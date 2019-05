5

Considerada en la actualidad como la actriz portuguesa con mayor proyección internacional, María de Medeiros debutó como actriz en 1982 bajo la dirección de João César Monteiro en 'Silvestre'. Ya en los noventa, se consolidó internacionalmente gracias a títulos como 'Henry y June' (1990) de Philip Kaufman o 'Pulp Fiction' (1994) de Quentin Tarantino, donde interpreta a Fabienne, novia del boxeador Butch Coolidge. A su larga lista de directores hay que destacar también a Manoel de Oliveira, Bigas Luna, Isabel Coixet o Teresa Villaverde. También ha probado suerte en el mundo de la música con álbumes como ‘A Little More Blue’ o ‘Pájaros eternos’, no obstante, su faceta como directora y realizadora es una de las más desconocidas pero que más la llenan, destacando su trabajo ‘Capitães de Abril’ (2000), que fue seleccionado para el Festival de Cannes, donde formó parte del jurado unos años después.