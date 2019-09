“Estáis fallándonos a los jóvenes”

— Miriam (maestra): ¿Por qué queréis formar parte de Fridays For Future?



— Aarón (estudiante de sexto curso de primaria): Porque he visto que la contaminación afecta a todos, he visto fotos de gente con mascarillas anticontaminación, y no me gustaría tener que usarlas.



— Josune (estudiante): Porque es injusto, que por culpa de las inundaciones haya gente que se quede sin hogar.



— Anxo (estudiante): Cuando pasen la mayoría de los desastres ecológicos, que ahora estamos leyendo, por la subida de la temperatura, tendremos 22 años, parece que falta mucho, pero estaremos en la universidad.



El título del presente relato recoge un mensaje de la joven activista Greta Thunberg dirigido a los Jefes de Estado asistentes a la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, este 23 de septiembre.



La declaración refleja el profundo malestar existente entre la generación más joven, al tomar conciencia de habitar un planeta sin futuro. "Están fallándonos a los jóvenes", lamenta Thunberg, que añade... "No debería estar aquí arriba. Debería estar de vuelta en la escuela al otro lado del océano. Aun así, nos piden esperanza a los jóvenes ¿Cómo se atreven? Me han robado mis sueños, y mi infancia con sus palabras vacías..."



Esta indignación se muestra en cada concentración, manifestación, huelga de estudiantes. Una iniciativa creciente y generalizada que se celebra, desde el mes de marzo de 2019, bajo el eslogan de Fridays For Future. El movimiento de Juventud x clima portador del citado eslogan pretende continuar con las protestas iniciadas por Greta Thunberg, el 20 de agosto de 2018, al manifestarse ante el Parlamento Sueco, en horario escolar, con el cartel de "Skolstrejk för klimatet" ("huelga escolar por el clima").



Acciones que han encontrado su máxima expresión con la celebración mundial de la Semana Global por el Clima, del 23 al 27 de septiembre de 2019, y en la Huelga mundial por el clima del día 27.



La lucha contra el cambio climático y la incorporación del enfoque ecológico en la vida escolar es lo que vienen definiendo proyectos eco-sociales, desplegados en centros educativos. Éste es el caso del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria ‘Antonio Palacios' de O Porriño (Pontevedra).

“Es, lo prometo, peor de lo que piensas. Si tu ansiedad por el calentamiento global está dominada por el miedo al aumento del nivel del mar, apenas estás rascando la superficie de los terrores posibles, incluso en la vida de un adolescente hoy.”



DAVID VALLACE-WELLS . La Tierra inhabitable

La renovada concienciación del desequilibrio de nuestros ecosistemas está, recientemente, muy vinculada al mundo escolar, liderando una lucha justa y con enormes posibilidades educativas. Muestras de esta conexión las encontramos diariamente en muchas de las iniciativas educativas adoptadas, en todo el planeta y en nuestro país, desde centros escolares, docentes, familias y estudiantes.

El colectivo ‘Teachers for Future Spain’, por ejemplo, en su Programa ‘28.000 por el clima’, facilita una extensa relación de posibles actividades escolares: ‘Un minuto de silencio por la tierra’, ’Una camiseta verde al cole’, ‘Vídeo-forum sobre el documental ‘Before The Flood’, ‘Carteles por el clima’, ‘Recreos de ‘residuos cero’, ‘Paseos ecológicos por el hábitat próximo’, ‘Plantaciones de árboles autóctonos’, ‘Paros en el recreo con carteles de denuncia’, ‘Camino seguro’ (los estudiantes acuden a los colegios andando o en bicicleta), además de concentraciones y manifestaciones ante instituciones que representan la voluntad ciudadana…

ampliar foto Posibles acciones escolares de la ‘Semana de Movilización por el Clima’ #SemanaporelClima TEACHERS FOR FUTURE SPAIN

El compromiso de las escuelas con su entorno es lo que ha venido reivindicando el profesorado más concienciado, que intenta ‘naturalizar’ el currículo y la vida escolar.Lo relatábamos en la entrada anterior de este blog, al referimos a algunos de los proyectos pedagógicos liderados por Miriam Leirós, maestra del Colegio Público ‘Antonio Palacios’ e impulsora del movimiento "Teachers for Future Spain".

La agenda ecológica, el cambio climático, el planeta...en el centro de la vida escolar

El propósito de los colectivos de docentes activistas por el clima es la incorporación de la Naturaleza en el currículo y en los modos de vida escolar, convirtiendo esta integración en un rasgo identitario de las instituciones educativas. Supone, también, la declaración de emergencia climática para la gestión de los recursos de los centros y hábitos de gestión ecológica eficiente en el consumo de papel, plásticos, materiales de un solo uso... En definitiva, situar en el centro de la actividad escolar la agenda climática, combinando habilidades, conocimientos y valores de cuidado, respeto, igualdad, solidaridad, trabajo en colaboración, rigor en la indagación y cuestionamiento de todo aquello que es presentado como ‘obvio’.

“El currículo ofrece miles de posibilidades para el contacto con la naturaleza, la concienciación, la adquisición de hábitos en ‘pro’ de la sostenibilidad y el conocimiento de cómo funcionan las redes de vida y cómo nuestro comportamiento como humanos sigue ese ciclo o lo altera”, afirma Miriam.

En la entrada anterior mencionamos el proyecto PlasticOOF. Estudiantes de sexto curso del Colegio ‘Antonio Palacios’, durante el 2014, consiguieron reducir los residuos plásticos generados en el colegio durante el recreo y en el comedor. También describimos la iniciativa didáctico-cultural-ecológica desarrollada, en el 2017, por Mirian Leirós junto a su compañera Nuria Rodríguez y los alumnos y las alumnas de sexto curso, que denominaron ‘Cooltureco’. Se trataba de editar un ‘magacín de noticias’ en vídeo, para compartir en clase y con su familias, con comentarios sobre cultura, arte, danza, lectura... y ecología.

Retomamos el proyecto ‘Cooltureco’ y nos situamos, de nuevo, en clase de lengua. Los estudiantes continúan indagando, trabajando con las noticias seleccionadas, redactando… mejorando, en definitiva, su competencia lingüística. Este conjunto de habilidades las ejercitan sistemáticamente con cada edición del ‘magacín’ que también suben al blog de aula.

En una de las búsquedas descubrieron la deforestación generada por la explotación del ‘coltán’ y, como personas comprometidas, en su afán de ayudar al planeta, decidieron colaborar con el Instituto ‘Jane Goodall’, reciclando teléfonos móviles, que enviaban a la fundación para ayudar a las víctimas de la minería de coltán y la deforestación.

Colgaron carteles en los pasillos y animaron al resto de estudiantes a participar y contribuir. Estas acciones los llevaron a conseguir el apadrinamiento de un chimpancé con la iniciativa, ligada al citado Instituto, ‘Movilízate por la selva’. El alumnado de cuarto curso secundó la propuesta; llegaron a convertirse en grandes recolectores. Lograron que el segundo chimpancé apadrinado fuese para ellos.

ampliar foto Estudiantes preparando una pancarta para la manifestación de "Fridays for future" | MIRIAM LEIRÓS

Dejando la selva y viajando por la web a los polos geográficos, descubrieron el peligro que encerraba el deshielo, las inundaciones que provocaba, los apátridas que creaba y las consecuencias migratorias que llevaba asociadas. Tras el deshielo las concentraciones de metano podrían salir a la superficie y aumentar la acumulación de gases de efecto invernadero.

El imparable aumento del nivel del mar, en imágenes Un niño se detiene junto a una zona erosionada por el río Meghna en Bangladés ZAKIR HOSSAIN CHOWDHURY BARCROFT MEDIA/ GETTY IMAGES El País. "En los últimos decenios, el nivel del mar ha subido cada vez más rápidamente a causa de las crecientes aportaciones de agua de los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida, sin olvidar otros factores contribuyentes..."



VALÉRIE MASSON-DELMOTTE . Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate





Este triste descubrimiento los movió a desarrollar otra iniciativa, la de apadrinar un pingüino del Ártico, colaborando en un programa del Ejército de Tierra que comprueba el estado del hielo y el nivel de deshielo producido por el calentamiento global. Este apadrinamiento les comprometió aún más en el cuidado de la naturaleza.

Alumnos y alumnas de las clases de infantil de 4 años se sumaron, también, a los ‘Cooltureco’, y pasaron a considerarse sus “ahijados ecológicos”. Las profes Cristina Vispo, Maribel Bouza y María Luisa Romero, se unieron al programa ‘Residuo Cero’ y se encargaron de registrar y mostrar los diferentes tipos de residuos, generados en los almuerzos de cada día.

Los estudiantes de sexto curso acudían a las aulas de educación infantil, recogiendo restos de fruta y las llevaban al compostero. Una vez al mes, al visitar las aulas, leían cuentos sobre la naturaleza. Utilizaban las narraciones de la ‘Serie Naturizo’. Los chicos y las chicas de 4 años hicieron del erizo la mascota ecológica de educación infantil.

“Este lunes visitamos a los niños y niñas de 4 años de nuestra escuela para comenzar un proyecto que durará todo el curso, que tiene como objetivo reducir el plástico y otros desechos que traemos en los bocadillos. Comenzamos entregándoles una hoja de roble a cada ‘ahijado/a” para que cada semana puedan pegarla al árbol que tienen en el aula, si consiguen el propósito de llevar bocadillos a la escuela sin envoltorios que generan residuos, ya sabes, sin aluminio, sin láminas de plástico, sin botellas de plástico, etc. (...)

¡Esperamos ver que nuestros árboles se llenen de hojas y que con la llegada de la primavera se conviertan en árboles reales en el patio de nuestro centro!”(Apadriñamento/Amadriñamento Ecolóxico Cero. Blog ‘Cooltureco’)

ampliar foto Estudiantes de sexto curso en el ‘apadrinamiento ecológico’ de la clase de infantil de 4 años MIRIAM LEIRÓS

Decidieron adherirse también a este programa los estudiantes de cuarto de primaria, que de la mano de las profesoras Tatiana Pérez y Ania González, registraron los tipos de residuos. Estas maestras, las de educación infantil y las tutoras de sexto, querían conseguir que el alumnado fuese realmente protagonista. El intercambio de ideas logrado en las reuniones que mantenían en la sala de profesores favoreció que el programa y el proyecto creciera de forma horizontal en todo el centro.

A medida que avanzaba el proyecto, los ‘Cooltureco’ se sentían cada vez más identificados con las iniciativas del movimiento de Juventud x clima. En sus viajes virtuales descubrieron a Greta Thunberg y de inmediato se convierte en su referente. No podían obviar las manifestaciones de Fridays for future, su sentido de la justicia ecológica estaba a flor de piel. Desde mediados del mes de febrero del 2019, paraban cada viernes de forma simbólica.

Sintiéndose parte de este movimiento invitaron a los demás centros educativos del pueblo a un acto simbólico, en favor del medio ambiente, delante del Ayuntamiento de O’ Porriño, para el 15 de marzo, el día en que era convocada desde Fridays For Future una movilización global. Ese día, entre escolares, profesores y familias que acompañaron, unas 600 personas se dieron cita para dar lectura a un manifiesto común por el cuidado de la Tierra.

ampliar foto Concentración por el clima de estudiantes de los centros escolares de O Porriño, delante del Ayuntamiento del pueblo el 15 de marzo de 2019 (fecha de la primera movilización a escala global) MIRIAM LEIRÓS

Un nuevo curso, un nuevo proyecto

En junio de 2019, los ‘Cooltureco’ acaban la educación primaria y pasan a ser estudiantes de Secundaria, acudiendo a otros centros educativos.

“Vosotros, los ‘Cooltureco’, habéis aprendido a valorar la cultura y la ecología, pero quizá lo que mejor que habéis aprendido es que si algo no nos gusta podemos intentar cambiarlo, y habéis sido unos magníficos luchadores por el medio ambiente, dando ejemplo con “residuo cero” y con “Fridays for future”. Habéis aprendido que no hay que esperar a que los demás hagan las cosas, cada acto importa y vosotros habéis hecho muchos, podéis y debéis estar muy orgullosos y orgullosas, yo lo estoy. Habéis hecho que fuese muy fácil venir a trabajar, aunque fuese lunes. Gracias por todo, aquí me tendréis siempre.” (Miriam Leirós, Mis niños y niñas" han crecido. Discurso de despedida)

Nos encontramos ya en el mes de septiembre de 2019, en el inicio de un nuevo curso escolar, y en la reedición del proyecto eco-social con los nuevos alumnos y las nuevas alumnas. En este caso, Miriam Leirós es la tutora de quinto curso de educación primaria y comienza a crear el armazón de una nueva redición de este proyecto.

Nos situamos en un observatorio envidiable para el seguimiento de los primeros pasos en la puesta en marcha de un proyecto integrado de educación ambiental. Estamos en las mejores condiciones para extraer sugerencias para cualquier recreación.

El martes 17 de septiembre Miriam Leirós mantiene la primera reunión con las familias a las que presenta el proyecto de trabajo del año junto a una propuesta de inclusión de los temas ambientales en la vida del aula.

Escribe el guion en la pizarra y les pide que se sienten en los pupitres. De pronto, las familias se ven sentadas en grupos de cuatro conversando y experimentando el modo habitual de trabajo de sus hijas e hijos.

ampliar foto Reunión de familias para conocer el plan de trabajo del año MIRIAM LEIRÓS

En la reunión dialogaron sobre la importancia del trabajo en grupo, del valor de aprender con todos y de que todos tenemos siempre algo que aportar.

“Los chicos quieren trabajar en grupos con sus amigos, pero tienen que aprender a colaborar con aquellos que no les son tan afines; en los futuros trabajos no podremos seleccionar a nuestros compañeros, pero sí podemos elegir la forma de relacionarnos con ellos”, comenta Miriam.

"Fatigados por escuchar promesas que no se cumplen, y de ver como casi nunca se llega a conquistar los territorios imaginados, se puede caer en el desánimo, la frustrración y el cansancio, cuando lo que la educación necesita es perserverancia y tiempo."



José Gimeno Sacristán

Mantuvieron una conversación grupal sobre las normas que, en asamblea, se habían adoptado para la clase.... “hablar bien a los compañeros y compañeras, sin ofenderlos y no solo al utilizar las palabras, sino también en el tono elegido.

Les comenté, también, a las familias cómo para no tener que hablar de bullying tendríamos que empezar por fomentar el buen trato, y todos estuvieron de acuerdo”, manifiesta Miriam.

Acordaron dejar abiertas las propuestas de colaboración y se apuntó la posibilidad de trabajar en el cuidado del huerto, como una forma de cooperación de la comunidad escolar.

Al salir de la reunión, ya en el pasillo, un padre le pregunta a Miriam por qué se centra siempre en el medioambiente. Le contesta...

“Centrarse en el medioambiente es en sí mismo una contradicción. El medio ambiente está en relación con todo, somos una especie animal que forma parte de un entramado del ciclo vital, cómo nos relacionemos con el medio influye en su conservación. Nuestras acciones o inacciones en el medioambiente tienen consecuencias positivas o negativas, pero influye más allá de nuestro entorno cercano. No vivimos de forma aislada y al igual que los alumnos aprenden las cadenas tróficas deben aprender nuestro papel en las redes de vida.”

Algunas madres y algunos padres manifestaron sentirse perdidos en el tema más allá de la reducción del plástico, así que Miriam los invitó a visionar juntos el documental ‘Before the Flood’ (Antes que sea tarde). Ofrece una visión de la problemática ambiental desde diferentes perspectivas y facilita el diálogo grupal.

ampliar foto Cartelería del documental ‘Before the Flood’

Según el relato de Miriam: “Hablamos del ‘recreo residuo cero’, de la importancia de no dejar huella ecológica con sus meriendas. Ser conscientes sobre lo que llevan de merienda y de la importancia del comercio local y de las frutas de temporada.



Somos conscientes de la presión social a la hora de consumir determinadas marcas y de la importancia de educar un poco en la coherencia de los comportamientos... no voy a comprar una camiseta cada quince días por mucho que valgan cuatro noventa y me apetezca mucho cambiar de camiseta; debería pensar en una con un poco más de durabilidad... entendieron con más nitidez y apoyaron, si dudarlo, el plan curricular que en la reunión anterior les había presentado”.

Los alumnos y las alumnas de Miriam, como el resto de los estudiantes, no viven al margen de lo que sucede a su alrededor; ven, escuchan y leen las noticias, toman conciencia de la existencia de movimientos por la emergencia climática, conocen la labor de algunos colectivos en defensa del medioambiente. Seguramente este contexto ha influido en la elección del nombre que los representaría como grupo.

Miriam planteó tres condiciones que debía cumplir el nombre escogido, que fuese integrador de ambos géneros, que reflejase una preocupación o temática en la que deseaban actuar y que, por temas de practicidad y difusión, fuese corto; se decidieron por “Naturoides”. A continuación, adoptaron como mascota, la imagen de un zorro salvaje y en peligro.

ampliar foto La clase de quinto curso ‘Los Naturoides’ MIRIAM LEIRÓS

Ahora estas ideas pasarán a forman parte del nuevo blog de aula, que irán alimentando con nuevas experiencias. La primera ha sido la comprobación de los mínimos exigidos en los estándares de compostabilidad de determinados materiales plásticos, utilizando el método científico.

Ante el problema de los plásticos de un solo uso, actualmente nos encontramos en el mercado “plásticos compostables”, en formato bolsa o cubiertas, con el sello de la norma europea ‘EN 13432’. Disponer de este sello exige la degradación del plástico, como mínimo del 90%, en 6 meses. Qué mejor manera de acercar la ciencia al aprendizaje y poner en marcha una tarea sistemática de comprobación.

Primero, se cumplimentan los datos, después una visita al compostero para recoger compost en un bote transparente con agujeros que simule un espacio de degradación natural pero que, al ser transparente, permite la observación. Introducen el plástico en medio del compost y, a partir de ahora, observar, tomar notas y a esperar...

Propiedades de los ‘plásticos compostables’| Miriam Leirós

Recién empezado el curso se encuentran con la Semana Global por el Clima. Carteles y propuestas de acciones por el clima les reciben en la entrada del colegio.

Un cartel de cine invitándoles al visionado con sus familias y posterior debate sobre el documental “Before The Flood”. El colegio como escenario de aprendizaje se despoja de la calma del verano y se activa para este mes de septiembre por del clima.

Andrés Viéitez, el director del colegio se reunió con los directores y directoras de los centros vecinos de 0 Porriño y les planteó la necesidad de estar presentes en los actos y actividades de la Semana Global por el Clima. Se lanzó, de esta manera, una invitación pública desde el Colegio ‘Antonio Palacios’ para realizar un “Encuentro por el clima” delante de la plaza del Ayuntamiento de O Porriño el viernes 27. Las familias y estudiantes no dudan en aceptar la invitación.

Una vez más, al igual que el pasado 15 de marzo, estudiantes y adultos del pueblo aparecen unidos en un acto simbólico por el Planeta. Han participado todos los colegios y los dos Institutos de Educación Secundaria.

Plaza del Ayuntamiento de O Porriño | MIRIAM LEIRÓS

“¿Seguimos luchando o nos rendimos? La respuesta es clara: seguimos adelante por un futuro mejor, es nuestro futuro”, comenta Miriam.

Miriam Leirós (tercera por la izquierda) con un grupo de docentes.

“Toda educación entraña una imagen del mundo y reclama un programa de vida”. Octavio Paz.

(*) Versión para profesionales: ResearchGate (Descargar en PDF).



(**) Miriam Campos Leirós esmaestra de educación primaria, especialista en audición y lenguaje, aunque desde hace años ejerce como tutora. Autora del blog de recursos educativos y opinión “para profes y padres". Ha creado y desarrollado en el aula diferentes proyectos de educación ambiental como "Rutas sostenibles" y "Plasticoff"; con éste proyecto fue ponente en Utopías educativas 2015 y en Simo Educación 2015. Colaboradora habitual de la plataforma Cero en Conducta y de la publicación virtual El Asombrario. Promotora del movimiento "Teachers for Future Spain".



(***) Gracias a Nuria Rodríguez, Tatiana Pérez, Ania González, Cristina Vispo, Maribel Bouza, María Luisa Romero, Andrés Viéitez y al resto del profesorado y componentes de la comunidad educativa del CEIP ‘Antonio Palacios’ por impulsar, acoger y prestar apoyo a este tipo de iniciativas educativas innovadoras.



(****) Agradecemos la colaboración del profesor Joseba García Plazuelo por las ilustraciones facilitadas para la composición del presente post.