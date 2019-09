Nuevos caminos para el flamenco

Cuando Florent Muñoz, guitarrista de una institución del rock independiente nacional como Los Planetas, recibió la invitación de su amigo Fernando Vacas para participar en una colaboración con la cantaora Rocío Márquez, no lo dudó un instante. “Me apetecía muchísimo trabajar con ella”, recuerda el músico granadino. “Va todo de la mano: la persona, la artista, su genialidad, su forma de expresión... Me interesaba mucho conocerla”. Después de reivindicar el flamenco con su banda y de tomar el testigo de su amigo Enrique Morente, las sendas del rock independiente y el flamenco volvían a cruzarse, esta vez de la mano de SON Estrella Galicia, que celebra 10 años de apoyo y difusión a la escena musical nacional e internacional.

En el estudio cordobés de Fernando Vacas, alma inquieta y fundador de proyectos como Flow o Prin' Lala, Márquez, Florent y él dan los últimos retoques a El estanque, una de las dos piezas que han grabado en su encuentro y que forma parte de una serie de colaboraciones que se editarán en un vinilo de edición limitada para celebrar este décimo aniversario. Después de poner a punto las voces y las guitarras, los tres hablan sobre un encuentro que les ha llevado a experimentar y buscar nuevas vías de expresión a un lenguaje, el del flamenco, que parece vivir una época de esplendor a través de las mutaciones con otros géneros.

“Le estamos regalando unas gafas 3D a la gente para que vea el flamenco tal y como es”, bromea Florent”. Tanto él como Vacas llegaron a esa música por fuerza: la habían mamado desde pequeños, por mucho que los comienzos de ambos estuviesen más ligados a la tradición anglosajona. “A mí de chico me gustaba Paco de Lucía, quería tocar la guitarra pero era zurdo”, rememora Vacas. “En el mundo del flamenco ser zurdo da hasta mala suerte, y a mí me dijeron: 'Chaval, tú no'. Me dio una depresión de caballo. Pero al final crees que tú eliges tu vida, pero la vida te elige a ti, y al final acabé produciendo a Remedios Amaya”.

Cuando se le propuso esta colaboración, Rocío Márquez supo que era el momento exacto para llevarla a cabo. “De pequeña yo no escuchaba otra cosa que flamenco, estaba obsesionada”, admite. Una exigente carrera que le llevó a ganar la lámpara del festival de cante de Las Minas le llevó a estudiar ese lenguaje hasta la extenuación. “No fue hasta los 24 o 25 años cuando empecé a escuchar otras músicas que no eran flamenco”.

Para este encuentro, Fernando Vacas se inspiró en los haikus, esas pequeñas piezas de calma y sabiduría japonesas. De esa manera, confeccionaron El estanque, una pieza que avanza sinuosa y que encuentra una nueva vía de expresión dentro del flamenco. “Lo más moderno, al final, es tirar de las raíces, de la tradición”, explica Vacas sobre su reivindicación del género. “Nosotros tenemos el flamenco en las venas, por eso Florent toca la guitarra eléctrica pero controla de flamenco. Lo tienes porque lo has mamado". El resultado de ese cruce de caminos entre la tradición y la modernidad se puede escuchar en este El estanque.