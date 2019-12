“El tiempo es un lujo que tal vez no tengamos”

En la República Checa, cada vez son más las personas que deciden cubrir sus tejados de vegetación a fin de reducir los efectos del cambio climático. Desde Praga, su capital, no son pocas las iniciativas que se están desarrollando para que la transformación urbana verde sea posible a corto o medio plazo. El organismo que más está haciendo para que ello sea posible en el país centroeuropeo es la Asociación Checa de Infraestructuras Verdes, y Seres Urbanos ha podido hablar con uno de sus fundadores, el joven emprendedor Pavel Dostal, que nos cuenta los motivos de su optimismo en la transición hacia ciudades más verdes. Impulsor de la compañía GreenVille y vicepresidente de la Federación Europea de Tejados y Paredes Verdes, Dosal nos explica como la naturación urbana y las infraestructuras verdes están encontrando su lugar en ciudades de tradición socialista como las de Chequia.Como joven que vive en un país igualmente joven pero que se enfrenta a viejos problemas medioambientales. ¿Puedes identificar los principales retos que tienen ciudades como Praga y su evolución en los últimos años?

La República Checa está situada a cientos de kilómetros del mar más cercano; por lo tanto, el clima es muy continental y depende de las precipitaciones que llegan a nuestra tierra a través de una serie de pequeños ciclos de agua. Otro hecho es que todos nuestros ríos fluyen fuera del país. Y, finalmente, alrededor del 11 por ciento de nuestra tierra está urbanizada y otro 38 por ciento es tierra agrícola. Estos factores, junto con el cambio climático en curso, significan que estamos sufriendo irregularidades de lluvias, largos períodos de sequía y olas de calor que antes no se habían visto en condiciones locales. Los problemas se amplifican aún más en las ciudades debido al efecto de la isla de calor urbano y hacen que sean menos habitables que nunca.

Como legado del comunismo, hay grandes áreas de superficies selladas en nuestras ciudades que en condiciones climáticas que cambian rápidamente, no pueden cumplir la función social, por no hablar de la función ambiental y deterioran aún más el problema. Existe un acuerdo entre expertos en el que es necesario introducir medidas en las ciudades para mejorar estos problemas y, poco a poco, también la ciudadanía comienza a comprometerse.

Pregunta. ¿Por qué y cómo decidiste involucrarte en el área de infraestructura ambiental y verde

Respuesta. El primer impulso fue el trabajo de mi madre, en 2006, como representante en el país de una empresa alemana especializada en infraestructuras verdes urbanas. En ese momento, no había un mercado en la República Checa. Observé lo que se estaba haciendo y me gustó la idea de devolver a la naturaleza lo que el hombre le ha quitado. Debido a mi especialidad en relaciones internacionales, pude aprender rápidamente sobre los techos verdes en el extranjero y también prever oportunidades que se podrían presentar en nuestro país. Durante mis estudios establecimos una empresa familiar centrada en instalaciones de techos verdes y al terminar la especialidad pensé que valía la pena invertir mis esfuerzos en este campo. Me alegro de haber tomado esa decisión

La República Checa ha tenido cambios políticos y socioeconómicos significativos en los últimos años. ¿Cuál ha sido el impacto de estos en las infraestructuras verdes ambientales y urbanas?

Como en todos los países, hay cambios políticos. Afortunadamente, el tema de la infraestructura verde es algo que unifica las representaciones políticas en lugar de dividirlas. Muchos escépticos respecto al cambio climático han cambiado de opinión al ver fenómenos hasta ahora desconocidos en nuestro territorio. Aunque la memoria humana tiende a ser corta a veces, hay un acuerdo en que los acontecimientos climáticos, como están sucediendo hoy en día, no tienen precedentes. Económicamente hablando, nuestro país nunca ha sido más rico de lo que es ahora. Por lo tanto, invertir en infraestructuras verdes no sólo viene de la necesidad, sino también de la prosperidad.

Cuéntanos sobre la evolución de las infraestructuras verdes en tu país y las políticas más significativas para promoverlas.

En primer lugar, el concepto mismo de "infraestructura verde" como adaptación climática es menos reconocido por el público (solamente por la academia) que "soluciones basadas en la naturaleza". Esencialmente promueven las mismas medidas, pero este segundo término es más comprensible para la gente. Sin embargo, la historia de la infraestructura verde o las soluciones basadas en la naturaleza es bastante corta. En 2015, el gobierno checo aprobó la estrategia nacional de adaptación al clima y el Ministerio de Medio Ambiente introdujo un subsidio para techos verdes en edificios de baja energía. En la misma época, las primeras ciudades checas estaban empezando a preparar estrategias municipales y Praga, Brno y Pilsen y sus ayuntamientos se convirtieron en miembros de la iniciativa de adaptación climática.

Aunque los primeros años se caracterizaron por resultados más "sobre el papel" que en realidad, hoy en día ya hay proyectos dispersos que implementan objetivos establecidos en las estrategias. La política significativa más reciente es un programa de subvenciones para techos verdes en Brno que se ha vuelto muy popular. Todavía es más fácil para muchos responsables de la toma de decisiones hablar en lugar de actuar, pero todos necesitamos encontrar valor para actuar rápidamente, el tiempo es un lujo que tal vez no tengamos.

Como joven emprendedor, te encuentras con facilidades y barreras en tu actividad. Hablemos de ellos.

Nuestro país tiene muchas oportunidades, particularmente para las personas con experiencia internacional. Sin embargo, lo que se interpone en la forma de hacer negocios y desarrollar estas oportunidades es una gran burocracia. En teoría, la República Checa obtiene una puntuación extremadamente baja en las clasificaciones de "negocios iniciales" y "permisos de construcción" del Banco Mundial y en la práctica se debe contratar a un trabajador administrativo para gestionar el trabajo incluso antes de empezar a generar ingresos. Cumplir con los requisitos legislativos excesivos cuesta a los empresarios tiempo y energía que de otro modo podrían orientarse hacia el crecimiento de los negocios. Supongo que para mejorar se necesitará un cambio de pensamiento, tal vez un cambio generacional. Pero soy optimista, lo conseguiremos.

Mirando al futuro, ¿cuál es la actitud de la República Checa en relación con el cambio climático, el medio ambiente y el buen uso de los recursos naturales?

No tengo las credenciales diplomáticas adecuadas para responder a la pregunta. Desde mi punto de vista, se abordan algunos problemas porque genera popularidad el hacerlo, otros se descuidan porque involucran el negocio de los políticos y sus intereses y algunos se abordan sobre la base de buenas intenciones. Hablando de personas, mi impresión es que la generación más joven entiende muy bien que somos responsables de lo que hacemos y lo que no hacemos en términos de cambio climático y medio ambiente. Después de todo, seremos nosotros los que tengamos que vivir con las consecuencias y nuestra conciencia. A pesar del comienzo un tanto lento, el ritmo al que las cosas están empezando a desarrollarse hoy en día parece ser prometedor. Creo que si tenemos valor, aprendemos lecciones del extranjero y somos conscientes de nuestro entorno específico, hay buenas perspectivas para el futuro.