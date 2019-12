John Travolta y Olivia Newton John, una eterna amistad de cuatro décadas

Sandy Olsson y Danny Zuko vivieron un gran amor en el musical Grease, de finales de los años setenta. Los actores que les dieron vida, John Travolta, de 65 años, y Olivia Newton-John, de 71, son amigos desde hace más de 40 años. Y no dudan en hacer alarde de ello. La ultima vez ha sido el pasado viernes en West Palm Beach (Florida, EE UU), donde han participado en un evento musical de la película que los encumbró a la fama. Allí, ambos han dejado una peculiar imagen que ha dado la vuelta al mundo: cuatro décadas después de su mayor éxito, han vuelto a ponerse los trajes originales de la película; él vestido del rebelde del instituto Rydell y ella, de la versión angelical de la nueva alumna.

"Primera vez en estos trajes desde que hicimos la película", escribió la actriz australiana junto a una fotografía en su cuenta de Instagram. La misma imagen, de ambos agarrados de la mano, la compartió Travolta en su perfil, una publicación a la que añadió más instantáneas y vídeos de la jornada en la que estuvieron rodeados de admiradores.

Pero Grease pudo quedarse sin uno de sus míticos protagonistas. Newton-John era demasiado mayor para interpretar a una inocente adolescente. Ella tenía 28 años y su compañero solo 23. Pero, Travolta, siempre muy amigo de sus amigos y por entonces ya encumbrado gracias al éxito de Fiebre del sábado noche (1977), lo dio todo por ella. “No podría haber hecho la película si no hubiese conocido a John, porque no estaba segura de hacerla. Él me convenció”, reveló la intérprete y cantante durante una gala en Los Ángeles en enero del año pasado.

Desde entonces no se han separado. "Cuando compartes un éxito tan meteórico como ese, imposible de superar, hay un lazo que siempre permanece”, reconoció el actor durante una de las múltiples celebraciones del 40º aniversario. "He estado a su lado durante el nacimiento de su hija, su divorcio, cuando perdió a su hermana. Y ella lo mismo, durante mi matrimonio, mis hijos. Un montón de recuerdos compartidos", añadió.

El pasado mes de agosto, durante el estreno de The Fanatic, Travolta aseguró sentirse muy orgulloso de su compañera, que lucha contra el cáncer por tercera vez: "Ella está increíble. No ha cambiado en años y estoy orgulloso de ella". A Newton-John le diagnosticaron por primera vez esta enfermedad en 1992 y nuevamente en 2013. La primera vez fue un cáncer de mama y la segunda, uno de hombro. El año pasado, confirmó en el programa de noticias australiano Sunday Night, que estaba enfrentándose de nuevo a esta enfermedad por tercera vez, después de negar que hubiera cancelado actuaciones por razones de salud. En esta última ocasión, volvía a tener un tumor en la mama con metástasis. "Soy muy afortunada de haber pasado por esto tres veces y seguir aquí", dijo la actriz, que en el último año ha tenido que hacer frente a los rumores sobre su estado de salud y una posible inminente muerte.

Esta tercera recaída le impidió estar presente en la mayoría de actos para celebrar las cuatro décadas de vida de la película. Pero Travolta sigue siendo parte de su vida: "John siempre está ahí para echar una mano". Y si el esposo de la actriz, el empresario australiano John Easterling, no ha visto nunca el musical, el artista no duda en organizar un encuentro entre amigos para verla. Pero a su manera, muy excéntrica. Según contó Newton-John a la revista InStyle, su compañero no se limitó a invitarles al salón de su casa y ofrecer unas bebidas y unas palomitas. Travolta los invitó a cenar y se los llevó a tomar el postre a su avión donde vieron el largometraje los cuatro juntos. "Fue una sorpresa. Y mi marido la pudo ver con nosotros dos, la mejor forma de verla", recordó la intérprete.

Ver esta publicación en Instagram Grease will ALWAYS be the word. Una publicación compartida de John Travolta (@johntravolta) el 15 Dic, 2019 a las 3:10 PST

Desde el estreno, ninguno de los dos ha protagonizado un taquillazo igual. El actor vivió un declive en su carrera tras esa película, que logró remontar con su trabajo en Pulp Fiction (1994), que le valió su segunda candidatura a un Oscar. No sería hasta 2007 que volvería a hacer un musical, Hairspray. Y en 2012 demostraría de nuevo sus dotes como cantante en un disco de villancicos junto a Newton-John que volvió a evidenciar que nunca trabajarán juntos en nada con tanto éxito como Grease. "Hicimos algo que nos cambió la vida", admitió la actriz a la revista People.

A pesar de ello, ambos intentan colaborar en nuevos proyectos. "Si voy a verla en persona, normalmente cenamos y nos ponemos al día. Recientemente hemos estado hablando de intentar hacer algo juntos", confesó Travolta este verano a la revista Us Weekly durante el estreno de una de sus últimas películas.