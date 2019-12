Regala buen rollo por Navidad

Las películas navideñas románticas están batiendo récords de audiencia en Francia, sobre todo entre mujeres jóvenes independientes y profesionales. Entre las razones esgrimidas para este éxito insospechado, una de ellas es el buen rollo que provocan: saber de antemano que los dos que andan a la greña al inicio de la comedia acabarán fundidos en un abrazo antes del The end como dos encandilados tortolitos; que los amigos y la familia que rodean a la pareja serán aliados y no enemigos de su felicidad; y que la nieve no dejará de caer sin prisa pero sin pausa mientras los protagonistas decoran el imponente árbol de Navidad con una taza de chocolate humeante en mano. Así que, regales lo que regales, ¿por qué no hacerlo con buen rollo como si fueras un actor o actriz de comedia navideña?

Te invito a que en estas fechas te revistas del espíritu navideño, con o sin nieve, y además te propongo que incorpores siete palabras clave a tu diccionario personal para regalar con ciencia y conciencia:

Percentil propone unas Navidades ecológicas (c) Percentil

1. Segunda mano

El 81% de los españoles está dispuesto a vender de segunda mano los regalos de Navidad que no quiera quedarse. Me pasa la noticia la plataforma de venta de productos de segunda mano Milanuncios. Me pregunto cuántas personas estarían dispuestas a comprar ya de entrada de segunda mano (en mercadillos virtuales o físicos) el regalo que quieren ofrecer. ¿Por qué no hacer de los productos de ocasión la primera opción de compra? Buen rollo para el planeta, ya que no metemos presión sobre los recursos naturales para fabricar otro objeto, y además evitamos que aumenten los desechos. Tienes muchas webs dedicadas al tema como Wallapop, Vibbo, E-bay, Percentil...

En este escaparate online puedes encontrar calzado, ropa, alimentación, juguetes, joyería... sostenible (c) Consume con coco

2. Marcas sostenibles

Para quien quiera comprar productos nuevos pero con conciencia siempre puede echar un vistazo a plataformas como Consumeconcoco, un escaparate digital de empresas responsables desde un punto de vista social y medioambiental. Si te interesa la moda alternativa, consulta el directorio online de moda sostenible elaborado por Slowfashionnext.

3. Minorista y local

Si puedes hacerlo, decídete por el comercio de barrio en vez de echar mano de Amazon. Te contaba las maldades y perversiones del gigante del comercio online a raíz de la publicación del libro Cállate Alexa en el post Si compras en Amazon, te interesará este libro.

4. Olivo (en vez de abeto)

Puestos a apostar por lo local y lo sostenible, ¿por qué no regalar un olivo (mágico) por Navidad? Se trata de un regalo solidario y original donde los haya. Apadrinaunolivo.org es un proyecto de emprendimiento social y medioambiental que nace en mayo de 2014 para luchar contra la despoblación de Oliete (Teruel). El objetivo es recuperar el olivar abandonado del municipio con la colaboración de miles de padrinos/madrinas.

¿Será verdad que los padrinos de los olivos ven realizados sus deseos? (c) Apadrinaunolivo.org

En estos cinco años han conseguido rescatar 8.300 olivos centenarios que la asociación considera mágicos porque tienen "el superpoder de neutralizar emisiones de carbono, generar empleo entre agricultores locales y colectivos en riesgo de exclusión, y luchan por lo tanto contra la despoblación de una pequeña comunidad rural". Mucho buen rollo reunido para la ocasión. Y encima cuentan que los olivos cumplen los deseos de sus padrinos y madrinas…

5. Lápiz que no se gasta

Lápices de usar y plantar (c) Sprout

¿Conoces el lápiz Sprout, fabricado de manera 100% sostenible? A primera vista nada especial a señalar. La gracia viene cuando ya has gastado toda la mina porque, plantado con la punta hacia arriba en un tiesto, va a reconvertirse en una segunda vida en hierbas, verdura o flores, a gusto del consumidor. Existe en nueve colores y con 10 semillas diferentes, todas ellas sin organismos genéticamente modificados (OGM), y se comercializan en estuches de tres, cinco y ocho unidades. Se han vendido ya más de 10 millones de unidades del lápiz Sprout en todo el mundo. Su virtud no es solo ser un símbolo por antonomasia de la economía circular, sino también demostrar que es posible producir sin plástico. Según SproutWorld, que es una compañía danesa, en el mundo se producen todos los días 135 millones de bolígrafos, todos ellos fabricados con plástico. Este año la compañía ha presentado una novedad en la misma onda: el lápiz de maquillaje plantable.

6. Cenizas que hacen renacer árboles

Los productos son elaborados con cenizas provenientes de bosques incendiados. Parte de los beneficios ayudan a la reforestación: ¿cosmética circular? (c) Ashes to life

La empresa española Ashes to life elabora productos de cosmética ecológicos 100% natural a partir de cenizas y ayuda de paso a repoblar bosques que han sufrido incendios. De hecho, la compañía recupera las cenizas resultantes de la quema de bosques para fabricar sus productos y donan parte de los beneficios de la venta a labores de reforestación. El uso de la ceniza de origen vegetal para elaborar jabones cosméticos proviene de culturas ancestrales como la babilónica y la egipcia. Ergo, nada nuevo bajo el sol… Ni bajo la nieve.

7. Natural y no tóxico

Esta marca de cosmética produce productos libres de tóxicos, sin sufrimiento animal, aptos para veganos. ¿No deberían todas ser así? (c) Freshly cosmetics

Y aprovecho que hemos llegado al capítulo de la cosmética para proponer otras marcas interesantes y alternativas como Belius Ecosmetics, la primera firma de pintalabios ecológicos fabricados en España; y Freshly cosmetics, que se presenta como el primer fabricante de cosmética natural 100% libre de tóxicos. Es el resultado de la investigación de tres jóvenes ingenieros químicos españoles, quienes se propusieron revolucionar el mercado creando productos sin tóxicos, cruelty free y aptos también para veganos. Hasta la fecha han vendido (solo online) más de un millón de productos en España y allende las fronteras.

Espero que leyendo este post no se te haya desdibujado la sonrisa, la misma que permanece inamovible mientras se ve una película navideña. Y eso pasa porque sabemos que el final será feliz, porque los buenos (que hacen bien las cosas) ganarán, porque no hay Scrooge que se resista al espíritu navideño y porque si entre todos generamos buen rollo, buenos productos, buenas prácticas empresariales, buenos hábitos de consumo… El planeta saldrá mejor parado y de paso nosotros también. ¡Feliz Navidad!