo obrero que también inspiró El Cristo de Palacagüina, que no quería ser carpintero como su padre sino guerrillero como Camilo Torres.

Cuál era la intención del artista. Con su Misa Campesina, Mejía Godoy unió la tradición evangélica de la Iglesia católica con la Teología de la Liberación que, figuras como Ignacio Ellacuría, el Padre Mujica o Ernesto Cardenal, defendían en países como El Salvador, Argentina o Nicaragua.

Qué repercusión tuvo. Habida cuenta de que Juan Pablo II amonestó públicamente a Ernesto Cardenal por sus ideas progresistas en el seno de la Iglesia; que a Ignacio Ellacuría lo asesinaron los militares salvadoreños por esa misma causa y que el Padre Mujica fue acribillado por la Triple AAA por considerarle un cura obrero, la prohibición de la Misa Campesina decretada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua en 1976 fue lo menos malo que le pudo pasar a Carlos Mejía Godoy. A pesar de ello, la Misa fue grabada y fue un éxito en todo el mundo, incluida Nicaragua, donde circuló de manera clandestina durante la dictadura somocista.

Pincha aquí para escuchar la canción.

James Hetfiel, líder de Metallica, durante una actuación en el festival Monsters of Rock en 1988. Foto: Getty

'The God that failed', Metallica

De qué va. No todas las canciones que hablan de Dios van a ser alabanzas y loas. El grupo estadounidense Metallica firmó en 1991 este tema, en el que le daban un repaso a la divinidad y le afeaban que no cumpliese aquellas cosas que se le demandaban.

Cuál era la intención del artista. El líder de Metallica, James Hetfiel, compuso esta canción después de que su madre, miembro de una secta de raíz cristiana que no acepta los tratamientos médicos, falleciera de cáncer mientras esperaba que Dios intercediera por ella.

Qué repercusión tuvo. La canción despertó el debate entre grupos antirreligiosos y religiosos de Estados Unidos. Los primeros recibieron el tema como una crítica a la religión; los segundos sostienen que la crítica de Hetfiel no es hacia la religión en sí, sino hacia la fe desmedida de personas a las que, como sucedió con la madre del músico, sus creencias no les ayudan a vivir, sino todo lo contrario.

Pincha aquí para ver a Metallica interpretar la canción en un concierto de 2010.

- 'Personal Jesus', Depeche Mode

De qué va. ¿Quién no necesita un Jesús particular? Alguien que escuche tus plegarias, que se preocupe por ti, que esté ahí en los malos tiempos. El protagonista de la canción es justamente eso, un bálsamo de carne y hueso al alcance de cualquiera: a solo una llamada de teléfono. En definitiva, una canción sobre echarse un novio o novia que te quiera de verdad.

Cuál era la intención del artista. Martin Gore, miembro de Depeche Mode y autor del tema, afirmó que para escribir Personal Jesus se inspiró en el libro Elvis y yo, en el que Priscilla Presley narraba su relación amorosa con Elvis y en cuyas páginas lo describía no como un Rey sino como un Dios.

Qué repercusión tuvo. Personal Jesus, el primer single extraído del disco Violator, se convirtió en uno de los temas más conocidos de Depeche Mode. Un éxito al que también contribuyó el videoclip que Anton Corbijn rodó en el desierto de Tabernas, Almería. Además, el tema ha sido interpretado por diferentes artistas, entre los que destaca Johnny Cash, que incluyó una soberbia versión de la canción en The man comes around, el cuarto volumen de los discos realizados con el productor Rick Rubin.

Pincha aquí para ver el vídeo de la canción.

Johnny Cash en 1968 actuando en Rhode Island. Ese mismo año compuso, en un coche, 'He turned the water into wine'. Foto: Getty

- 'He turned the water into wine', Johnny Cash

De qué va. Johnny Cash compuso en 1968 este tema que repasa algunos de los hitos de Jesús durante su paso por la Tierra. Por ejemplo, cuando convirtió el agua en vino en Canaán, cuando caminó sobre las aguas o cuando multiplicó los panes y los peces.

Cuál era la intención del artista. Johnny Cash y su esposa, June Carter, se encontraban de gira por Israel cuando visitaron una pequeña iglesia en Canaán donde, se supone, estaban los depósitos de agua que Cristo convirtió en vino. El artista quedó tan impresionado que, al salir del recinto, dijo para sí: “He turned the water into wine” (Convirtió el agua en vino). Minutos después, en el automóvil que les llevaba a Tiberíades, escribió la canción.

Qué repercusión tuvo. Johnny Cash era un hombre extremadamente creyente. Católico practicante, incluyó en su repertorio numerosos temas confesionales destinados a transmitir la palabra del Señor y servir de alivio y guía a aquellos oyentes descreídos o en situaciones complicadas. Este tema, por ejemplo, fue interpretado ante los reclusos de la prisión de San Quintin en 1969. A los de la prisión de Fulton les cantó un año antes otro clásico moralizante: Cocaine blues.

Pincha aquí para ver el vídeo de la canción interpretada en la cárcel de San Quintin.

'Jesucristo', Roberto Carlos

De qué va. Va de Jesucristo. Así, tal cual. Una conclusión a la que no es difícil llegar después de escuchar las 42 veces que se repite el nombre del Redentor a lo largo del tema.

Cuál era la intención del artista. En Brasil hay un género llamado “samba exaltación” –de la que, por ejemplo, formaría parte Aquarela do Brasil, de Ary Barroso–, que hace referencia a aquellos temas que alaban los atractivos del país. Esta composición de Erasmo Carlos y Roberto Carlos podría ser considerado “funky exaltación”. De hecho la exaltación es tanta que podría caer en la idolatría aunque, para eso, doctores tiene la Iglesia.

Qué repercusión tuvo. Newton Carneiro, diputado del estado brasileño de Pernambuco en el momento de publicarse la canción en 1971, denunció a Roberto Carlos y Erasmo Carlos a las autoridades de la dictadura y solicitó que el tema fuera prohibido. ¿Las razones? Que según Carneiro, alabar a Cristo a través de los ritmos modernos no era muy pío. Al final no solo no fue prohibido, sino que Jesucristo se convirtió en un hit habitual en las misas católicas modernas de los 70.

Pincha aquí para escuchar la canción.

The Velvet Underground durante una de sus habituales 'performances' de los sesenta. Esta fue en Nueva York. Lou Reed está en el centro, al fondo, de pie. Otro de los líderoes de la banda, John Cale, es el segundo por la derecha. Foto: Getty

'Jesus', The Velvet Underground

De qué va. Jesus es un emotivo tema a través del cual Lou Reed le pide al hijo de Dios que le ayude a encontrar su lugar porque se da cuenta de cómo está perdiendo la gracia divina a causa de su debilidad.

Cuál era la intención del artista. A pesar de sus evidentes referencias religiosas, Lou Reed consideraba este tema como una canción sobre el amor que, según él, era el tema que inspiraba todas las canciones del tercer trabajo de The Velvet Underground en el que estaba contenido. En todo caso y a pesar de sus excesos, la banda siempre tuvo ciertos vínculos con la religión. Andy Warhol (ideólogo de la banda) era católico y Maureen Tucker (batería) se reveló como una ultraconservadora miembro del Tea Party.

Qué repercusión tuvo. En 1968 The Velvet Underground grabaron su tercer álbum (se publicó en 1969), un disco que, a pesar de contener canciones indiscutibles, como Candy says, Pale blue eyes o What goes on, es menos popular que su primer trabajo, que White Light / White Heat o que Loaded. Esto ha provocado que Jesus no sea una de las canciones más conocida del repertorio de la banda.

Pincha aquí para escuchar la canción.

Bob Dylan durante la histórica marcha por los derechos civiles en el verano de 1963, cuando publicó 'With God on our side'. A su lado está Joan Baez, que versionaría más tarde la canción. Foto: Getty

'With God on our side', Bob Dylan

De qué va. Bob Dylan repasa en esta canción diferentes hechos históricos, como el genocidio de los pueblos originarios norteamericanos, la conquista de América por los españoles, la Guerra Civil estadounidense o la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y recuerda que aquellos que los cometieron afirmaron siempre que tenían a Dios de su lado.

Cuál era la intención del artista. Incluida en el disco The times they are a changin, de 1963, With god on our side es uno de los temas claves de la primera época de Bob Dylan, en la que se mezcla el espíritu de cambio de la juventud de los sesenta con la tradición folk. De hecho, el tema tiene un evidente tono pacifista, como demuestran sus últimos versos: “Si Dios está de nuestro lado / Detendrá la próxima guerra”. Algunos críticos han visto en su estructura demasiadas semejanzas con el tema popular irlandés The merry month of may.

Qué repercusión tuvo. With God on our side fue versionado por, entre otros, Joan Baez, Manfred Mann y Odetta. Sin embargo, su momento de gloria (nunca mejor dicho) llegó en 1997 cuando Dylan, nacido en una familia judía pero convertido al catolicismo, interpretó la canción ante el papa Juan Pablo II. Como curiosidad, cabe decir que Joseph Ratzinger, por entonces Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, puso todas las objeciones del mundo a dicho concierto por considerar que Dylan podría ser tomado por los oyentes como un falso profeta.

Pincha aquí para escuchar la canción.

'God only knows', The Beach Boys

De qué va. The Beach Boys abordan en esta obra maestra del pop una de las cualidades de la divinidad: la omnisciencia. “Solo Dios sabe lo desgraciada que será mi vida sin ti”, le dicen los chicos de la playa a su pareja. Una cosa que se dice mucho, pero pocas veces de manera tan hermosa como esta.

Cuál era la intención del artista. God only knows no deja de tratar un tema recurrente en el repertorio de The Beach Boys. Es una canción de amor romántico que podría incluso vulnerar el segundo de los Diez Mandamientos por pronunciar el nombre de Dios en vano. Sin embargo, resulta tan bonito, que es imposible que eso sea pecado. Si lo fuera, hay cosas por las que merece la pena arder en el infierno.

Qué repercusión tuvo. God only knows abre la segunda cara de uno de los considerados mejores discos de la historia del rock, Pet sounds. Antes de ser incluida en ese disco fue lanzada en Estados Unidos como cara B de Wouldn’t it be nice. Aunque esta decisión provocó que el tema pasase un tanto desapercibida y solo alcanzase el puesto 38 de las listas de éxitos, no impidió que grupos de fanáticos religiosos exigieran su retirada por considerarla blasfema. En Reino Unido, sin embargo, se publicó como cara A y llegó al número 2 en la lista de ventas.

Pincha aquí para escuchar la canción.

Joan Manuel Serrat posa en 1968 con el músico alemán Bert Kaempfert. Un año después publicaría 'La saeta'. Foto: Getty

'La saeta', Joan Manuel Serrat

De qué va. En 1969, Joan Manuel Serrat puso música a algunos de los poemas de Antonio Machado, entre los que se encontraba La saeta, una pieza de corte religioso que rebaja el tono tétrico de la Semana Santa y aporta un elemento más esperanzador, al decir en su estrofa final eso de: “Oh, no eres tú mi cantar / no puedo cantar, ni quiero / a este Jesús del madero / sino al que anduvo en la mar”.

Cuál era la intención del artista. Después del enfrentamiento con las autoridades franquistas a cuenta de La, la, la y su negativa a participar en Eurovisión si no interpretaba el tema en catalán, Joan Manuel Serrat había pasado un año 1968 bastante complicado. Para resarcirse, lanzó Dedicado a Antonio Machado, poeta, un disco que suponía un nuevo desafío a la dictadura, por el mero hecho de reivindicar al poeta sevillano muerto en el exilio y no a, por ejemplo, José María Pemán, Leopoldo Panero o Sánchez Mazas, que gustaban más en El Pardo.

Qué repercusión tuvo. El trabajo fue un éxito en toda regla. La crítica, ni siquiera la más afecta al régimen, fue capaz de negar su calidad y el público apoyó el disco comprándolo y llenando los recitales. Varios de los temas del disco son ya clásicos de la música popular española y La saeta fue rápidamente incorporada a los repertorios de las bandas procesionales de Semana Santa. Un detalle que no gustó a intelectuales afines al régimen, que tacharon a la canción de despreciar a Sevilla y a la Semana Santa.

Pincha aquí para ver a Serrat interpretar La saeta en 1974.

Kanye West durante la gala MuchMusic Video Awards en 2004, el mismo año en el que el rapero hizo una crítica velada al poder en 'Jesus walks'. Foto: Getty

'Jesus Walks', Kanye West

De qué va. La vida es dura sin Jesús a tu lado. Da igual que seas Kanye West o un afroamericano anónimo. Eso es lo que sostiene el rapero estadounidense, que reconoce que el demonio le quiere derribar y solo consigue combatirlo porque Jesús camina junto a él.

Cuál era la intención del artista. Aunque en uno de sus versos afirma que “no estoy aquí para convertir ateos en creyentes”, el tema es una clara apuesta por la religión como camino de salvación. Convertido en un nuevo Kempis, Kanye West critica a la policía estadounidense, a la Administración de justicia, a los narcotraficantes e incluso a los medios de comunicación: “Dicen que puedes cantar rap sobre cualquier cosa excepto sobre Jesús / Eso significa pistolas, sexo, mentiras, cintas de vídeo / Pero si hablo de Dios, mi disco no será radiado”.

Qué repercusión tuvo. Buena parte de la música negra, como el gospel o el soul, tiene vínculos con la religión. Sin embargo, el rap había abandonado esa senda. Tuvo que ser Kanye West el que recuperase esa tradición y comenzase a hacer rap confesional de corte conservador con muy buenos resultados económicos. Una decisión vital que tampoco sorprende, habida cuenta del posicionamiento político de West, que es un fiel admirador de Donald Trump.

Pincha aquí para ver el vídeo de la canción.

No puede haber más Francia en una sola imagen: Serge Gainsbourg y Catherine Deneuve comparten piano en una imagen tomada en 1981, el año en que su dueto 'Dieu fumeur de havanes' fue publicada con gran éxito en Francia. Foto: Getty

'Dieu fumeur de havanes', Serge Gainsbourg

De qué va. “Dios es un fumador de habanos, como yo”, le dice Serge Gainsbourg a Catherine Deneuve, a lo que ella responde: “No, cariño, tú eres solo un fumador de Gitanes”. Una canción de amor no correspondido, llena de malentendidos, que no consigue que la pareja se una ni cuando Deneuve le dice que eso que se ve en su pupila no es el reflejo del cigarrillo sino la chispa del amor. Tampoco sirve de nada que Gainsbourg le suplique al final del tema: “Ámame, por amor de Dios”. Ni por esas.

Cuál era la intención del artista. A principio de los 80, Jane Birkin abandonó a Gainsbourg. Para ayudarle a salir del atolladero emocional, el director Claude Berri le propuso componer la banda sonora de su película Je vous aime e interpretar uno de los papeles junto a Catherine Deneuve. Gainsbourg aceptó y, entre los temas que compuso para la cinta, está Dieu fumeur de havanes.

Qué repercusión tuvo. La canción, interpretada a dúo con Catherine Deneuve, alcanzó en 1981 el octavo puesto de las listas de éxito francesas y fue una eficaz herramienta para la promoción de la película. Además, si se atiende a lo que contaba Gainsbourg, la canción propició que él y Deneuve mantuvieran una relación sentimental. Ella, sin embargo, sigue diciendo a día de hoy que solo eran amigos. Sea como sea, para alguien que no es Dios y solo fuma Gitanes, no está nada mal.

Pincha aquí para escuchar la canción

Bruce Springsteen durante un concierto en Nueva Jersey en 2005, el mismo año en que publicó 'Jesus was an only son'. Foto: Getty

'Jesus was an only son', Bruce Springsteen

De qué va. Bruce Springsteen narra diferentes escenas de la vida de Jesús en los momentos previos a su muerte en el monte Calvario, poniéndolos en relación con el sufrimiento de su madre.

Cuál era la intención del artista. Si bien el tema que da origen es la figura de Jesús, la historia que narra Springsteen es la de un amor maternofilial, fácilmente comprensible por cualquier persona, independientemente de sus creencias religiosas.

Qué repercusión tuvo. Jesus was an only son era una de las canciones destacadas de la gira Devils and dust, de 2005. El público con sentimientos religiosos la acogió con especial fervor, sin prestar demasiada atención a las declaraciones de Springsteen que, a pesar de lo que reza el título, decía estar convencido de que Jesús no era hijo único sino que tuvo hermanos y hermanas terrenales. Una afirmación que no acaba de encajar en los evangelios canónicos, pero que abre la senda de los apócrifos, que tanto juego dan en programas como Cuarto Milenio.

Pincha aquí para escuchar la canción.

