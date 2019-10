Estos jóvenes artesanos plantan cara al concepto de mueble ganga

Antes de que naciera Santi Simó, de su carpintería ya salían muebles artesanos. Este mallorquín afincado en Barcelona confiesa que comenzó a trabajar la madera como un castigo. “Era un desastre en los estudios y, cuando cumplí 16 años, mi madre me obligó a meterme en un módulo de formación profesional de carpintería. Nada más entrar supe que era lo mío y no falté ningún día a clase”, cuenta. Después trabajó en el puerto de Mallorca y, más tarde, en el astillero MB92 de Barcelona. “Allí hice barcos para las grandes fortunas españolas”, dice. En 2006, vio en una oficina del INEM un anuncio para trabajar en una carpintería del barrio de Poblenou. Anotó la dirección y allí se plantó. “Encontré un taller de toda la vida con un señor mayor muy tranquilo, a punto de jubilarse. Tuve una corazonada y entré a trabajar con él. Cuatro años más tarde, me propuso quedármela y me metí en la aventura hasta hoy”. Y nunca se ha arrepentido. “Estar mano a mano con un cliente me ayuda porque aprendo mucho de ellos. Sus necesidades hacen que mi creatividad se dispare”, reflexiona.

Sus compradores lo encuentran por redes sociales y por el boca a boca. “Me llama quien busca calidad. Una mesita de noche mía, que es lo más económico, puede costar 700 euros. No soy barato porque no soy una fábrica. Lo hago todo con mis manos y el resultado tiene una personalidad detrás”, cuenta. Simó ha contado las horas que lleva trabajadas desde que llegó a Barcelona: “68.000. Son dos vidas laborales de una persona que cumple con sus ocho horas diarias. Pero yo trabajo de lunes a domingo, de ocho de la mañana a once de la noche. Mi vida es una prolongación del taller”.